El compositor y pianista Steve Barakatt lanza el himno oficial de la ciudad de Saemangeum

- El reconocido mundialmente compositor y pianista Steve Barakatt lanza el himno oficial del futuro eje de Asia: la ciudad de Saemangeum

El himno ya está disponible en todas las grandes plataformas de distribución musical

Abaca Group Inc. y el reconocido mundialmente compositor y pianista Steve Barakatt se complacen anunciar que el himno oficial de Saemangeum "One More Heart, One More Dream" se ha lanzado hoy en todo el mundo.

El himno interpretado por Steve Barakatt al piano y la Korean Pops Orchestra también incluye el daegeum, un instrumento tradicional coreano. El trabajo musical se encargó por la Agencia Coreana para el Desarrollo e Inversión en Saemangeum (KASDI, por sus siglas en inglés) para promover el desarrollo de la megaciudad donde se construyó el mayor malecón del mundo.

"Estoy orgulloso de lanzar un trabajo musical orientado a dar un dinamismo eficaz a una iniciativa muy significativa", dijo Steve Barakatt. "El himno invita al mundo a unirse a la nueva ciudad con los corazones llenos y muchos sueños, de manera que Saemangeum pueda prosperar en todas las áreas de la humanidad".

Steve Barakatt, acompañado por la Korean Pops Orchestra, interpretará el himno en vivo por primera vez el 8 de septiembre de 2018, durante el próximo concierto de Barakatt en Lotte Concert Hall en Seúl.

En los próximos meses, varias redes de televisión emitirán un documental grabado en Corea del sur y Canadá en el que se describirá todo el proceso de composición y producción musical.

Por su pasión y generoso apoyo a Saemangeum, Steve Barakatt recibió una Placa de reconocimiento el año pasado por Nak Yon Lee, primer ministro de la República de Corea.

ACERCA DE STEVE BARAKATT

Durante más de tres décadas, el reconocido compositor, pianista, cantante, productor y director creativo Steve Barakatt ha desarrollado cientos de proyectos en colaboración con los principales artistas, estudios y organizaciones del mundo. Parte artista, parte filántropo y parte empresario, Steve Barakatt es una fuerza creativa y una fuente de inspiración. Su carrera como pianista de conciertos abarca cinco continentes y más de 500 actuaciones. Ha vendido más de cinco millones de álbumes en todo el mundo. En el curso de su carrera, Steve Barakatt ha compuesto himnos para una serie de grandes organizaciones, como UNICEF (Internacional), Fairmont Le Château Frontenac, the 66 Royal Golf Clubs y Lotte Group.

Para más detalles, visite http://www.stevebarakatt.com

