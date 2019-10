El artista global y ganador del GRAMMY® Enrique Iglesias homenajea a sus fans por ayudar a contribuir más de $350,000 para Save the Children

Enrique, un fuerte simpatizante de Save the Children desde 2015, fue recientemente designado como " hacedor de cambios para los niños " por la organización humanitaria internacional, por levantar la voz y movilizar a sus fans para recaudar fondos para los niños más vulnerables.

A través del aliento de Enrique, fans de todo el mundo se unieron en apoyo de su causa favorita mediante contribuciones online, eventos de recaudación de fondos, subastas, productos alusivos y reuniones con celebridades, que aportaron $353,000 y sigue creciendo. Este total incluye más de $75,000 para los programas HEART (Healing and Education through the Arts, Curación y Educación a través de las Artes) de la organización en México; véanse fotos aquí. Además, mediante una asociación con Microsoft, Enrique donó $200,000 en software para reforzar los programas de alfabetización para niños en edad de escuela elemental en El Salvador, Guatemala y Perú.

"Tengo los mejores fans del planeta", dice Enrique. "Nunca dejan de sorprenderme con su increíble compasión y apoyo. Estoy tan orgulloso de lo que hemos logrado, y estoy agradecido por mi asociación con Save the Children. Juntos, estamos haciendo un mundo un poco mejor para los niños".

En celebración del 100mo. año de cambiar la vida de los niños de Save the Children, la organización honra a los hacedores de cambios como Enrique, que han utilizado su influencia para impulsar cambios para los niños más marginalizados y carenciados en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Como hacedor de cambios para los niños, Enrique Iglesias se suma a las filas de CEOs, filántropos, hacedores de políticas, educadores y defensores. Para ver la lista actual de hacedores de cambios para los niños, visite savethechildren.org/changemakers.

Ícono pop y múltiple ganador de platinos, Enrique Iglesias es una superestrella global reconocido por su versatilidad musical a través de los géneros pop y urbanos en español y en inglés. Ha vendido más de 180 millones de álbumes en todo el mundo, con 10 álbumes de estudio y 3 compilaciones de grandes éxitos. Ha encabezado 10 giras mundiales con entradas agotadas, y ha actuado frente a más de 10 millones de fans.

Es indudablemente el mayor artista discográfico latino en la historia de la música; ha logrado 154 singles en el primer puesto en los rankings de Billboard, con un total de 27 singles en el número 1 en el ranking Hot Latin Songs de Billboard. Actualmente tiene el récord por la mayor cantidad de puestos número 1 en la historia de los rankings. Enrique Iglesias es conocido como el cantante/autor de música pop más influyente de nuestro tiempo, con el mayor éxito en el crossover inglés/español. Ha colaborado con megaestrellas como Pitbull, Whitney Houston, Lionel Richie, Juan Luis Guerra, Marco Antonio Solís y muchos más.

Enrique ha recibido incontables premios como cantante y autor, entre los que se incluyen múltiples GRAMMY, premios Billboard, ASCAP y más. Sigue siendo uno de los artistas más descargados y visualizados, con más de 14,000 millones de vistas en YouTube/VEVO y 14,000 millones de descargas por streaming. Para obtener más información, visite www.enriqueiglesias.com.

Save the Children cree que cada niño merece un futuro. Desde nuestra fundación hace 100 años, hemos cambiado las vidas de más de 1000 millones de niños. En los Estados Unidos y en todo el mundo, les damos a los niños un inicio saludable en la vida, la oportunidad de aprender y protección contra los daños. Hacemos lo que haga falta para los niños – a diario y en épocas de crisis – transformando sus vidas y el futuro que compartimos. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

