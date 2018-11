El costo de capturar CO(2) se reduce en un 67% para la próxima planta de captura de carbono

EDINBURGO, Escocia, 28 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Hoy fue presentado un estudio muy esperado en el que se demuestran importantes reducciones de costos en relación con el almacenamiento y captura de carbono (carbon capture and storage, CCS) por el Centro Internacional de Conocimientos CCS (Centro de Conocimientos). El lanzamiento coincide con la Cumbre Internacional de CCS celebrada por el Gobierno del Reino Unido y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La marcada reducción del costo de capital – una reducción del 67% por tonelada de CO 2 capturada en el caso de estudio incluido en el informe – es una de las conclusiones principales del Estudio de Factibilidad Shand del Centro de Conocimientos. Para una tecnología que ha sido percibida como costosa, el informe es una buena noticia para quienes reconocen la función esencial que el CCS tiene en el tratamiento del cambio climático.

Está ampliamente aceptado que el CCS aplicado tanto a la industria de emisiones intensivas como a la generación de energía tiene una función clave en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En un informe reciente sobre los efectos del calentamiento global de 1,5°C, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático destacó la importancia excepcional de las tecnologías de CCS en el cumplimiento de las metas del clima. Con la disponibilidad de una significativa reducción de costos sobre la base de la experiencia en la operación y el diseño obtenida a partir de proyectos anteriores, más la innovación que aún se está por generar, el CCS se posiciona en una variedad de sectores para tener una función clave en el cumplimiento de las metas climáticas.

El Estudio de Factibilidad Shand CCS se basa en un estudio independiente sobre la construcción y el diseño del proyecto CCS Represa de Frontera 3 de SaskPower. Además de las reducciones de costos, entre los principales resultados del Estudio de Factibilidad CCS Shand están los siguientes:

Un diseño que garantiza una mejor respuesta a la demanda fluctuante de energía por parte de los clientes, que es cada vez más necesaria en los sistemas de energía que tienen niveles en aumento de energía renovable variable, como la eólica y la solar; Un diseño que minimiza los requisitos de agua; y Una reducción significativa en la complejidad de los procesos, que permite maximizar las ganancias de eficiencia.

Citas

"La implementación a gran escala de CCS podría ser un paso importante para acercarse a una implementación amplia en una variedad de sectores para lograr las metas internacionales del cambio climático. Esperamos lograr una vinculación temprana con los implementadores para maximizar los ahorros de costos y los beneficios de eficiencia".

- Mike Monea, presidente y director ejecutivo del Centro Internacional de Conocimientos de CCS

"Los resultados del estudio son bastante impresionantes. Nos complace que nuestra aplicación tecnológica aporte al resultado, y estamos muy orgullosos de ser parte del estudio Shand de CCS".

- Kenji Terasawa - Director representante (miembro del Directorio) y vicepresidente ejecutivo de MHI Engineering Ltd.

Puede leer el resumen o el informe completo en línea en https://ccsknowledge.com/news

Algunos datos

El Estudio de Factibilidad CCS Shand (Estudio Shand)

El Estudio Shand se realizó conforme a las directivas de la Asociación Estadounidense de Ingenieros de Costos (American Association of Costing Engineers, AACE) para una estimación de clase 4 y aplicó enfoques innovadores en el diseño y las tecnologías, lo que llevó a resultados económicos alentadores para CCS en el futuro.

se realizó conforme a las directivas de la Asociación Estadounidense de Ingenieros de Costos (American Association of Costing Engineers, AACE) para una estimación de clase 4 y aplicó enfoques innovadores en el diseño y las tecnologías, lo que llevó a resultados económicos alentadores para CCS en el futuro. El estudio demuestra que en comparación con el proyecto de Represa de Frontera 3 CCS (BD3), un sistema CCS en Shand podría ver reducciones de costos de capital de captura del 67% por tonelada de CO 2 capturado, así como un 92% en potenciales ahorros para el costo de capital de integración de planta de energía.

capturado, así como un 92% en potenciales ahorros para el costo de capital de integración de planta de energía. Sobre la base de ese modelo, el costo nivelado de CO 2 capturado se calcula en USD 45/tonelada.

capturado se calcula en USD 45/tonelada. El CCS de segunda generación puede capturar más emisiones con cargas menores (es decir, generación de energía) de forma tal que sea posible una tasa de captura superior al 90%. Esto quiere decir que el CCS tiene el potencial de integrarse bien con las energías renovables que ofrecen una carga variable. La tasa de captura de CO 2 podría ser de hasta el 97% con carga eléctrica del 62%.

podría ser de hasta el 97% con carga eléctrica del 62%. El sistema CCS Shand estaría diseñado sin la exigencia de agua adicional, lo que mitiga una limitación clave para las ampliaciones y readaptaciones de operación de plantas térmicas.

En este sitio, se podrían vender hasta 140.000 toneladas por año de cenizas volátiles para el mercado del concreto (según la demanda), lo que podría compensar las emisiones en la producción de concreto. Esto equivale a una potencial reducción neta de 125.000 toneladas de CO 2 cada año, lo que da por resultado una instalación con emisiones de CO 2 netas negativas.

cada año, lo que da por resultado una instalación con emisiones de CO netas negativas. La capacidad de diseño del proyecto CCS Shand es nominalmente de 2 millones de toneladas de CO 2 capturadas por año, dos veces la capacidad de diseño inicial de BD3 (esta economía de escala reduce los costos).

Enlaces sobre cambio climático

El CCS está considerado esencial en tres de los cuatro caminos para mantener el calentamiento global dentro de 1,5°C - Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático: Calentamiento Global de 1,5 grados Celsius

La mayoría de los países no pueden llegar a las metas de emisión sin CCS; y para los que sí pueden, el aumento medio en costos de mitigación es del 138% - Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático: IPCC AR5 2014

Enlaces sobre CCS

QUÉ ESTÁN DICIENDO SOBRE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CCS SHAND:

"Este estudio innovador destruye de una buena vez el mito de que el almacenamiento y la utilización de captura de carbono (Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS) en el sector de la energía no es una opción económica de mitigación. El estudio demuestra con claridad que el CCUS en el carbón puede ser competitivo con el gas natural aun con los precios del gas muy bajos de América del Norte".

- John Gale, gerente general de IEAGHG

"El informe público del Estudio de Factibilidad Shand CCS contiene un análisis importante y bien recibido de cómo puede diseñarse la próxima generación de tecnología de almacenamiento y captura de carbono para lograr costos sustancialmente menores, junto con reducciones de emisión aún mayores que la innovadora planta de primera generación de la Unidad 3 de la Represa de Frontera de SaskPower. La consideración de las características y la operación específicas de la Estación de Energía Shand que hace el estudio lo vuelve particularmente creíble y valioso como indicación del progreso en la curva de aprendizaje de CCS".

- Prof. Edward S. Rubin, Carnegie Mellon University

"El Estudio de Factibilidad para la aplicación de CCS a la Estación de Energía Shand es un aporte valioso al creciente cuerpo de conocimientos sobre la necesidad ambiental y económica de CCS. Lo más importante es que el Estudio demuestra el argumento de que no hay nada como aprender haciendo para mejorar drásticamente la ingeniería, la gestión de proyectos y la economía de las nuevas tecnologías. El Gobierno de Saskatchewan y el Centro Internacional de Conocimientos CCS han demostrado el valor que se obtiene a partir de su inversión líder en el mundo para ofrecer una instalación CCS de primera línea en la Represa de Frontera 3, cuya experiencia permitió mejoras drásticas para la planta excepcional que se describen en el Estudio de Factibilidad Shand".

- Instituto Global CCS

"El equipo del Centro Internacional de Conocimientos CCS demostró de qué manera se pueden reducir costos mediante el aprendizaje haciendo. El nuevo diseño de readaptación de CCS del Estudio de Factibilidad CCS Shand demuestra cómo todos los países ahorrarán tiempo y dinero implementando la próxima generación de tecnologías CCUS como parte de su esfuerzo internacional por resolver el problema del cambio climático. También permite que los mercados energéticos elijan plantas de carbón como fuente de energía confiable y con bajas emisiones al tiempo que también se desarrolla una solución de CO 2 para el sector".

- Stephen Malss, director de Tecnología de Bajas Emisiones de COAL21

"El CCS es una herramienta importante para reducir nuestras emisiones de CO 2 . ¡Y funciona! Este informe demuestra que la mejora constante a partir de las lecciones aprendidas puede ayudar a generar reducciones de costos; y en este caso una importante reducción de costos mediante la aplicación innovadora. La disponibilidad de recuperación de petróleo con CO 2 mejorado (EOR) como opción de utilización para CO 2 representa un punto de apoyo para una implementación de CCS a mayor escala. Con un programa basado en riesgos de monitoreo y verificación de mediciones específico para el sitio, se puede demostrar el almacenamiento seguro en el depósito.

El CCS se puede utilizar en áreas que van más allá del petróleo y el gas. Se necesita en la producción de fertilizantes, la fabricación de cemento, la fabricación de acero y la generación de energía. El CCS, cuando se integra con energías renovables, ofrece un medio eficaz para reducir la emisión de CO2. Por ejemplo, un millón de toneladas de reducción de emisiones de CCS es el equivalente a un año de emisiones de transporte en Tokio. Al combinarse con la producción de biocombustible, puede ofrecer una manera eficaz de lograr emisiones negativas.

Además del valor que genera el CCS con la reducción de CO 2 , tiene una función clave en la creación de empleo. Una instalación de CCS de 1 millón de toneladas por año puede generar cientos de trabajos durante varios años de construcción y ofrecer empleo continuo para que los equipos de mantenimiento, operaciones y técnica operen la instalación".

- Tim Wiwchar, gerente de Oportunidades de Negocios de Shell

Acerca del Centro Internacional de Conocimientos CCS (Centro de Conocimientos): En operación desde 2016, bajo la dirección de un consejo independiente, el Centro de Conocimientos fue creado por BHP y SaskPower con el encargo de promover la comprensión y la implementación a nivel mundial de CCS a gran escala para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. El Centro de Conocimientos ofrece conocimientos técnicos para implementar proyectos de CCS a gran escala, así como optimización de CCS mediante los aprendizajes básicos tanto de la instalación totalmente integrada de la Represa de Frontera 3 como del estudio CCS de segunda generación totalmente integrado, conocido como el Estudio de Factibilidad de CCS Shand. Para obtener más información: https://ccsknowledge.com/

Para obtener más información: Jodi Woollam, titular de Comunicaciones y Relaciones con la Prensa, jwoollam@ccsknowledge.com, tel.: +1-306-565-5956 / celular: +1-306-520-3710

