El Apec Mandala Wyndham Mui Ne participará en la lista de mayores hoteles de Asia una vez completado

Vietnam se considera por tener un fuerte potencial para el desarrollo turístico con su diversidad de naturaleza; sin embargo, la infraestructura turística no se ha desarrollado de forma sincronizada y no hay muchos resorts de clase internacional. El Apec Mandala Wyndham Mui Ne, operado por Wyndham Hotel Group y financiado por Apec Group, participará en la lista de los mayores hoteles de Asia cuando el proyecto esté completado. Con a escala de 2.912 habitaciones, 5.000 metros cuadrados de piscina, 3.000 metros cuadrados de centro de conferencias, 5.000 metros cuadrados de complejo deportivo interior, más de 129 servicios de ocio como azotea, parque de lodos minerales, parque de agua, etc.; el hotel supera al Marina Bay Sands (2.561 habitaciones) de Singapur y se ha convertido en uno de los resorts de playa líderes en Asia cuando se lance oficialmente.