El Chavo del Ocho Vuelve a la Pantalla con Eugenio Derbez

Gracias a la tecnología " deepfake", un software de Inteligencia Artificial, El Chavo del Ocho conversa con Eugenio Derbez en la nueva campaña "Latino Como Tú" de DishLATINO

Eugenio Derbez resalta los logros de los latinos, y sobre todo los que dieron los primeros pasos, como El Chavo del Ocho

Los fans del Chavo y Eugenio Derbez podrán acceder a www.Latinocomotu.com para ver la campaña completa, así como el "Detrás de Cámaras" de la grabación.

ENGLEWOOD, Colo., 23 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- DishLATINO, marca líder en televisión de paga dirigida a la comunidad hispana en Estados Unidos, anunció hoy el lanzamiento de su campaña "Latino Como Tú". La campaña reconoce y celebra la trayectoria ascendente de los Latinos alrededor del mundo y cuenta con Eugenio Derbez y el Chavo del Ocho como protagonistas.

Gracias a la tecnología "deepfake", El Chavo del Ocho vuelve a las pantallas a través del comercial "Íconos" de DishLATINO que se lanzará en el marco del partido eliminatorio entre México y Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. El Chavo "sale" de la pantalla chica para conversar con Eugenio Derbez quien, como todo latino, tiene un gran cariño por él desde que era niño.

El comercial "Íconos" de El Chavo y Derbez se filmó en los estudios Gabriel García Márquez de la Ciudad de México y fue dirigido por el director Matías Moltrasio. La idea creativa estuvo a cargo de la agencia de publicidad MARCA y los efectos especiales fueron producidos por las compañías RightCut de Miami y Metaphysic en Londres. Se requirieron más de 1,000 horas de trabajo para realizar un comercial de 60 segundos y otro de 30 segundos que se transmitirán por diferentes canales de televisión en la Unión Americana.

"Deepfake" es una técnica que usa la Inteligencia Artificial para alterar el rostro de una persona y modificar los rasgos faciales y los gestos en las imágenes y videos. En el comercial se sustituye la cara del actor personificando a El Chavo del Ocho, por la cara de Roberto Gómez Bolaños. El efecto es impresionante y conmovedor al ver al Chavo nuevamente en la pantalla. Ésta es la primera vez que se utiliza esta innovadora tecnología en una campaña dirigida exclusivamente a hispanos en Estados Unidos.

"En DishLATINO nos sentimos muy afortunados por poder servir como un eslabón entre la comunidad hispana y aquellos elementos que nos ayudan a definirnos, como lo es nuestro idioma, nuestras tradiciones, nuestra cultura . Este proyecto con Eugenio y El Chavo nos dio una oportunidad única de contar el orgullo que todos debemos sentir por los avances y aportaciones que como latinos hemos logrado," comentó Alfredo Rodríguez, vicepresidente del Centro de Excelencia Latina en Dish Network.

Para la realización de esta campaña, DishLATINO trabajó en conjunto con Grupo Chespirito para utilizar la imagen de El Chavo en su publicidad y promociones. El objetivo principal de Grupo Chespirito es preservar y llevar el legado de Roberto Gómez Bolaños a las nuevas generaciones, incluyendo a sus personajes más famosos como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Las dos compañías en conjunto con MARCA trabajaron durante todo el proceso para asegurar la mejor calidad de imagen y materiales para la campaña.

"Me asombra cómo a través de la tecnología se pueden reencontrar dos íconos de nuestra cultura. Mi padre sentía gran admiración por el valor de Eugenio para hacer cosas nuevas, incluso quedó plasmado en una carta que le escribió. Ellos son parte del largo camino que ha recorrido la comunidad latina y cómo ha ganado relevancia en el mundo," comentó Roberto Gómez Fernández, Productor y Director Ejecutivo de Grupo Chespirito. "Siento una enorme admiración por el trabajo de nuestra gente y me llena de orgullo ser parte de ella. Me conmueve redescubrir esos gestos tan cercanos que para todos los latinos son de El Chavo, pero que para mí son de mi padre."

Eugenio Derbez ha sido la imagen de DishLATINO desde 2014 y esta relación ha consolidado a ambas partes dentro del mercado hispanoparlante en Estados Unidos. A lo largo de esta relación, Eugenio ha apoyado a DishLATINO en resaltar los principales valores y tradiciones de la cultura latina, el reto constante por preservar el español en nuestros hijos, y hasta mejorar el inglés con un canal como "Inglés para Todos".

"DishLATINO ofrece más canales en español que cualquier otra compañía, al igual que lo mejor en programación en inglés . En nuestra comunicación a clientes , sin embargo, nos esforzamos en ir más allá de la oferta de canales, de nuestra tecnología de punta y de nuestros precios razonables y transparentes ; estamos orgullosos de ser latinos y promover nuestra cultura es importante para todos los que trabajamos con la marca ," comentó Rodríguez.

El lanzamiento de la campaña "Latino Como Tú" se apoya con varias iniciativas como la página web www.Latinocomotu.com donde los fans de El Chavo y de Derbez podrán ver el comercial, el "Detrás de cámaras", así como otros mensajes y el "Filtro del Chavo". Éste último tiene como propósito acercar aún más al Chavo y a Eugenio a sus fans utilizando expresiones emoji preprogramadas en el filtro. Una vez seleccionado el emoji con la expresión deseada, El Chavo y Derbez se unirán al usuario en su selfie con divertidas expresiones.

Acerca de DishLATINO

DishLATINO es el líder del mercado con paquetes de programación en español e inglés en los Estados Unidos. Actualmente ofrece a sus clientes más de 90 canales de noticias, entretenimiento y deportes en español en combinación con una amplia línea de programación en inglés de DISH, con más de 200 canales. Los clientes de DishLATINO pueden recibir el Hopper, nuestro DVR más potente, y aprovechar el servicio al cliente en español 7 días a la semana, así como las soluciones de pago más convenientes, incluyendo una opción prepagada de televisión sin contrato. DISH Network cotiza en la bolsa de valores como una de las 200 compañías principales en los EE.UU. según la revista Fortune. Su oficina principal corporativa se encuentra en Englewood, Colorado.

Acerca de Grupo Chespirito

Grupo Chespirito es una empresa establecida en la Ciudad de México, creada hace más de 10 años por Roberto Gómez Fernández, con el objetivo de preservar y llevar el legado de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, a las nuevas generaciones, incluyendo a sus personajes más famosos: El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Hoy en día Grupo Chespirito, como representante de las marcas, El Chavo y El Chapulín Colorado, cuenta con más de 100 socios comerciales a nivel mundial, principalmente en México, Estados Unidos, Latinoamérica y Brasil derivados de la comercialización de consumer products de la propiedad intelectual creada por Chespirito. Grupo Chespirito es también responsable de la creación de nuevo contenido, se encarga de la planeación y ejecución de estrategias marketing y gestiona una comunidad integrada por más de 14 millones de seguidores en redes sociales

Podrás encontrar toda la información para prensa, imágenes y spots en https://latinocomotu.vporoom.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/841631/DISH_LATINO_RED_LOGO_Vertical_012819_CMYK.jpg

FUENTE DISH Network Corporation

SOURCE DISH Network Corporation