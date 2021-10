El Concurso de Arte Toyota Dream Car USA comienza el 1 de noviembre

"Las grandes ideas comienzan con un sueño. Invitamos a los jóvenes de todo el país a compartir su visión, creatividad y entusiasmo por el futuro de la movilidad", expresó Sean Suggs, vicepresidente de grupo de Toyota Social Innovation.

Evaluadas con base en su singularidad, nivel artístico y ejecución del concepto, las obras son revisadas por grupos según la edad:

Categoría 1 (4 a 7 años)

Categoría 2 (8 a 11 años)

Categoría 3 (12 a 15 años)

Los tres primeros ganadores de cada grupo de edad reciben galardones (oro, plata y bronce) y premios en efectivo.

Además, el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles, California, entregará su premio Petersen Prestige a uno de los nueve ganadores del concurso, el cual incluye la exposición de la obra de arte ganadora en el museo.

"Estábamos tan impresionados con la creatividad y la variedad de asuntos sociales demostrados por los jóvenes en el concurso del año pasado y es difícil la espera para ver qué nuevos autos soñados cobran vida este año", expresó Terry L. Karges, director ejecutivo del Petersen Automotive Museum.

El ganador del Premio Petersen Prestige del año pasado fue Jery Chen, cuya obra de arte "Fly Higher with Toyota" se exhibirá este año, junto a siete réplicas 3D creadas por estudiantes del Centro para la Innovación en Educación STEM Dominguez Hills de la Universidad Estatal de California, en el Rob and Melani Walton Discovery Center de The Petersen, del 30 de octubre de 2021 hasta el 27 de marzo de 2022. A su vez, con las réplicas 3D también se exhibirán impresiones de obras de arte de otros 11 jóvenes ganadores.

El primer Concurso de Arte Toyota Dream Car se celebró en Japón en 2004, y desde allí se ha ido ampliado para incluir a casi 90 países que hoy organizan sus propios concursos nacionales. Estados Unidos lanzó su primer concurso nacional en 2012. Todos los países envían sus nueve ganadores a Japón como participantes para el concurso mundial. Para obtener más información sobre el concurso mundial, visite www.Toyota-DreamCarArt.com. Para obtener más información sobre el concurso de los Estados Unidos, visite www.ToyotaDreamCarUSA.com.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE: TM) ha sido parte del tejido cultural de los Estados Unidos durante más de 60 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de sus casi 1,500 concesionarios. Toyota ha creado una enorme cadena de valor y emplea directamente a más de 36,000 personas en los Estados Unidos. La compañía ha contribuido con el diseño, la ingeniería y el ensamblaje de clase mundial de más de 30 millones de automóviles y camionetas en sus 9 plantas de fabricación, 10 al incluir su empresa conjunta de producción en Alabama que inicia producción en 2021.

Para ayudar a inspirar a la próxima generación a seguir carreras en campos basados en STEM, incluido el de la movilidad, Toyota lanzó su centro de educación virtual en www.TourToyota.com, que ofrece una experiencia de inmersión y la oportunidad de visitar muchas de sus plantas de producción en los Estados Unidos. Este centro también incluye una serie de lecciones y planes de estudio basados en STEM gratuitos a través de los socios de la Fundación Toyota USA, excursiones virtuales y mucho más. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.toyotanewsroom.com.

Acerca de Petersen Automotive Museum

El Petersen Automotive Museum tiene una de las colecciones públicas de automóviles más grandes del mundo. El museo, una marca global reconocida como un centro de pensamiento automotor, atrae y envuelve a entusiastas de los automóviles de todo el mundo. Este año, su creciente selección de contenido digital ha dado como resultado un aumento del 60 % en visitas internacionales y del 40 % en visitas de mujeres. Entre los más populares se incluyen las ediciones ahora virtuales de Petersen Car Week, los recorridos de la colección privada de The Vault (con más de 250 vehículos emblemáticos y raros), las salidas de campo educativas y los eventos globales "Car & Coffee". Para conocer más, visite www.petersen.org. Petersen Automotive Museum Foundation es una organización benéfica 501(c)(3) sin fines de lucro.

