En su búsqueda constante por mejorar su vida personal e incrementar su inteligencia emocional, Elia Azulel desarrolló diferentes métodos para identificar y reconocer bloqueos y programaciones que no dejan avanzar al individuo para el logro de una mayor autonomía, felicidad y paz en su vida cotidiana. Compartiendo sus métodos ha tocado la vida de cientos de personas que han recibido los beneficios de su perseverancia y constante indagación en la mente subconsciente.

La Editorial Page Publishing ha publicado El Cazador de la Mente Subconsciente, de la Autora Elia Azulel, para las personas que gustan de la lectura de una narrativa fresca, en donde se plasman experiencias de vida y enseñanzas profundas, de las cuales emergen puntos para la reflexión sobre la propia vida y herramientas para avanzar hacia la plenitud espiritual.

Este obra puede ser adquirida fácilmente en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play, como también en la cadena de librerías Barnes and Noble. Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a la Editorial Page Publishing a través de siguiente número: 866-315-2708.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores, incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecimiento de cuentas de venta, seguros, impuestos y otros temas similares. Sus autores pueden dejar atrás esos temas tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, para enfocarse en su pasión: escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Eckhart ofrece prácticas y consejos para superar el condicionamiento mental en torno a la escasez y cultivar la apreciación y una mayor sensación de abundancia. Algunos cambios parecen negativos en la superficie, pero pronto se dará cuenta de que se está creando un espacio en su vida para que surja algo nuevo.

Eckhart Tolle es un maestro espiritual y autor, nacido en Alemania y educado en las universidades de Londres y Cambridge. A los 29 años una profunda transformación interior cambió radicalmente el curso de su vida. Dedicó los siguientes años a comprender, integrar y profundizar esa transformación. Con sus bestsellers internacionales, The Power of Now y A New Earth, traducidos a más de 52 idiomas, ha presentado a millones de personas la alegría y la libertad de vivir la vida en el momento presente. El New York Times lo ha descrito como "el autor espiritual más popular en los Estados Unidos", y Watkins Review lo ha nombrado "la persona con mayor influencia espiritual en el mundo".

Las enseñanzas profundas pero simples de Eckhart han ayudado a innumerables personas en todo el mundo a experimentar un estado de paz interior vibrantemente viva en su vida diaria. Sus enseñanzas se centran en el despertar de la conciencia, que trasciende el ego y el pensamiento discursivo, y puede verse como el siguiente paso en la evolución humana. En el estado despierto de presencia, descubrimos lo que Eckhart describe como nuestra identidad esencial, quiénes somos debajo de la superficie, y su poder para transformar nuestro yo y nuestro mundo.

Hola, soy Elia Azulel, fundadora de Consciencia Azulel y autora del Libro El Cazador de la Mente Subconsciente.

Deseo compartir contigo mis aprendizajes, profundos y sencillos, para que desarrolles mayor autonomía en tus decisiones, abundancia y paz en tu vida cotidiana, mediante la desprogramación de creencias limitantes y la integración de creencias empoderadoras.

Por esa intención, con la compra de mi libro, El Cazador de la Mente Subconsciente, puedes participar de un regalo especial de lanzamiento: El Taller Sanando tu Auto Imagen. Totalmente GRATIS. Es la oportunidad para prepararte conscientemente y vivir a plenitud el año 2021.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1420994/Page_Publishing_Elia_Azulel_book.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing