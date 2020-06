El Chip AI Huangshan-2 ponible de Huami comenzará a producirse en el cuarto trimestre de 2020

Como el miembro platinum de RISC-V, Huami tiene una disposición de acumulación e inversión en tecnología de amplio alcance en el campo de los semiconductores. En 2018, Huami lanzó el primer procesador[2] ponible de instrucción de fuente abierta RISC-V, Huangshan No.1 (MHS001), con cuatro motores de inteligencia artificial: motor biométrico cardiaco, ECG, ECG Pro, y motor de control de anormalidad del ritmo cardiaco.

Tras 450 días, Huami presenta su próxima generaciónd e chip IA, el Huami Huangshan-2(MHS002). Basándose en la arquitectura RISC-V, Huami Huangshan-2(MHS002) incluye alta eficiencia computacional y bajo consumo energético. Huangshan-2 detecta fibrilación atrial siete veces más rápida que Huangshan-1 y 26 veces más rápida que algoritmos similares. Huangshan-2 también tiene a bordo el modo de sensor Always On (AON) con un consumo de energía ultra-bajo gracias a la NPU (Neural-network Processing Unit) y el coprocesador C2. Teóricamente, puede reducir el consumo energético general de Huangshan 2 en un 50%, consiguiendo una vida más larga para los productos.

Huangshan-2(MHS002) está programado para la producción en masa en el cuarto trimestre de 2020. Los nuevos dispositivos ponibles equipados con el Huangshan-2 estarán disponibles en los productos Huami en la primera mitad de 2021.

BioTracker™ 2, el sensor óptico de bioseguimiento PPG de segunda generación por Huami

Huami ha estado desarrollando su propio sensor óptico de bioseguimiento PPG en los últimos años, que se conoce por su alta precisión. En comparación con su predecessor, el recientemente lanzando BioTracker™ 2 apoya cinco motores de datos biológicos (RealBeats™, OxygenBeats™, SomnusCare™, ExerSense™ y huami-PAI™), convirtiéndolo en el biosensor más versátil y preciso desarrollado por Huami.

Cinco motores de datos clave[3] contribuyen a la plataforma de gestión de salud IA de Huami

Para que el ser humano exprima al máximo sus derechos sanitarios completos, la Systematic AI Health Management Platform de Huami incorpora el chip IA, Huangshan-2(MHS002), el nuevo sensor PPG BioTracker™ 2 y también cinco motores de índice y datos clave.

RealBeats™ 2, el motor de datos bio IA avanzado para el control del ritmo cardiaco. Elimina la interferencia de ruido par alas señales del ritmo cardiaco durante la actividad física y es capaz de controlar la fibrilación atrial 1,87 veces así como la última generación por la noche y 6,64 veces por el día. Logró una detección basada en IA automática de AVRT y PVC frecuente mediante un modo de Big Data de la salud cardiaca.

huami-PAI™, una puntuación PAI explícita que puede reflejar los datos del ritmo cardiaco del usuario, junto con el tiempo de movimiento diario y otros datos de salud, permitiendo a los usuarios controlar su actividad y estate de salud cardiaca. huami-PAI™ puede guiar a los usuarios a crear sistemas de evaluación altamente personalizados utilizando biodatos privados como la edad, el género y el ritmo cardiac en reposo. huami-PAI™ se basa en el HUNT Fitness Study, que ayuda a reducir la tasa de mortalidad cardiovascular y mejorar la esperanza de vida. El estudio, dirigido por el profesor Ulrik Wisloff de la Facultad de Medicina de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, se prolongó durante 35 años con más de 230.000 participantes.

Ramesh Jain nombrado asesor técnico jefe del Huami AI Research Institute

Wang Huang, presidente y consejero delegado de la Compañía, anunció el establecimiento del Huami AI Research Institute. Ramesh Jain, un reconocido experto en IA, padre de la computación multimedia, profesor de la Universidad de California, Irvine, y fundador del UCI Institute for Future Health fue nombrado asesor técnico jefe del Huami AI Research Institute.

En la primera mitad de 2020, Huami ha establecido tres laboratorios conjuntos: The Smart Wrist Wearable Device Joint Lab con el equipo de Zhong Nanshan; el Track and Field Joint Lab con la Chinese Athletics Association; y el Brain-Computer Intelligence Joint Lab con el Institute of Advanced Technology, Universidad de Ciencia y Tecnología de China.

