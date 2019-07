El concejal Koretz de la Ciudad de Los Ángeles, Alcohol Justice y la California Alcohol Policy Alliance presentan aleccionador análisis de costo-beneficio de la ley de bares hasta las 4 a.m.

El nuevo análisis fue realizado por la respetada organización ARG , un proyecto del Public Health Institute (Instituto de Salud Pública) con sede en Oakland. "High Cost of the 4am Bar Bill" es una respuesta al relato sesgado sobre ingresos para el estado y desarrollo económico de la vida nocturna presentado por Scott Wiener, el autor del SB 58. La ley, tercer intento de Wiener en tres años para eliminar la protección de un horario límite uniforme en todo el estado, permitiría que 10 ciudades, en un denominado "programa piloto", extendieran el horario de venta de alcohol en bares, restaurantes y discotecas hasta las 4 a.m.

"High Cost of the 4am Bar Bill" ilustra de manera perturbadora las peores preocupaciones de Alcohol Justice y CAPA sobre el grave riesgo para la salud y la seguridad pública si el SB 58 se convierte en ley. El cambio de política no será un beneficio para la comunidad, sino para intereses privados y corporativos a un alto costo público. La oposición de la comunidad a la ley está bien justificada.

Qué: Evento de prensa / Presentación de análisis costo-beneficio

Cuándo: Martes, 9 de julio de 2019, 9:00 - 10:00 a.m.

Dónde: 200 N. Spring St. Los Angeles, CA 90012 (Spring Street – Forecourt)

Quién: Invitados

Paul Koretz , concejal de la Ciudad de Los Ángeles

, concejal de la Ciudad de Los Ángeles Nury Martinez , concejala de la Ciudad de Los Ángeles

, concejala de la Ciudad de Los Ángeles Marqueece Harris Dawson, concejal de la Ciudad de Los Ángeles

Greg Smith , concejal de la Ciudad de Los Ángeles

, concejal de la Ciudad de Los Ángeles Mothers Against Drunk Driving, MADD (Madres en Contra de Conducir en Estado de Ebriedad)

Asian American Drug Abuse Prevention Program, ADAPP, Inc. (Programa Asiático-Estadounidense de Prevención del Abuso de Drogas)

Cambodian Association of America, CAA (Asociación Camboyana de Estados Unidos)

Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance, LADAPA (Alianza de Políticas sobre Drogas y Alcohol de Los Ángeles)

Pueblo y Salud

California Alcohol Policy Alliance

Alcohol Justice

Por qué: El SB 58 permitiría que el horario de cierre para la venta minorista en los locales se extendiera de las 2:00 a.m. a las 4:00 a.m. como parte de un "programa piloto" realizado por ABC. El programa piloto se realizaría en diez ciudades: San Francisco, Oakland, Sacramento, Los Ángeles, West Hollywood, Long Beach, Cathedral City, Coachella, Palm Springs y Fresno.

Según el Center for Disease Control (Centro para el Control de Enfermedades, CDC), California sufre ya más daños anuales relacionados con el alcohol que cualquier otro estado: más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol, US$ 35,000 millones en costos totales y US$ 14,500 millones en costos estatales.

Alcohol Justice y la California Alcohol Policy Alliance han adoptado una firme posición de OPOSICIÓN al SB 58, un proyecto piloto mal concebido e inadecuadamente financiado. Respetuosamente piden que se detenga este peligroso experimento para la vida nocturna. Los contribuyentes de California no tienen por qué pagar daños adicionales a la salud pública y la seguridad para que se beneficie la industria de la vida nocturna.

Datos de interés del SB 58

Elimina la protección de uniformidad del límite máximo de las 2 a.m.

protección de uniformidad del límite máximo de las 2 a.m. Le cuesta al estado al menos US$ 3-4 millones por año para administrar.

Le cuesta al estado, las diez ciudades del proyecto piloto y las ciudades y pueblos de la zona de influencia ("Splash Zones") decenas de millones más para mitigar los daños.

Pasa por alto 40 años de investigación en salud pública revisada por pares sobre los peligros de extender el horario límite.

Ignora US$ 34,000 millones en daños anuales relacionados con el alcohol en la actualidad en California .

. Subsidia y recompensa a quienes venden alcohol a la noche a expensas del contribuyente.

Organizaciones miembro de CAPA

Alcohol Justice

Alcohol-Narcotics Education Foundation of California (Fundación de Educación sobre el Alcohol y los Narcóticos de California )

(Fundación de Educación sobre el Alcohol y los Narcóticos de ) ADAPP, Inc.

ADAPT San Ramon Valley

Bay Area Community Resources (Recursos de la Comunidad del Área de la Bahía)

Área de la Bahía) Behavioral Health Services, Inc.

CA Council on Alcohol Problems (Consejo de California sobre Problemas con el Alcohol)

sobre Problemas con el Alcohol) CASA for Safe & Healthy Neighborhoods (CASA para Vecindarios Seguros y Saludables)

Center for Human Development (Centro para el Desarrollo Humano)

Center for Open Recovery (Centro para la Recuperación Abierta)

DogPAC of San Francisco (DogPAC de San Francisco )

(DogPAC de ) Dolores Huerta Foundation (Fundación Dolores Huerta )

) Eden Youth & Family Center ( Centro Eden para Jóvenes y Familias)

para Jóvenes y Familias) Institute for Public Strategies (Instituto para Estrategias Públicas)

FASD Network of Southern CA (Red FASD del Sur de California )

) FreeMUNI – SF

Friday Night Live Partnership (Sociedad Friday Night Live)

Koreatown Youth & Community Center ( Centro Comunitario y de Jóvenes de Koreatown)

y de Jóvenes de Koreatown) Laytonville Healthy Start

L.A. County Friday Night Live (Sociedad Friday Night Live del Condado de Los Ángeles)

Ángeles) L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance (Alianza de Políticas sobre el Alcohol y las Drogas de Los Ángeles)

L.A. County Office of Education (Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles)

Ángeles) Lutheran Office of Public Policy – CA (Oficina Luterana de Políticas Públicas, California )

) MFI Recovery Center (Centro de Recuperación MFI)

Mountain Communities Family Resource Center (Centro de Recursos para la Familia de las Comunidades de la Montaña)

las Comunidades de la Montaña) National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse (Asociación Nacional de Familias Estadounidenses de Asia-Pacífico contra el Abuso de Sustancias)

National Council on Alcoholism & Drug Dependence – Orange County ( Consejo Nacional sobre Alcoholismo y Drogadependencia, Condado de Orange )

( sobre Alcoholismo y Drogadependencia, ) Partnership for a Positive Pomona (Asociación para una Pomona Positiva)

Paso por Paso, Inc.

Project SAFER (Proyecto SAFER)

Pueblo y Salud

Reach Out

San Marcos Prevention Coalition (Coalición de Prevención de San Marcos )

) San Rafael Alcohol & Drug Coalition (Coalición para el Alcohol y las Drogas de San Rafael )

) SAY San Diego

Saving Lives Drug & Alcohol Coalition (Coalición Saving Lives contra las Drogas y el Alcohol)

South Orange County Coalition (Coalición del Condado Sur de Orange )

) Tarzana Treatment Centers, Inc.

The Wall Las Memorias Project (Proyecto The Wall Las Memorias)

UCEPP Social Model Recovery Systems (Sistemas de Recuperación del Modelo Social UCEPP)

Women Against Gun Violence (Mujeres contra la Violencia Armada)

Youth For Justice (Jóvenes por la Justicia)

"High Cost of the 4am Bar Bill" estará disponible en el evento de prensa y como archivo PDF para descarga a las 10 a.m. del martes, 9 de julio de 2019 en AlcoholJustice.org

Se insta al público a ADOPTAR ACCIONES para detener el proyecto #STOP4amBarBill escribiendo JUSTICE al 313131.

CONTACTO: Raul Verdugo 310 689-9401

Allison Simard 213-473-7467

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/147418/alcohol_justice_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/944022/California_Alcohol_Policy_Alliance_CAPA_Logo.jpg

FUENTE Alcohol Justice

Related Links

http://www.AlcoholJustice.org



SOURCE Alcohol Justice