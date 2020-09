El autor del best-seller internacional Shantaram, Gregory David Roberts, lanza el single 'Drive All Night'

Drive All Night te introduce en un viaje musical de amor, dolor de cabeza y deseo de escapar de la melancolía de un amor no correspondido. Producido por medio de GDR y Dale 'Dizzle' Virgo (Drake/ Florence + The Machine/ Kendrick Lamar/ Rihanna), la pista abre con una guitarra eléctrica sobre una base de bajo reggae, antes de que las dulces voces melódicas de Janeel Mills y Saine 'Red' Rapley sirvan de alivio para el alma y evoquen imágenes de una carretera sin tráfico al tiempo que conducen por la noche, cruzando otra línea de distrito.

GDR comentó: "La música me ha salvado, me ha inspirado en medio del sufrimiento, para seguir adelante y nunca abandonar".

El disco de debut Love&Faith es una fusión ecléctica de géneros musicales, Pop/ R&B/ Country/ Reggae/ House, con contenido lírico inspirado por los seis años de aislamiento espiritual de GDR, con lanzamiento previsto para el 4 de diciembre de 2020.

En la actualidad, existe una serie de TV basada en Shantaram y su secuela The Mountain Shadow, producida por medio de Apple TV +, Paramount TV y Anonymous Content. Hay un nuevo libro, The Spiritual Path, basado en sus experiencias al estar 6 años desconectado de la red, dedicado por completo a la ruta espiritual, que está previsto se publique en el año 2020.

