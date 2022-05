El almacenamiento distribuido OceanStor de Huawei es reconocido como la Opción de los Clientes de Gartner Peer Insights 2022 para sistemas de archivos distribuidos y almacenamiento de objetos

SHENZHEN, China, 10 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Gartner Peer Insights reconoció el almacenamiento distribuido de Huawei OceanStor como la Opción de los Clientes en el informe "Voice of the Customer": Distributed File Systems and Object Storage ("Voz del cliente": sistemas de archivos distribuidos y almacenamiento de objetos) de Gartner Peer Insights 2022. Con 4,9 puntos sobre 5 en la plataforma anual Gartner Peer Insights, el almacenamiento distribuido OceanStor de Huawei ocupó el primer lugar entre todos los proveedores globales.