El Center for Elders' Independence celebra 40 años ayudando a los adultos mayores del Este de la Bahía a prosperar

CEI celebra su 40 aniversario y continúa expandiendo operaciones para brindar atención de calidad a los residentes mayores en el área. Actualmente, la organización brinda servicio a más de 950 adultos mayores a través del Programa de Cuidado Integral para Personas de la Tercera Edad (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE, por su nombre y siglas en inglés), que permite que las personas mayores reciban la atención que necesitan, todo mientras continúan viviendo en casa. CEI abrió recientemente su último centro PACE en Concord.

"Me siento honrada por la rica historia del CEI sirviendo a las personas mayores durante más de 40 años y es un honor liderar esta organización hacia el futuro", dijo Zamora. "De cara al futuro, estoy agradecida por nuestra posición financiera sólida, mientras seguimos comprometidos a brindar servicios de alta calidad a nuestros participantes".

Durante la pandemia, el programa PACE de CEI tuvo una de las tasas de infección por COVID-19 más bajas, 11.2% en comparación con el 62% en los centros para personas mayores del estado. Este es un testimonio del poder de PACE, comúnmente conocido como el estándar de oro de la atención a largo plazo.

Acerca de Center for Elders' Independence (CEI)

Ahora en su año 40 en el Este de la Bahía, el CEI es un modelo integral de atención médica para adultos mayores vulnerables. CEI brinda servicio a 950 participantes de la tercera edad utilizando PACE, Programa de Atención Integral para Personas de la Tercera Edad (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, por su nombre en inglés), que brinda servicios integrados de atención médica y apoyo, lo que permite a los adultos mayores con múltiples desafíos de salud vivir de manera segura en un hogar durante el mayor tiempo posible. CEI también brinda coordinación de atención para más de 470 residentes de todas las edades en los condados de Alameda y Contra Costa a través del programa de exención Home and Community Based Alternatives (HCBA). CEI se convirtió en una de las dos organizaciones PACE de California en negociar con el estado para participar en HCBA, que ayuda a las personas con capacidades especiales mayores de 18 años a seguir viviendo de forma independiente en sus comunidades. PACE se ha sido replicado en más de 270 centros en 30 estados. Para obtener más información sobre Center for Elders' Independence, visita elders.org o llama al (844) 319-1150.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1824833/CEI_40th_Anniversary.jpg

FUENTE Center for Elders’ Independence

SOURCE Center for Elders’ Independence