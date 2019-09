El America's Best Drivers Report® de Allstate clasifica a las ciudades más seguras al considerar la densidad de población, y urge precaución mientras se maneja en el tráfico.

"Cuando consideras el impacto que el traslado diario tiene en una persona, es fácil imaginar cómo una pequeña mejoría en la seguridad vial puede ser un cambio positivo para muchos", dijo Saat Alety, director de Asuntos Legislativos y Normativos Federales de Allstate. "Nuestros subsidios son un ejemplo del compromiso de Allstate para reducir las condiciones riesgosas de las carreteras de las comunidades del país, pero solo son una pieza del rompecabezas. Necesitamos que el Congreso apruebe una reforma integral de la infraestructura para que podamos reconstruir una red vial que garantice carreteras más seguras para todos en el futuro".

Estas son las 15 ciudades estadounidenses donde se conduce de manera más segura al considerar la densidad de población:

Las 15 ciudades más seguras de los Estados Unidos en 2019 al considerar la densidad de población Promedio de años entre colisiones

(Promedio nacional: 10.57 años) Cambio en la clasificación con respecto a 2018 1. Boise, Idaho 13.65 +2 2. Brownsville, Texas 14.95 -1 3. Laredo, Texas 13.02 +3 4. Fort Collins, Colorado 12.6 +1 5. Madison, Wisconsin 12.18 -1 6. Olathe, Kansas 12.66 +4 7. Overland Park, Kansas 12.44 +6 8. McAllen, Texas 12.42 -1 9. Cary, North Carolina 12.02 +3 10. Miami, Florida 10.11 +24 11. Kansas City, Kansas 13.21 -9 12. Mesa, Arizona 11.6 -1 13. Colorado Springs, Colorado 12.01 +8 14. Huntsville, Alabama 13.39 No disponible 15. Chandler, Arizona 11.21 +2

La nueva lista de las 200 ciudades más seguras se publica para alentar a los conductores a ser más cuidadosos durante estos días de mucho tránsito. Usando la data de reclamos de Allstate, los analistas de Allstate usan un modelo predictivo para comparar la frecuencia de colisiones de cada ciudad en relación con la densidad demográfica, lo que resultó en el ascenso de posiciones de muchas ciudades densamente pobladas —como New York (subió 92 posiciones), Jersey (subió 74 posiciones), Chicago (subió 49 posiciones) y Miami (subió 47 posiciones)— con respecto a la clasificación que no tiene en cuenta la densidad demográfica.

Subsidios de Allstate para las "carreteras riesgosas"

Por primera vez, Allstate reveló las "carreteras riesgosas" con más colisiones que otras calles en cada una de las 15 ciudades peor posicionadas según las clasificaciones iniciales del America's Best Drivers Report. Allstate se asocia con expertos locales en transporte para invertir en proyectos para mejorar la infraestructura, las distracciones, el flujo de tráfico, la seguridad peatonal y otros factores.

Aún se están evaluando los proyectos y se brindará más información en las próximas semanas. En la Interestatal 10 de Baton Rouge, una de esas "carreteras peligrosas", se destinará $10,000 a colocar señales en las zonas de construcción. Estas señales urgirán a los conductores a reducir su velocidad, ser más cautelosos y mantenerse alerta a la presencia de trabajadores.

Estos subsidios para las carreteras riesgosas son el ejemplo más reciente del compromiso de Allstate para mejorar la seguridad vial del país. Desde su postura a favor del uso obligatorio de cinturones de seguridad en la década de 1960 hasta su activismo a favor de la inclusión de bolsas de aire como estándar en todos los vehículos en 1970, y desde el lanzamiento de su innovador producto telemático Drivewise® en 2010 que brinda comentarios en tiempo real sobre los hábitos de conducción hasta el impulso de Allstate a la Ley de Licencia de Conducir Gradual, Allstate continúa abordando este asunto fundamental para la comunidad y ayudando a salvar vidas.

Manteniendo la seguridad vial de las comunidades

El National Highway Traffic Safety Administration estima que cerca de 37,000 personas murieron en accidentes de tránsito en 2018.[iii] Es fundamental comprender los riesgos que pueden causar accidentes y afectar la seguridad de los conductores, ya sea en ciudades densamente pobladas o en áreas rurales. Según la NTSHA, los factores humanos evitables (como conductores ebrios, distraídos o somnolientos, el exceso de velocidad o la falta de uso de funciones de seguridad) explican el 94% de los accidentes de auto.[iv] The Allstate Blog ofrece consejos de seguridad vial para los conductores en áreas densamente pobladas:

Conoce las leyes de "hacerse a un lado" en tu estado. Además de las normativas de dejar pasar a vehículos de emergencia, la mayoría de los estados tienen leyes que especifican lo que deben hacer los conductores cuando algunos vehículos están estacionados al costado de la carretera.

Deja suficiente distancia entre tu vehículo y el que está enfrente: la NHTSA recomienda al menos tres segundos de distancia entre tu vehículo y el vehículo que está en frente de ti. Cuanto más rápido conduzcas, más tiempo necesitarás para frenar con seguridad.

Mantén siempre la vista en la carretera, permanece alerta y minimiza las distracciones como los teléfonos celulares.

Permanece alerta y comparte la carretera con otros vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones. Siempre señala antes de girar o de cambiar de carril para avisar a los demás sobre tus intenciones.

Obedece el límite de velocidad y date tiempo suficiente para llegar de forma segura a tu destino.

Asegúrate de tener un kit de emergencia con señales de precaución y luces de bengala y un servicio de asistencia en carretera para cuando necesites un remolque. La Asistencia en Carretera de Allstate proporciona opciones de cobertura si lo necesitas ahora, si deseas agregarlo a tu póliza de auto o si te interesa la membresía de carretera.

Revisa el Allstate America's Best Drivers Report para acceder a un mapa interactivo y a los resultados completos de este año, así como la data de años anteriores.

