El clúster de inteligencia artificial Atlas 900 de Huawei gana el único premio "Best of Show" para IA en la Interop Tokio 2020

TOKIO, 4 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El jurado de la conferencia Interop Tokio 2020 otorgó al clúster de inteligencia artificial (IA) Atlas 900 de Huawei el premio "Best of Show" en reconocimiento por su potente informática de IA y su sistema superior de disipación de calor. El Atlas 900 de Huawei es el único producto de IA de 2020 que recibió el premio "Best of Show". El desempeño excepcional del Atlas 900 es un catalizador para la investigación mundial en IA e impulsa la aplicación de la IA en diferentes industrias.