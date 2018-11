El cofundador de Black Insurance habla de la asociación con Fineqia

POINT ROBERTS, Washington y DELTA, British Columbia, November 9, 2018 /PRNewswire/ --

El cofundador de Black Insurance habla de la visión de la compañía sobre blockchain en seguros, y la asociación con Fineqia (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA)

Investorideas.com, un líder en contenido blockchain con sus portales de Bitcoin y Blockchain Bitcoinandblockchainstocks.com, Cryptocurrencyinvestorideas.com y Blockchaininvestorideas.com publica una entrevista exclusiva con Risto Rossar, Cofundador de Black Insurance.

Risto e InvestorIdeas hablan sobre los grandes jugadores que prueban blockchain en los seguros y cómo su miembro de la Junta, Bundeep Singh Rangar de Fineqia (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), está añadiendo valor, experiencia y "administración de política basada en blockchain."

Con más de 60 inscripciones de los corredores de seguros a nivel mundial, escribiendo casi 400 millones de dólares de primas anualmente, esta compañía de seguros blockchain es una de las que la industria estará observando.

Un informe de PWC dice, "El potencial de blockchain para ofrecer un valor sustancial a los servicios financieros es enorme. Por ejemplo, un informe reciente de Goldman Sachs estima que en la banca, el uso consistente de blockchain en los cheques de KYC/AML por sí solo podría ahorrar 2.500 millones de dólares de los 10.000 millones de dólares de costes de procesamiento global estimados en el sector."

CB Insights informa sobre Blockchain y seguros, "A pesar del aumento de corredores online, muchos consumidores todavía llaman a los corredores de seguro por el teléfono para comprar nuevas pólizas. A menudo, las pólizas se procesan en contratos en papel, lo que significa que las reclamaciones y los pagos son propensos a errores y a menudo requieren supervisión humana. Componer esto es la inherente complejidad del seguro, que involucra a consumidores, corredores, aseguradores y reaseguradores, así como el principal riesgo de los seguros de productos."

"Cada paso en este proceso colaborativo representa un punto potencial de fracaso en el sistema general, donde se puede perder información, políticas malinterpretadas y tiempos de establecimiento alargados."

"Introduzca la tecnología blockchain, una forma criptográficamente segura de mantener registros compartidos."

Entrevista

P: Investorideas.com

Para nuestros oyentes que no conocen su historia, cuéntenos el historial de Black Insurance y su experiencia en los sectores de FinTech y seguros.

R: Risto Rossar, Cofundador, Black Insurance

En el año 2000, fundé una empresa que consideramos como el primer corredor de seguros totalmente online del mundo llamado Iizi. Ahora está dominando el mercado interior en los Países Bálticos y se ha convertido en un nombre familiar. Por ejemplo, usted puede obtener cotizaciones comparativas de seguro de motor de un panel de aseguradores, hacer el pago, y recibir la póliza en aproximadamente 1 minuto. Por lo que yo sé, este nivel de servicio al cliente y experiencia sigue estando en gran parte sin precedentes en el mundo.

A partir de ahí, fundé Insly, un software de gestión de seguros que está siendo utilizado por más de 300 empresas en 40 países. Uno de los propósitos principales de este software es abordar las ineficiencias y la fricción a la que la venta y la gestión de seguros se enfrentan, que es mucho. Estamos haciendo un gran trabajo en la fijación de lo que es vanguardia en el seguro de hoy, pero he llegado a entender que la industria de los seguros necesita una solución más fundamental.

Como ejemplo, una póliza de seguro se registra en media docena o más sistemas de información separados durante su ciclo de vida y luego son mantenidos por los participantes incluyendo: corredores, corredores al por mayor, aseguradores, reaseguradores, y en algunos casos reguladores. Todos estos sistemas deben ser reportados y reconciliados, la información necesita ser reescrita, las interfaces complejas entre los sistemas necesitan ser construidas y así sucesivamente. Es difícil de medir de manera concluyente, pero nuestra estimación es que un 20% de cada prima de seguro se quema en esta esencialmente inútil "tarea".

Nosotros también, rutinariamente vemos oportunidades en el sector asegurador que no ven la luz del día ya que hay tanta fricción entre la suscripción, el diseño de productos y la distribución. Si usted tiene una gran idea para un nuevo plan de seguro, puede llevarle años y millones [de dólares] para conseguir ponerlo en el mercado, si usted lo hace todo. Usted podría haber notado que mientras el resto del mundo está cambiando a un ritmo impresionantemente rápido, la industria de seguros ha permanecido más o menos como siempre. Ahora sabe por qué.

P: Investorideas.com

Ha habido un montón de discusiones sobre cómo blockchain puede alterar el sector de seguros. Dos focos principales son el reaseguro a través de blockchain así como el fraude y la prevención. ¿ Puede darnos más información acerca de cómo podrían beneficiarse estos dos aspectos?

R: Risto Rossar, Cofundador, Black Insurance

En el nivel más básico, blockchain puede aportar dos tipos de beneficios al seguro. El más ampliamente discutido hasta ahora ha sido lo que llamamos "administración de políticas basadas en blockchain". Describí antes cómo todos los participantes en el juego del seguro están manteniendo sus propios libros de contabilidad, constantemente informando. Blockchain es un libro mayor compartido por su propia definición. Escribir el negocio entero en tales libros de contabilidad mientras que mantiene la privacidad de los datos, tiene el potencial de crear un negocio de "autoreporte". Algunas transacciones también podrían automatizarse mediante la tecnología Smart Contract. Piense en tener una reclamación de seguro de viaje liquidada automáticamente cuando un origen de datos público indica que se ha retrasado un vuelo.

Segundo, y un aspecto algo menos discutido, es la tokenización de los seguros. Detrás de cada póliza de seguro, hay una cierta cantidad de capital de reserva obligatorio en el lugar que ve devoluciones cuando no hay reclamación y viceversa. Este capital podría dividirse en tokens y venderse a inversores criptográficos. Esto eliminaría una gran cantidad de fricción entre el capital y las grandes ideas de productos de seguros en busca de financiación. Creemos que puede realmente impulsar la innovación y la competencia en el seguro.

P: Investorideas.com

¿ Dónde ve que blockchain se está adaptando más en una escala global para el seguro? ¿ Cuáles han sido las opiniones de los compañeros y corporaciones más grandes hasta ahora?

R: Risto Rossar, Cofundador, Black Insurance

Todas las compañías grandes de seguros y reaseguros están emocionadas sobre blockchain. Al igual que en otras industrias, se mantienen un poco al margen del desarrollo disruptivo y de mercado, dejando a las empresas con riesgos comenzar, listas para adquirir e integrar sólo los modelos probados. Probablemente están pensando que las empresas de reciente creación están allí para "fabricar" la innovación, mientras que las grandes corporaciones vienen a traducir estas innovaciones en operaciones fiables y eficientes. Dicho esto, dado que la industria de los seguros está algo estancada, puede ocurrir que las empresas de reciente creación participen en esta carrera y traigan los nuevos modelos a una escala global. Esto queda por ver.

P: Investorideas.com

El consejero delegado de Fineqia International, Bundeep Singh Rangar, está en su junta. ¿ Cuál es la relación con Fineqia International y qué significa tenerlo y su experiencia a bordo?

R: Risto Rossar, Cofundador, Black Insurance

Bundeep es un aliado fuerte para tener y con un alcance verdaderamente global, con una riqueza de experiencia en el sector financiero. Contribuye mucho tanto en la visión como en los niveles operacionales. Bundeep ha hablado en muchos blockchain de nivel superior y eventos de seguros como un experto en la industria, incluyendo su panel "Unblocking the blockchain potential for insurance" de Insurance Times Insurance2025.

Para Fineqia, somos una oportunidad estratégica en varios niveles. En primer lugar, Black está trabajando en habilitar la propiedad fraccionaria basada en criptografía (llamada "tokenización") en la industria de seguros [que trabaja con el modelo de negocio básico original de Fineqia de la financiación colectiva]. Tenemos la intención de que estos tokens se ofrezcan en la plataforma Fineqia y encajen con los inversores interesados.

Además, Fineqia ha invertido en PremFina, que es un financiero de las primas de seguros. PremFina ganó recientemente el 'Best Use of Technology for Customer Experience - B2B' en los Insurances Times Tech and Innovation Awards. Su inversión está junto a Rakuten, Draper Esprit, Thomvest Ventures, Talis Capital, Emery Capital y Rubicon VC, entre otros notables inversores. Black Insurance, además, tiene sinergias potenciales con otras empresas en la cartera de Fineqia.

P: Investorideas.com

Allianz, DocuSign y otros grandes desarrolladores están probando prototipos blockchain de seguro. ¿ Está Black Insurance a la vanguardia para los inversores, y los posibles proveedores y clientes?

R: Risto Rossar, Cofundador, Black Insurance

Nuestra visión es más sobre el modelo de negocio que la tecnología. Escribir pólizas de seguro en blockchain tiene sentido pero es relativamente sencillo y se convertirá pronto en una mercancía. Puedes pensar en ello como una base de datos nueva y mejor.

Tenemos un modelo más completo que se establece para crear una forma totalmente nueva de producir seguros a través de la tokenización y la alineación inteligente de los intereses de los participantes. Este enfoque ya nos ha ganado inscripciones de más de 60 corredores de seguros en todo el mundo, haciendo casi 400 millones de dólares de primas anualmente. Hay cientos de millones de grandes negocios en la cartera. Todos ellos ven un tremendo valor en el ecosistema que estamos construyendo y van a ser lanzados el próximo año.

Acerca de Black Insurance: Black es una compañía de seguros digitales en blockchain que permite a los titulares de tokens invertir directamente en el riesgo del seguro y cambiar completamente la manera de funcionar los mercados de seguros. Su objetivo es crear una plataforma global de seguros digitales que pueda hacer obsoleta a todas las compañías de seguros. Para más información visite: https://www.black.insure/

Acerca de Fineqia International

Fineqia International es una entidad que cotiza en Canadá (CSE: FNQ), (OTC: FNQQF ) (Frankfurt: FNQA). Fineqia International destaca el gobierno corporativo, la cultura, los procesos y las relaciones de la empresa por los cuales la empresa y sus filiales son controladas, dirigidas y regidas. Fineqia International supervisa y asegura el éxito general, la planificación y el crecimiento de la empresa y de todas sus filiales. Recientemente anunció la incorporación de las tecnologías blockchain para lograr estos objetivos. Para más información visite: https://investors.fineqia.com/news

Acerca de Fineqia Limited

Fineqia proporciona una plataforma y servicios asociados para apoyar las emisiones de seguridad y administrar la administración de valores de capital y deuda. Actúa como un broker que lleva los valores de una empresa emisora al mercado, distribuyendo y comercializando, así como resaltando de manera transparente los riesgos y delineando objetivamente las oportunidades involucradas. Para más información visite www.fineqia.com

