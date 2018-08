El comediante Eddie Griffin lanza a nivel mundial el especial de comedia "Undeniable"

"El lanzamiento internacional de 'Undeniable' es especial porque ahora los aficionados de todo el mundo pueden reírse de algunos de los chistes más cómicos en la historia", dijo Eddie Griffin. "Antes, mi especial estaba disponible solamente a suscriptores de Showtime, y ahora, estoy compartiéndolo con el mundo. ¡Que lo disfruten!"

Alquile o compre "Undeniable" aquí, vimeo.com/ondemand/undeniable.

Griffin actualmente es el comediante titular en residencia de "The Eddie Griffin Experience", el espectáculo de comedia en The Sayers Club dentro de SLS Las Vegas que se puede ver semanalmente de lunes a miércoles a las 8:00pm. Además de la residencia de Griffin en SLS Las Vegas, la gira Eddie Griffin: Undeniable está viajando por los Estados Unidos. El comediante también continúa por quinto año la gira "The Comedy Get Down" con los comediantes George López, Cedric 'The Entertainer' y D.L. Hughley.

Conviértese en persona enterada y obtenga actualizaciones sobre Eddie visitando www.eddiegriffin.com.

ACERCA DE EDDIE GRIFFIN



La carrera de Griffin como actor y comediante abarca el escenario y la pantalla con más de 50 créditos en películas y televisión, incluyendo papeles protagonistas en los largometrajes "Undercover Brother" y "John Q", así como su propia serie de televisión actualmente en sindicación, "Malcolm & Eddie". Griffin es el comediante titular de una residencia cómica en The Sayers Club dentro del SLS Las Vegas Hotel and Casino. Es invitado especial de "A Star is Born", que saldrá en el otoño de 2018 y que protagoniza junto a Dave Chappelle, Lady Gaga y Bradley Cooper. Griffin ha sido nombrado uno de los "100 cómicos más grandes del "stand-up comedy' de todos los tiempos" por Comedy Central. Más información está disponible en eddiegriffin.com. Manténgase conectado y forme parte del Equipo Griffin ('Team Griffin') en Facebook, Twitter y Instagram.

