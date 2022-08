El ayuntamiento de Los Ángeles vota NO al SB 930, el proyecto de ley de cierre de bares a las 4 a. m., y envía un firme mensaje a Sacramento y al senador Wiener sobre que la seguridad pública es más importante que las ganancias de la vida nocturna

LOS ÁNGELES, 6 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Alianza de Políticas sobre Drogas y Alcohol de Los Ángeles (L.A. DAPA), la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA) y Alcohol Justice expresan hoy su agradecimiento al concejo municipal de Los Ángeles por su voto a prueba de veto de 12-2 sobre la Resolución #22-0002-S106 presentada por el concejal de Los Ángeles Paul Koretz. La resolución se opone firmemente al proyecto de ley SB 930 de California, el cuarto intento del senador del Estado de San Francisco Scott Wiener desde 2013 para alterar las protecciones que brinda el horario de cierre uniforme en el estado de California.

"Este es nuestro quinto golpe a esta mortal excusa para un mal llamado proyecto de ley de crecimiento empresarial que hace más por amenazar al público inocente que permitir que algunos bares y restaurantes aumenten sus ingresos por la noche", señaló Koretz, miembro del Consejo y autor de la resolución exitosa.

SB 930 permitiría ampliar los horarios de cierre de los minoristas de las 2 a. m. a las 4 a. m. como parte de un peligroso "programa piloto". El experimento se implementaría en seis ciudades: San Francisco, Oakland, West Hollywood, Cathedral City, Coachella y Palm Springs. Originalmente Fresno era la séptima ciudad del programa piloto, pero la semana pasada solicitó ser eliminada del proyecto de ley debido a la intensa oposición de sus líderes, quienes votarán sobre su propia resolución de oposición la próxima semana.

En Los Ángeles, el poderoso Partido Demócrata del condado de Los Ángeles (LACDP) se declaró en contra del SB 930 en una carta hecha pública ante una manifestación de oposición del ayuntamiento la semana pasada.

"Por mi vida, con las numerosas prioridades que tiene el estado de California en este momento, es desconcertante que un senador del estado continúe impulsando un proyecto de ley para aquellas personas que dicen 'no puedo beber lo suficiente antes de las 2 a. m., necesito opciones durante otras dos horas', expresó Paul Krekorian, miembro del Concejo Municipal. "…Es escandaloso, tenemos que derrotar este proyecto de ley".

Uno de los principales puntos de oposición al SB 930 es que no existe un "control local" en lo que respecta al alcohol porque el peligro, los daños y los costos no permanecerán en West Hollywood, donde se produce el consumo de alcohol. Si este proyecto se convierte en ley, Los Ángeles estará rodeado de bebedores nocturnos: los conductores que se trasladen de regreso a otros distritos en estado de ebriedad a primera hora de la mañana.

"Se trata de un proyecto de ley peligroso y mal dirigido", declaró Mitch O'Farrell, miembro del Concejo Municipal. "¡Mira los datos, Sacramento! Dejen de intentar imponer sus peligrosas ideologías en el estado. Atiendan el llamado de los municipios locales, que trabajan día tras día para proteger a sus representados".

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California actualmente sufre más daños anuales relacionados con el alcohol que cualquier otro estado: 11,000 muertes relacionadas con el alcohol, $35,000 millones en costos totales, $18,500 millones en costos estatales. Los CDC también identifican el mantenimiento de los horarios de cierre actuales como una de las 10 políticas clave para reducir los daños derivados del consumo imprudente de alcohol y de las muertes en vehículos motorizados relacionadas con el alcohol.

SB 930:

Es un proyecto piloto mal concebido y mal financiado

Elimina las protecciones uniformes del horario de cierre a las 2 a. m. en el estado

Al estado le cuesta al menos entre $3 y $4 millones al año administrar, mitigar el daño y limpiar la sangre de la autopista; a las ciudades y los pueblos de las "zonas de salpicadura" les cuesta millones más.

y $4 millones al año administrar, mitigar el daño y limpiar la sangre de la autopista; a las ciudades y los pueblos de las "zonas de salpicadura" les cuesta millones más. Hace caso omiso de 40 años de investigaciones de salud pública revisadas por pares sobre los peligros de extender los horarios de cierre.

Ignora la actual catástrofe anual de daños relacionados con el alcohol en California

Utiliza una falsa narrativa sobre la recuperación económica de la COVID para subvencionar y recompensar a los vendedores de alcohol en horas de la madrugada a expensas del gobierno y los contribuyentes.

"En nombre de L.A. DAPA, CAPA, Alcohol Justice, The Wall Las Memorias Project y las comunidades LGBTQ+, que son a menudo mencionados por los autores del SB 930 como beneficiarios de este cambio propuesto en la política sobre el alcohol, quiero expresar nuestro profundo agradecimiento al concejal Koretz y al Concejo Municipal, de Los Ángeles por aprobar esta poderosa declaración de oposición", señaló Richard Zaldivar, director ejecutivo de The Wall Las Memorias Project y presidente de la junta de Alcohol Justice. "Ellos claramente entienden que ampliar el horario de venta de alcohol en el local hasta altas horas de la madrugada beneficiará a unos pocos propietarios de bares, restaurantes y clubes nocturnos, así como a los productores y distribuidores de alcohol, a la vez que aumentará los daños y los costos relacionados con el alcohol con un gran gasto público, y eso no es algo que estén dispuestos a hacer".

