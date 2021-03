El cierre PFO con el oclusor septal GORE® CARDIOFORM ofrece una reducción a largo plazo del accidente cerebrovascular recurrente

- Los resultados de cinco años del estudio clínico REDUCE de Gore demuestran que el cierre PFO con el oclusor septal GORE® CARDIOFORM ofrecen una reducción segura a largo plazo del accidente cerebrovascular recurrente

- Publicado en el New England Journal of Medicine (NEJM), el estudio REDUCE continúa mostrando la mayor reducción en accidente cerebrovascular isquémico recurrente en todos los tamaños de derivación PDO sobre la terapia médica exclusiva.*,¹

- Los resultados a largo plazo destacan que el oclusor septal GORE® CARDIOFORM es seguro para el paciente y efectivo en cierre por defecto.

FLAGSTAFF, Ariz., 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates (Gore), ha anunciado hoy que los resultados de seguimiento a largo plazo del estudio Gore REDUCE se publicaron en el ejemplar de marzo de 2021 del The New England Journal of Medicine (NEJM), destacando las ventajas del cierre de agujero oval persistente (PFO). Los ampliados datos de seguimiento apoyan el uso del oclusor septal GORE CARDIOFORM en la prevención del accidente cerebrovascular recurrente a largo plazo.