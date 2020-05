El consorcio de investigación iCAIR® de Fraunhofer desarrolla nuevos medicamentos contra el SARS-CoV-2

En el consorcio iCAIR® (Fraunhofer International Consortium for Anti-Infective Research) Fraunhofer ITEM está colaborando con el Institute for Glycomics (IfG) de la Griffith University de Australia, la Hannover Medical School (MHH; Alemania) y TWINCORE , una sociedad mixta formada entre MHH y el Helmholtz Centre for Infection Research (Alemania) para desarrollar agentes nuevos urgentemente necesitados frente a las infecciones del tracto respiratorio. "Buscamos desarrollar un fármaco para el tratamiento del COVID-19, combinando nuestra experiencia complementaria y un amplio espectro de métodos en esta alianza de investigación – que abarca desde la identificación de agentes terapéuticos y fármacos candidatos por medio del diseño del fármaco y la eficacia de las pruebas en modelos preclínicos para los estudios toxicológicos", destacó el profesor Armin Braun, director de la división de farmacología preclínica y toxicología de Fraunhofer ITEM y coordinador del consorcio iCAIR®.