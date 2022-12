-El balón recubierto de sirolimus en el tratamiento de BTK hace una presencia audaz en VEITH 2022 - Ilumina Times Square de Nueva York, NASDAQ

TAMPA, Fla., 5 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- VEITH 2022 fue testigo de una oleada de datos clínicos de apoyo para el Balón Recubierto de Sirolimus en el tratamiento de la enfermedad por debajo de la rodilla (BTK). Concept Medical Inc . organizó un simposio titulado "Balón recubierto de sirolimus en el tratamiento de PAD: elección del future", que exploró la utilidad del tratamiento con Balón Recubierto de Sirolimus en PAD. La sesión fue presidida por el Prof. Sahil Parikh, co-moderada por el Prof. Edward Choke y el Prof. Aloke Finn, con interesantes presentaciones del Prof. Ulf Teichgräber y el Prof. Francesco Liistro.

Uno de los aspectos más destacados de la sesión fueron los datos de seguimiento de los resultados clínicos del ensayo XTOSI. XTOSI ( X treme To uch Si rolimus coated PTA balloon) es un ensayo de un solo brazo para el balón recubierto de sirolimus ( MagicTouch PTA ) que investiga el uso clínico y la seguridad del dispositivo en el tratamiento de la enfermedad arterial periférica infrainguinal (PAD). Este estudio prospectivo, previo a la comercialización, no aleatorizado y de un solo brazo, dirigido por el profesor Edward Choke, investigador principal, inscribió a 50 pacientes para estudiar el balón recubierto de sirolimus Magic Touch PTA ( Concept Medical Inc. ) en el Hospital General de Sengkang, Singapur. Se trata del primer ensayo del mundo sobre el balón recubierto de sirolimus para la enfermedad de BTK y cuenta con los datos de seguimiento más prolongados. Aunque los criterios de valoración primarios ya sugerían una permeabilidad y seguridad prometedoras a los 6 meses, los datos presentados en VEITH 2022 arrojan más luz sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo del Balón Recubierto de Sirolimus.

El Prof. Edward Choke, presentó además actualizaciones sobre FUTURE SFA y FUTURE BTK RCTs, una familia de ensayos aleatorios en los que se han inscrito 279 y 219 pacientes, respectivamente, frente a un balón estándar sin recubrimiento en forma de 2:1 y que están en curso en Singapur, Taiwán y Tailandia. FUTURE BTK ya ha completado el 25% de su objetivo de inscripción, según acreditan los investigadores principales de todos los centros implicados.

El Balón Recubierto de Sirolimus para PAD continúa su marcha, llamando a las puertas de los EE.UU. e iluminando el icónico Times Square de Nueva York con una deslumbrante exhibición de los resultados del estudio XTOSI y el estado de reclutamiento de FUTURE BTK.

