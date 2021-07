El Árbol de Navidad del Capitolio de EE.UU. 2021 Prácticamente seleccionado

EUREKA, Calif., 22 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Después de una búsqueda de varios meses en cientos de acres cuadrados y miles de pies de altura, se seleccionó el árbol de Navidad del Capitolio de EE.UU. 2021 del Bosque Nacional Six Rivers: "Sugar Bear".

Se seleccionaron seis árboles y se presentaron virtualmente al personal del Arquitecto del Capitolio, y cada árbol recibió nombres únicos relacionados con el animal del estado de California, el oso.

Tenemos el honor de comunicar que "Sugar Bear" es un abeto blanco de 84 pies que está ubicado dentro del distrito de Mad River Ranger y adornará este año el Jardín Oeste del Capitolio de los EE. UU. durante la temporada navideña.

"Seleccionar un árbol para adornar el Jardín Oeste del Capitolio de los EE.UU. siempre trae cada año unos desafíos únicos, y especialmente cuando es el segundo año que se hace virtualmente", dijo Jim Kaufmann, Director del Capitolio Jardines y arboreto del arquitecto del Capitolio. "Gracias a las imágenes de los drones, las fotos completas, la narración convincente, y las notas sobre las dimensiones detalladas, pudimos seleccionar un majestuoso abeto blanco que representa muy bien el Bosque Nacional Six Rivers y el gran estado de California".

El árbol del pueblo se cosechará en el distrito de Mad River, que fue afectado recientemente por el incendio forestal más grande registrado en la historia de California; el incendio August Complex en agosto de 2020. Casi 160,000 acres, o un poco más del 50% del total del distrito, fueron destruidos y quemados por un incendio asociado con el August Complex el año pasado.

El árbol se cosechará a fines de octubre antes de hacer su viaje por todo el estado de California y a través del país hasta Washington, D.C., y llegará al Capitolio de los Estados Unidos a fines de noviembre.

El equipo del Arquitecto del Capitolio decorará el árbol con miles de adornos hechos a mano por la gente de California. El árbol será encendido a principios de diciembre de 2021 por el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. Esta tradición en asociación con el Servicio Forestal de EE. UU tiene una trayectoria de 51 años.

El socio del proyecto sin fines de lucro Choose Outdoors y una gran cantidad de socios, patrocinadores y voluntarios, están contribuyendo con fondos y apoyo en especie para este proyecto y su tema, "Seis ríos, muchos pueblos, un árbol".

Acerca del árbol de Navidad del Capitolio de EE.UU.

La iniciativa del Árbol de Navidad del Capitolio de los EE.UU. Es una tradición de 50 años en la que uno de nuestros 155 bosques nacionales proporciona un árbol para el Jardín Oeste del Capitolio de los EE.UU. con motivo de la temporada navideña. El proyecto es posible con el apoyo de socios, incluida la organización sin fines de lucro Choose Outdoors, junto con contribuciones en efectivo y en especie de empresas grandes y pequeñas, así como voluntarios a nivel local y nacional.

Los socios que apoyan el viaje de 2021 incluyen Kenworth Truck Company, System Transport, ABC Sacramento, Spireon, Inc., Hale Truck and Trailer, Visit California, PG&E, Federal Motor Carrier Safety Administration, Alaska Airlines, Coast Central Credit Union, Great West Casualty Company, Truckload Carriers Association, Meritor, Inc., Mountain F. Enterprises, Inc., Society of American Foresters, Green Diamond, Mendocino y Humboldt Redwood Company, Sierra Pacific Industries, BT Metals, LexisNexis VitalChek Network, Inc., Bergco, The Forest Foundation , National Press Club, Humboldt Craft Spirits, Humboldt Marketplace, Bass Pro Shops, Chicobag y más.

Para obtener más información sobre la historia del árbol de Navidad del Capitolio de EE.UU., visita https://www.aoc.gov/what-we-do/programs-ceremonies/capitol-christmas-tree. También puede ingresar a www.uscapitolchristmastree.com.

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.

