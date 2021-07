El bar temático Haus Of Thrones reina en el centro de Houston

con eventos cada 2 horas: de 4 p.m. a 6 p.m., de 6:30 p.m. a 8:30 p.m., de 9 p.m. a 11 p.m., y de 11:30 p.m. - 2 a.m. Los boletos se pueden comprar a través de Universe tickets. Los alimentos, bebidas y otros productos se venden por separado.

Con el compromiso de hacer que Haus of Thrones sea accesible para los menos privilegiados, se obsequiarán 500 entradas para el día de preapertura, el 22 de julio de 2021, con prioridad para los empleados de organizaciones sin fines de lucro y de organizaciones benéficas con sede en Houston, además del personal de primera línea. Visítanos en las redes sociales para inscribirte y ganar boletos gratis. Encuéntranos en Instagram @hausofthrones Facebook- Haus de ThronesHTX.

Festeja como un vikingo

sabemos que algunos de ustedes están llenos del espíritu de Game of Thrones, ¡como nosotros! Lleva a tu amigo a Haus of Thrones para una fiesta de cumpleaños inolvidable, que incluye:

Un pastel de 10 pulgadas inspirado en Game of Thrones de chocolate o vainilla.

Una botella de champán de la casa (también disponible sin alcohol).

Luces de bengala

Petición especial al DJ

Los paquetes de cumpleaños cuestan $100 y se pueden comprar como complemento cuando se adquieren boletos a través de Universe tickets.

Celebra antes de la fiesta como un rey o una reina

el Bus of Thrones es un autobús de fiesta inspirado en Game of Thrones de 26 pies de largo que puede servir para celebrar antes o después de la fiesta o para tener una experiencia única recorriendo el centro de Houston, incluso si no vas al Haus of Thrones. Esto es lo que ofrece el tour:

Recogida en el 400 de Main St.

Paseo de 30 minutos por el centro de Houston

Música y 40 éxitos inspirados en Game of Thrones

3 televisores

Tu propio anfitrión de Haus MC

Bajada en la puerta frontal de Haus Of Thrones (505 Main Street, Houston , Tejas 77002)

, Tejas 77002) Acceso VIP sin fila

Camiseta de Haus of Thrones (diseño de la camiseta distinto a los productos regulares)

Bebidas para llevar (alcohólicas y no alcohólicas) disponibles para la compra

Los boletos para el autobús de fiesta son de 20 dólares por persona, las reservas pueden hacerse aquí o, si deseas una reserva para fiesta privada, ponte en contacto con [email protected]

"Mi objetivo con Haus of Thrones es transportar a los visitantes a Poniente, darles a los fanáticos la oportunidad de recrear su escena favorita, tomar fotos de recuerdo memorables, y dejarlos felices y fascinados." dijo Asha Holloway, creadora del bar Haus of Thrones. Holloway también es la mente detrás de Muggleless: a Harry Potter Experience, Dunder Mupplen: The Office Experience, JingledUp: A Christmas Experience.

Acerca de Haus of Thrones

Haus of Thrones no está afiliada, asociada, autorizada, respaldada o de ninguna manera conectada oficialmente con HBO, con el programa de Game of Thrones, ni con ninguna de sus subsidiarias o filiales. Esta es una adaptación artística de la agencia creativa Four44 LLC de una icónica serie que le dio valor a nuestra vida adulta. ¡Disfruta de nuestra visión de la historia de la manera más divertida! Obtén más información en www.hausofthrones.com

Asha Holloway

[email protected]

832-836-0272

FUENTE Haus of Thrones

FUENTE Haus of Thrones

