El chef Seamus Mullen presenta dos alternativas saludables y deliciosas al pavo del Día de Acción de Gracias elaboradas con Aceite de Oliva

Una alternativa gastronómica para un Día de Acción de Gracias más saludable

Seamus Mullen lleva más de 25 años haciendo de los Aceites de Oliva Virgen Extra la base de su cocina. El chef de 'la Gran Manzana' continúa explorando la cada vez más necesaria armonización entre alimentación, salud y bienestar. "A lo largo de los años me he enamorado de los Aceites de Oliva de España, tanto por su sabor como por sus beneficios para la salud, hasta tal punto que se ha convertido en una parte integral de las comidas de Acción de Gracias que preparo", asegura el abanderado de los Aceite de Oliva en EEUU.

"En esta fecha tan señalada, me gusta asar vegetales, hacer sopas de otoño, saltarme el pavo y asar unos pollos o incluso cocinar pescado". El chef Mullen no es un fanático de la comida pesada, por eso propone dos saludables platos elaborados con Aceites de Oliva (Spaghetti squash stuffed with ginger-garlic beef y Harissa Roasted spaghetti squash). También aconseja empezar con una sopa de calabaza dulce con jengibre, canela, ajo asado y salvia elaborada con Aceite de Oliva Virgen Extra.

Sobre Aceites de Oliva de España

Aceites de Oliva de España es la marca de promoción de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, una organización sin ánimo de lucro, formada a su vez por todas las entidades representativas del sector del aceite de oliva español, que tiene como principal objetivo la difusión del producto en todo el mundo. A través de la marca Aceites de Oliva de España, lleva casi una década desarrollando campañas de promoción para acercar el producto a consumidores de los cinco continentes. Campañas que están trabajando fundamentalmente en la identificación del origen España, como líder indiscutible en calidad y cantidad de aceites de oliva producidos y comercializados.

https://www.multivu.com/players/uk/8452951-olive-oils-from-spain-thanksgiving/

CONTACTO: Oscar Westermeyer, oscar.westermeyer@tactics.es, +34-915-062-860

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/788637/Harissa_Roasted_spaghetti_squash.jpg

FUENTE Olive Oils from Spain

SOURCE Olive Oils from Spain