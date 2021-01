ELIZABETH, N.J., 5 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un número desproporcionado de comunidades latinas/latinx en los Estados Unidos ha sido devastada por la pandemia del COVID-19 en el 2020. Según el CDC, en comparación con los blancos no-latinos, los latinos/latinx tienen 2.8 veces más probabilidades de contraer el COVID-19; 4.6 veces más probabilidades de ser hospitalizados y 1.1 veces más probabilidades de morir. PROCEED, Inc.,- NCTSTA, una organización sin fines de lucro ubicada en Elizabeth, Nueva Jersey, ha sido seleccionada por el CDC para dirigir un programa nacional de asistencia del desarrollo de capacitaciones titulado "Desarrollo de la capacidad de la comunidad latina para responder al COVID-19". El programa está destinado a aumentar la capacidad de las comunidades latinas/latinx para responder a la pandemia, específicamente en los estados donde el COVID-19 ha afectado con más fuerza a la comunidad. Para lograr este objetivo, PROCEED, Inc.,- NCTSTA está financiando y asociándose con organizaciones nacionales y locales que se identifican como latinas/latinx y organizaciones comunitarias (CBOs en inglés) que sirven a esta población y que trabajan directamente con la comunidad latina/latinx con un alto riesgo de contraer el COVID-19. Los componentes del proyecto incluirán:

Una evaluación estratégica del impacto de la pandemia en las comunidades latinas/latinx, o segmentos de éstas comunidades, afectadas en estados clave de los Estados Unidos por el COVID-19.

La creación de mensajes bilingües sobre el COVID-19 para diferentes segmentos de la población latina/latinx, tomando en cuenta la cultura, el idioma y la situación única de cada población.

El adiestramiento y movilización de equipos de Promotoras para entregar mensajes precisos sobre la prevención del COVID-19 y estrategias de mitigación comunitaria para mantenerse saludables durante y después de la pandemia.

La creación de un comité asesor nacional (NAC por sus siglas en inglés) latino de alto funcionamiento, compuesto de socios, financiadores y miembros de la comunidad clave en todo Estados Unidos.

La vinculación de las comunidades a agencias locales para las pruebas y tratamiento del COVID-19, recursos y otros servicios humanos o de salud que ayuden a mitigar el impacto de la pandemia en las comunidades latinas/latinx en las regiones escogidas.

En conjunto esta coalición nacional latina/latinx de COVID-19 ayudará a expandir el alcance del proyecto a diversos sectores de salud, servicios humanos, religiosos, sociales y económicos. La coalición se asegurará de que los grupos más vulnerables de la comunidad latina/latinx tengan acceso a recursos y a información veráz, puntual, cultural y lingüisticamente apropriada. Las promotoras, trabajadoras de salud comunitarias de confianza, ayudarán a facilitar el conocimiento y la información basada en la ciencia relacionada con la prevención, pruebas y tratamiento del COVID-19. También referirán y vincularán a personas y familias a servicios esenciales proporcionados por proveedores locales de confianza. Seis organizaciones comunitarias han sido financiadas como socios principales por PROCEED, Inc.,-NCTSTA para implementar este projecto: Farmworker Justice, Latino Commission on AIDS (LCAO), El Centro, Progreso Latino, Chicago Hispanic Health Coalition (CHHC), and Rural Community Workers Alliance (RCWA); alcanzando a las comunidades latinas/latinx en California, Florida, Arizona, Kansas, Missouri, Rhode Island, Ilinois, la ciudad de Nueva York, y Oregón. Juntos, trabajarán con grupos de la comunidad latina/latinx incluyendo a personas con enfermedades crónicas pre-existentes, mujeres, familias, inmigrantes, trabajadores esenciales (por ejemplo, campesinos y empacadores de carnes) y otros sectores en la comunidad latina/latinx a lo largo del rango del nivel de aculturación. Este proyecto comenzó en Septiembre del 2020 y culminará en Junio del 2021.

**El proyecto "Desarollo de la capacidad de la comunidad latina para combatir el COVID-19" es financiado en su totalidad por los Centros de Control de Enfermedades y Prevención (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos bajo la oportunidad de financiación CDC/HHS OT18-1802, titulado "Fortaleciendo los sistemas y servicios de salud pública a través de alianzas nacionales para mejorar y proteger la salud de la nación" via el acuerdo cooperativo con PROCEED, Inc. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista del CDC o del gobierno de los Estados Unidos.

Esther Sciammarella [email protected]

312-842-2340

FUENTE PROCEED, Inc.; Chicago Hispanic Health Coalition

