El agotamiento de los expatriados representa un "enorme desafío" para los empleadores

La Encuesta de Bienestar Global 360 de Cigna, que abarca un universo de 11.922 personas en todo el mundo, revela que el estrés de los expatriados ha alcanzado un máximo histórico, lo que constata que casi todos los encuestados experimentan síntomas de agotamiento.

El estilo de vida es ahora más importante que las finanzas para quienes planean mudarse al extranjero; la cuarta parte tiene como motivación el acceso a una mejor atención médica.

El principal destino de reubicación para los expatriados actuales es Canadá, mientras que Australia y los Estados Unidos se ubican en segundo lugar

HONG KONG, 24 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Según un informe basado en la octava edición de la Encuesta de Bienestar 360 de Cigna, la gran mayoría de los expatriados están agotados, estresados y reevaluando sus prioridades personales y laborales para lograr más flexibilidad o estar más cerca de la familia y los amigos.

El informe publicado hoy, Burned Out Overseas – The State of Expat Life 2022 (Agotados en el extranjero: las condiciones de vida de los expatriados 2022), concluyó que el 90 % de los expatriados están estresados y el 98 % ha experimentado síntomas de agotamiento, probablemente causados por la sensación de no poder desconectarse del trabajo. Los expatriados están experimentando una sensación abrumadora de aislamiento; un 87 % indica sentirse indefenso, atrapado o derrotado y un 86 % declara sentirse desconectado o solo. Mientras tanto, más de un tercio (38 %) también experimenta preocupación o incertidumbre por su situación financiera. Una combinación de factores relacionados con el estilo de vida, las oportunidades y la cultura laboral contribuyen a estas conclusiones. El estudio descubrió que el 73 % de los expatriados actuales y el 75 % de los que planean mudarse al extranjero en los próximos dos años han dedicado más tiempo a reevaluar sus prioridades personales desde la pandemia. El estilo de vida ahora reemplaza a las finanzas como la principal prioridad para aquellos que planean mudarse al extranjero.

Jason Sadler, presidente de Cigna International Markets, dijo que los empleadores enfrentan un verdadero desafío al hacer frente a este cambio de estilo de vida y al reformular la propuesta de valor de los expatriados. "Los empleadores pueden enfrentar enormes desafíos para asignar tareas en el extranjero en el futuro. El emocionante y gratificante estilo de vida móvil a nivel mundial que solía resumirse en el "sueño de los expatriados" ha cambiado y más personas priorizan hoy el estilo de vida, la familia y los amigos cuando planifican traslados".

La atención de la salud se ha convertido en una prioridad para todos los grupos, y el 23 % de los expatriados actuales está examinando la posibilidad de mudarse para acceder a una mejor atención de la salud. El equilibrio de la vida personal y laboral también es fundamental, ya que más de la cuarta parte de quienes aspiran a emigrar señala que las horas flexibles son cruciales y el 16 % indica que desea la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo.

"A partir de ahora, es probable que las organizaciones deban reevaluar la forma en que estructuran las tareas de los expatriados. Hoy, las necesidades personales y familiares son factores prioritarios a la hora de tomar decisiones, y esto puede afectar los beneficios que los expatriados priorizan al seleccionar los puestos", agregó Sadler.

La encuesta también concluyó que Canadá es el principal destino para los expatriados actuales, y el 11 % desea trasladarse allí. Australia y los Estados Unidos ocuparon el segundo lugar. La gran mayoría de los que viven en Europa y Australia están seguros de que seguirán viviendo en el extranjero, pero no puede decirse lo mismo de quienes residen en Asia, ya que solo el 5 % de los que viven en India y el 16 % de los que viven en China continental tienen la seguridad de que se quedarán.

Los perfiles etarios de los expatriados también están cambiando, ya que ahora es más probable que los empleados de alto nivel deseen regresar o permanecer en sus países de origen mientras los funcionarios más jóvenes buscan mudarse al extranjero. Solo el 13 % de los mayores de 50 años señala que desea mudarse al extranjero, en comparación con el 37 % de quienes integran la franja de 18 a 24 años, y el 34 % de quienes están entre los 25 y 34 años.

De cara al futuro, la Dra. Stella George, directora médica de Cigna International Markets, señaló que se espera que cambie la demografía por edad de los expatriados.

"Los últimos dos años durante la pandemia han sido especialmente difíciles para los expatriados actuales y los de largo plazo", afirmó la Dra. George. "Aunque muchos se mudarán más cerca de su lugar de origen, muchos otros profesionales más jóvenes y ambiciosos también comenzarán a aprovechar las oportunidades que ofrecen las publicaciones en el extranjero, como el ascenso rápido, el trabajo flexible y otros incentivos. Estos beneficios son especialmente atractivos para las personas que están en la etapa inicial de sus carreras".

Acerca de la Encuesta de Bienestar 360 de Cigna

La octava edición de la Encuesta de Bienestar 360 de Cigna fue realizada por Cigna International Markets, en asociación con Kantar, una empresa líder en datos, conocimientos y consultoría. Más de 11.900 personas de Australia, Bélgica, China continental, Hong Kong, India, Japón, Kenia, Arabia Saudita, Singapur, España, Suiza, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos fueron encuestadas para la investigación en mayo de este año. La encuesta examinó cinco componentes clave: familia, finanzas, condición física, social y laboral para descubrir las últimas tendencias y desafíos para la salud y el bienestar de los expatriados.

El muestreo en línea utilizó encuestados reclutados de paneles que se sometieron a un riguroso control de calidad, y la composición del panel es representativa de la población adulta en cada uno de los mercados encuestados.

Acerca de Cigna

Cigna Corporation (NYSE: CI) es una empresa global de servicios de salud dedicada a mejorar la salud, el bienestar y la tranquilidad de aquellos a quienes prestamos servicios. Cigna ofrece opciones, previsibilidad, asequibilidad y acceso a una atención de calidad a través de capacidades integradas y soluciones conectadas y personalizadas que promueven la salud integral. Todos los productos y servicios son proporcionados exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna Corporation, las empresas de Evernorth o sus filiales y las empresas de Express Scripts o sus filiales. Estos productos y servicios incluyen un conjunto integrado de servicios de salud, como servicios médicos, odontológicos, de salud conductual, farmacéuticos, oftalmológicos, beneficios complementarios y otros productos relacionados. Cigna tiene capacidad de ventas en más de 30 países y jurisdicciones, y tiene más de 175 millones de relaciones con clientes en todo el mundo. Para obtener más información sobre Cigna®, como los enlaces para seguirnos en Facebook o Twitter, visite www.cigna.com

