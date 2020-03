El analizador Raman con certificado ATEX está ahora disponible en Tornado Spectral Systems

En la configuración certificada, el accesorio OPIS 35 y el analizador HyperFlux™ PRO Plus se colocan en un lugar seguro con interconexiones de fibra óptica a la sonda Raman en el área peligrosa. El OPIS 35 regula la salida del láser del HyperFlux™ PRO Plus para garantizar que no entre a la zona peligrosa un láser de más de 35 mW de potencia. De conformidad con la normativa para láser de clase 3B, el OPIS 35 ofrece señalización certificada ATEX/IECEx para facilitar el apagado remoto de emergencia del láser y la indicación de estado del láser.