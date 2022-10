El ALL NEW GS8, el SUV de mejor desempeño de GAC MOTOR, está listo para generar impacto en Sudamérica

CANTÓN, China, 3 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- A partir de octubre, GAC MOTOR presentará al ALL NEW GS8, un SUV de lujo que combina tecnología de vanguardia con comodidad y potencia para el mercado sudamericano, que se perfila como una alternativa revolucionaria y emblemática entre los modelos de gama alta de GAC MOTOR introducidos en Bolivia, Panamá y Ecuador. La marca también confirmó que el ALL NEW GS8 llegará a Paraguay y Chile a finales de este año.

El ALL NEW GS8 gana impulso

El SUV grande de 7 asientos hizo su primera aparición en Ecuador en el Salón del Automóvil de Guayaquil de 2022. También se presentaron el AION totalmente eléctrico, el crossover subcompacto GS3 y el más deportivo y mediano ALL NEW GS4 ante 25.000 asistentes.

En la semana posterior a su fantástico debut en Guayaquil, GAC MOTOR fue seleccionada como la marca patrocinadora oficial de Miss Universo Guayaquil 2022 y fue el proveedor oficial de transporte para el evento. Si bien los traslados de la recién coronada Señorita Guayaquil se realizaron en el GS3, el ALL NEW GS8 también dejó impresiones memorables con su imponente presencia.

Aprobado por expertos: el nuevo modelo causa sensación en el mercado

Mientras tanto, en Bolivia, alrededor de 150 invitados VIP presenciaron el lanzamiento del poderoso SUV en la sala de exhibición de la marca en Santa Cruz. La lista de invitados incluyó desde representantes del gobierno hasta destacadas celebridades, entre quienes asistió el presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz.

Las reconocidas figuras de las redes sociales Patricia Roca y Paula Ibáñez abrieron la velada con un emotivo discurso sobre sus experiencias con GAC MOTOR y expresaron su entusiasmo por la llegada del ALL NEW GS8. "Calidad, comodidad, lujo y tecnología, todo en uno. El nuevo GS8 es un imperativo", afirmó Roca.

También fue el estreno de la colaboración de GAC MOTOR con Carolina Suárez y Ronico Cuéllar, quienes presentaron videos sobre lo que representa el ALL NEW GS8 para cada uno de ellos. Suárez destacó la sofisticación, la calidad y los detalles, mientras que para Cuéllar el vehículo representa potencia, desempeño y estilo.

"Somos la mejor marca en el mercado en términos de costo-beneficio", afirmó Erwin Gabriel Roda, gerente general de GAC MOTOR Bolivia. "Por el mismo precio, puedes obtener más calidad, más equipamiento y más tecnología que cualquier otra marca".

Para GAC MOTOR, todos los elogios a su nuevo modelo son un reconocimiento y una inspiración para reafirmar el compromiso de la marca de ofrecer vehículos innovadores y de la más alta calidad en el mercado sudamericano.

