El ciberlunes será la próxima semana

WASHINGTON, 24 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ya estamos a finales de noviembre, y si es uno de los millones de personas que compran regalos en el ciberlunes, puede contar con el Servicio Postal para que sus paquetes lleguen a destino a tiempo para celebrar las fiestas.

Fechas límite para envíos en la temporada festiva 2021

Sin importar la época del año, las entregas de paquetes a tiempo comienzan con el cliente, y saber cuándo enviar sus paquetes es fundamental.

El Servicio Postal recomienda los siguientes plazos para envíos con intención de entrega antes del 25 de diciembre a las Oficinas Postales de la Fuerza Aérea/Ejército, de la Armada o del Cuerpo Diplomático (APO/FPO/DPO), así como a direcciones nacionales*:

9 de diciembre: APO/FPO/DPO (todos los códigos postales) Priority Mail y First-Class Mail

15 de diciembre: servicio USPS Retail Ground

16 de diciembre: APO/FPO/DPO ( excepto el código postal 093 ) servicio USPS Priority Mail Express Military

) servicio USPS Priority Mail Express Military 17 de diciembre: servicio First-Class Mail (incluidas tarjetas de felicitación)

17 de diciembre: paquetes First-Class (hasta 15.99 onzas)

18 de diciembre: servicio Priority Mail

23 de diciembre: servicio Priority Mail Express*

Alaska hacia/desde los Estados Unidos continentales

18 de diciembre: First-Class Mail

18 de diciembre: Priority Mail

21 de diciembre: Priority Mail Express

Hawái hacia/desde el continente

17 de diciembre: Priority Mail y First-Class Mail

21 de diciembre: Priority Mail Express

*No es garantía, a menos que se indique lo contrario. Las fechas son para entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar según el origen, el destino, la fecha y la hora de aceptación de la Oficina Postal, entre otras condiciones. Se aplican algunas restricciones. En el caso de los paquetes enviados por Priority Mail Express entre el 22 y el 25 de diciembre, la garantía de reembolso se aplica únicamente si el envío no se entregó o no se intentó realizar la entrega dentro de dos días hábiles.

Para enviar paquetes a seres queridos en puestos militares o diplomáticos en el extranjero, el Servicio Postal ofrece un precio con descuento de $21.15 para la caja Priority Mail Flat Rate (tarifa fija) más grande. El precio incluye un descuento de $1.50 por cada caja enviada por correo a los destinos APO/FPO/DPO en todo el mundo.

Para completar los envíos de las fiestas de este año, el Servicio Postal hará más entregas los domingos en las ubicaciones de alto volumen de paquetes. Los carteros también entregarán paquetes Priority Mail Express el Día de Navidad en determinadas zonas por una tarifa adicional.

Como recordatorio, también habrá aumentos de precio temporales hasta las 12:01 a. m., hora central, del 26 de diciembre. El aumento afecta tanto a los clientes minoristas como comerciales para algunos de nuestros productos de envío más populares, lo cual también incluye envíos militares. Los productos internacionales no varían. Estas tarifas temporales ayudarán a que el Servicio Postal se mantenga competitivo, a la vez que proporcionarán a la agencia los ingresos necesarios para cubrir costos adicionales en previsión de los incrementos de volumen de la temporada pico, similares a los niveles que se experimentaron en 2020.

Los incrementos temporales en los precios de Priority Mail, Priority Mail Express, Parcel Select Ground, USPS Retail Ground y First-Class Package Service son los siguientes:

Cajas y sobres Priority Mail y Priority Mail Express Flat Rate: 75 centavos

Zonas 1 a 4, de 0 a 10 libras: 25 centavos

Zonas 5 a 9, de 0 a 10 libras: 75 centavos

Zonas 1 a 4, de 11 a 20 libras: $1.50

Zonas 5 a 9, de 11 a 20 libras: $3

Zonas 1 a 4, de 21 a 70 libras: $2.50

Zonas 5 a 9, de 21 a 70 libras: $5

First-Class Package Service: 30 centavos

Puede encontrar una calculadora de precios por zona en línea. También se encuentra disponible una lista completa de los productos comerciales y los precios en línea.

El ajuste temporal de los precios forma parte de "Delivering for America", el plan a 10 años del Servicio Postal para lograr la sostenibilidad financiera y la excelencia del servicio, que requiere iniciativas de precios adecuadas. Incluso con el aumento temporal, el Servicio Postal tiene unas de las tarifas postales más bajas del mundo industrializado y sigue ofreciendo un gran valor en los envíos.

Enviar desde casa

¿No quiere ir hasta la oficina postal para enviar su regalo especial? Puede quedarse en su casa, acogedora y socialmente distanciada, y hacerlo en línea. Visite usps.com o utilice la función Click-N-Ship para obtener ayuda para enviar ese regalo festivo especial, solicitar cajas Priority Mail gratuitas*, imprimir etiquetas de envío, pagar el franqueo e incluso solicitar la recogida gratuita de paquetes al día siguiente. Y usps.com siempre está abierto.

* Las cajas se entregan dentro de los Estados Unidos con su correo habitual, por lo general en un plazo de 7 a 10 días hábiles. Se aplican exclusiones.

Para conocer más detalles y hacer pedidos, visite store.usps.com/store/home.

La semana más congestionada

La época más concurrida de la temporada para el Servicio Postal comienza dos semanas antes de Navidad. Se espera que el flujo de clientes aumente de manera sostenida en todas las oficinas postales a partir de la semana del 6 de diciembre. Se proyecta que la semana del 13 al 18 de diciembre sea la más congestionada para correspondencia, envíos y entregas.

Consejos para las fiestas

El Servicio Postal ofrece consejos de envío en 10 guías prácticas en video. Cada video dura menos de tres minutos y muestra cómo dirigir y enviar los paquetes correctamente, además de cómo empacar una caja para que los artículos lleguen con seguridad.

El correo y los paquetes que pesen más de 10 onzas y/o que tengan un grosor de más de media pulgada no pueden depositarse en un buzón de recolección ni dejarse para que los recoja un transportista si está utilizando estampillas para el franqueo. En lugar de eso, debe entregarlos a un empleado en su Oficina Postal local o usar uno de nuestros puntos de autoservicio para pesar sus paquetes e imprimir las etiquetas de envío.

Puede encontrar más información y noticias, incluidos los plazos para todos los envíos de paquetes y correspondencia nacional, internacional y militar, en la Sala de Prensa del Servicio Postal para la temporada festiva: usps.com/holidaynews.

En general, el Servicio Postal no recibe dinero recaudado vía impuestos para sus gastos de operación, y depende exclusivamente de la venta de franqueo, productos y servicios para financiar sus operaciones.

