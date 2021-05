El catéter ER-REBOA PLUS™ obtiene aprobación en Reino Unido y Marca CE

BOERNE, Texas, 24 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Prytime Medical Devices, Inc. anunció hoy que ha recibido la aprobación tanto en el Reino Unido como de marca CE para su catéter ER-REBOA PLUS™ de próxima generación. Diseñado para una mayor facilidad de uso, este catéter reemplaza el catéter ER-REBOA™ que define el mercado y representa una evolución importante de la tecnología REBOA. El nuevo catéter es REBOA Refined para controlar hemorragias troncales no compresibles.

"Con este hito, el nuevo y mejorado catéter ER-REBOA PLUS™ estará ahora disponible para los pacientes del Reino Unido y Europa, además de nuestras aprobaciones anteriores en los Estados Unidos y Canadá", dijo Andrew Holman, director comercial de Prytime Medical. "El interés por el REBOA en la comunidad traumatológica mundial sigue creciendo, por lo que trabajamos duro para seguir aportando las mejores soluciones de la industria a los médicos de todo el mundo. Nos complace que el catéter ER-REBOA PLUS™ de nueva generación esté disponible para nuestra creciente comunidad mundial de usuarios."

El catéter ER-REBOA PLUS™ mantiene todas las características críticas de su predecesor, incluyendo la única línea arterial integrada para la monitorización de la presión arterial por encima del globo disponible en el mercado, la colocación sin guía y sin imagen líder en la industria, la compatibilidad con vainas de 7Fr de bajo perfil y la P-tip™ atraumática patentada para ayudar al posicionamiento. Entre las nuevas e importantes características del ER-REBOA PLUS™ se incluyen un globo precapturado para facilitar su uso, marcadores de longitud y de zona de doble cara, y la posibilidad de "dejar atrás" la guía hasta 0,025" para facilitar la transición a posteriores procedimientos endovasculares.

"La aprobación de Reino Unido y la marca CE para ER-REBOA PLUS™ es otro hito importante para Prytime Medical", dijo David Spencer, consejero delegado de Prytime Medical. "Nuestra misión es ofrecer soluciones mínimamente invasivas de última generación para el control de hemorragias, por lo que seguiremos innovando y ampliando el acceso a nuestra tecnología para salvar vidas en todo el mundo."

Para saber más sobre Prytime Medical™ y el catéter ER-REBOA PLUS™, visite www.prytimemedical.com, envíe un email [email protected] o llame al +1 (210) 340-0116.

Acerca de Prytime Medical Devices, Inc.

Prytime Medical™ Devices, Inc. es una empresa de dispositivos médicos innovadores que diseña, desarrolla y comercializa soluciones mínimamente invasivas para el control de hemorragias. En los traumatismos, la hemorragia es la principal causa de muerte potencialmente sobrevivible. La hemorragia troncal no compresible es de especial interés, debido a las limitadas opciones clínicas disponibles para detener la hemorragia antes de la cirugía. La propiedad intelectual subyacente de la tecnología ER-REBOA™ original fue concebida por experimentados cirujanos vasculares militares, basándose en las lecciones aprendidas en la guerra. El nuevo catéter ER-REBOA™ PLUS representa una importante evolución de REBOA e incluye varias características nuevas de comodidad basadas en la experiencia y las aportaciones de cirujanos traumatológicos civiles de todo el mundo.

