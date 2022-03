EL COGNAC LOUIS XIII DA FORMA A LA RELACIÓN ÚNICA QUE TIENE CON EL TIEMPO HONRANDO A LA TIERRA CON UN MENSAJE POSITIVO Y SENCILLO: BELIEVE IN TIME

LOUIS XIII está feliz de colaborar con estas tres icónicas artistas, quienes han desafiado y transformado sus respectivos campos de expresión y trabajo. Estas creadoras han trabajado hombro con hombro para materializar un concepto: Believe in Time . Como resultado de esto, la campaña se presenta como un punto de encuentro: una confluencia de individuos, visiones artísticas, espacios creativos y culturas.

A partir del lanzamiento de este proyecto, Solange Knowles declaró lo siguiente. "El tiempo y el espacio son el verdadero fundamento de mis expresiones artísticas. Creo firmemente que el espacio y el tiempo que rodean nuestro trabajo son igual de importantes que las piezas mismas, y la creación de mundos y realidades ha sido parte de mi obra desde hace tiempo. Estas ideas se alinean con lo que se expresa en la creación de LOUIS XIII, Believe in Time. Los cuestionamientos sobre el tiempo siempre forman parte de mi conciencia cuando estoy creando. En gran parte de mi trabajo, se trate música, cine o escultura, intento reflexionar sobre cuál será el acercamiento que tendrán las futuras generaciones hacia éste, y por ende, estar alineada con estas ideas me generó un enorme interés en el tipo de proyectos que LOUIS XIII ha estado creando. Admiro y soy fan de Atlantics, de Mati Diop, y del increíble talento de Guo Pei, por lo que quise formar parte de este proyecto para colaborar con ellas. Ser capaz de reunir todas estas facetas de creación al componer una banda sonora original realmente le dio vida a esta iniciativa".

Adornada con la pieza de arte creada por Guo Pei, y encarnada por Solange, la Madre Tierra es la perfecta personificación de aquello que el tiempo es capaz de crear a lo largo de los siglos. A la artista de alta costura le tomó poco más de dos años imaginar el vestuario para la Tierra, buscando las más preciosas telas, piedras y metales, y utilizando técnicas chinas ancestrales para los bordados. "Mi objetivo era crear reliquias que pueden pasar de una generación a la siguiente. Teniendo a la posteridad en mente, imaginé mis creaciones como objetos eternos y preciados que conectarán nuestro presente con el futuro", declaró Guo Pei.

La película -imaginada y producida por la premiada agencia creativa FRED & FARID Los Angeles- rememora sobre el lugar que tiene el ser humano en el universo, el infinito cúmulo de tiempo que es necesario para que las grandes cosas sucedan. Lleva a la audiencia por un viaje a través del nacimiento del universo, los años que pasaron para la creación de los Himalayas, para que el humano se erguiera y manipulara el fuego, para que volara, y por la edad del árbol más viejo del planeta: Matusalén. Durante todo este viaje, la música de Solange aporta ese elemento de paz y tranquilidad a la narrativa.

Mati Diop y Solange Knowles hablaron ampliamente acerca de la creación de una película que enalteciese todo el proceso -con Solange Knowles concentrándose en las formas con la que se pudiera hacer una interpretación sonora de las cosas. La composición original del proyecto fue creada en tiempo real: comenzando con un solo instrumento, añadiendo otra capa, construyendo sobre todos los sonidos y texturas, con el desarrollo elevándose hacia una idea más amplia que floreciese, culminara y encarnara el espíritu femenino de la Madre Tierra.

Con esta pieza artística, LOUIS XIII reafirma su compromiso con el carácter artesanal, la calidad, la belleza y las creaciones humanas. En un periodo veloz, frenético y hasta cierto punto impaciente, donde todos están sujetos a mecanismos de producción masificados e industrializados que van a la alza, LOUIS XIII cree firmemente en algo opuesto: calidad por encima de la cantidad; el tiempo, por la gratificación inmediata; un avance pausado en vez de la precipitación, como así lo muestra la Madre Tierra, una perfecta ilustración de estos valores.

El proyecto Believe in Time, de la agencia creativa FRED & FARID Los Angeles marca una colaboración de siete años entre FRED & FARID y LOUIS XIII.

Para conocer más acerca de esta campaña artística, visita https://believeintime.louisxiii-cognac.com?idfrom=15

Página official: https://believeintime.louisxiii-cognac.com?idfrom=15

FRED & FARID: http://www.fredfarid.com

Acerca del Cognac LOUIS XIII:

Piensa en el siglo por venir.

Cada decantador es un logro de vida de las generaciones de Maestros de Cava.

Desde sus orígenes en 1874, cada generación de Maestros de Cava selecciona de nuestras bodegas los más preciosos eaux–de–vie de LOUIS XIII. Actualmente, el Maestro de Cava Baptiste Loiseau selecciona los más finos eaux–de–vie como un legado para sus sucesores que llegarán en el siglo por venir.

LOUIS XIII es una exquisita mezcla proveniente de Grande Champagne, el primer cru de la región de Cognac. Los legendarios decantaores son soplados y confeccionados a mano por los artesanos más hábiles desde hace generaciones. LOUIS XIII está compuesto de excepcionales aromas que evocan a la mirra, miel, rosas secas, clavo, madreselva, una caja de habanos, cuero, higo y maracuyá.

BEBER RESPONSABLEMENTE

Contactos con los medios: [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1766879/LOUIS_XIII_COGNAC.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1766827/LOUIS_XIII_COGNAC_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1766828/LOUIS_XIII_COGNAC_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1766829/LOUIS_XIII_COGNAC_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777273/LOUIS_XIII__Cognac_Logo.jpg

FUENTE LOUIS XIII COGNAC

SOURCE LOUIS XIII COGNAC