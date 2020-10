El candidato para el tratamiento de COVID-19 de Daewoong Pharmaceutical es también altamente efectivo contra la gripe

- El modelo animal de gripe A (IVA) confirmó un 75% de mejora de los síntomas clínicos en comparación con el grupo de control

- Resultados de amplia eficacia antiviral frente al SARS-CoV-2 e IVA presentados en la conferencia ISIRV-AVG

SEÚL, Corea del sur, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical, un gigante farmacéutico surcoreano, anunció que su candidato a tratamiento de Covid-19 de niclosamida de liberación sostenida (DWRX2003) también mostró resultados prometedores para la lucha contra la próxima "doble pandemia", formada por la COVID-19 y la gripe estacional.

Según Daewoong, la niclosamida redujo con éxito la mortalidad causada por la IVA en un test de eficacia animal junto con su éxito previo en un modelo de hurón con COVID-19. Aunque el 40% de los sujetos tratados con placebo murieron, tanto los grupos de tratamiento preventivos y terapéuticos inyectados con DWRX2003 12 horas antes o siete días después de la infección resultaron en total capacidad de supervivencia. En particular, las puntuaciones clínicas mejoraron un 75% en comparación con el grupo de control para el grupo de tratamiento terapéutico el segundo día de administración, indicando que el tratamiento era efectivo a pesar del alojamiento y empeoramiento de la infección a los siete días.

Daewoong presentó recientemente estos resultados en una conferencia terapéutica informativa virtual sobre la COVID-19 celebrada por el International Society for Influenza and other Respiratory Virus Diseases-Antiviral Group (ISIRV-AVG). La presentación se ofreció mediante un vídeo grabado con un e-poster para asistentes registrados, incluyendo miembros reguladores de NIH, EMA, FDA, NIAID, CDC y OMS.

La niclosamida se ha destacado como un agente antiviral potente debido a su capacidad para inhibir la penetración viral y descamación en células humanas. Daewoong empleó su tecnología de entrega de fármaco patentada para desarrollar niclosamida como inyección de larga actuación, permitiéndole superar varias desventajas de una forma oral no fructífera, incluyendo la tasa de absorción baja, aprobación rápida y adversidades gastrointestinales. En particular, se espera que una sola inyección mantenga un nivel de concentración de plasma suficientemente alto para tratar enfermedades virales que permiten menos visitas de pacientes y facilidad administrativa en terapias combinadas.

Así, Daewoong está estimulando el desarrollo global del tratamiento de niclosamida de liberación lenta para la COVID-19 acelerando los ensayos clínicos de fase 1 en la India, Corea, Australia y las Filipinas. El primer cohorte de individuos saludables en la India confirmó la seguridad de la dosis baja de DWRX2003 y ha permitido una progresión del ensayo. El ensayo en las Filipinas evaluará la seguridad y efectividad del tratamiento en pacientes con COVID-19. Finalmente, la reciente aprobación para iniciar ensayos clínicos de fase 1 en Australia permitió a Daewoong empezar a recoger datos clínicos basados en el Cáucaso. Daewoong planea entrar en ensayos clínicos multinacionales dentro de este año basados en resultados clínicos de fase 1 y aplicará la aprobación de uso de emergencia condicional inmediatamente después de obtener los resultados clínicos de fase 2.

Sengho Jeon, consejero delegado de Daewoong Pharmaceutical, dijo: "Estamos invirtiendo nuestros mejores recursos en acelerar los ensayos clínicos, dado que tuvimos que empezar desde la fase 1 con un nuevo método de entrega de primer nivel para niclosamida". Jeon también dijo: "Aunque estamos luchando por desarrollar terapéuticos contra la COVID-19 con ingredientes potentes como niclosamida y camostat, expandiremos nuestra cartera en otras infecciones por virus también".

Lee Min-Seok, consejero delegado de Daewoong Therapeutics y socio de proyecto para Daewoong Pharmaceutical, dijo: "Confiamos en que estamos trabajando con el mejor ingrediente disponible para la COVID-19. La niclosamida abordará no solo el virus sino también las graves complicaciones que causan la muerte en pacientes desafortunados". Y añadió: "Con los resultados contra los virus de la gripe, queremos prepararnos para la probable "doble pandemia" y desarrollar DWRX2003 como tratamiento antiviral de plataforma".

