El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. entrega cincuenta sistemas de diálisis móvil Tablo a los hospitales de Nueva York como medida de recuperación ante el desastre del COVID-19

SAN JOSÉ, California, 8 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Outset Medical, una empresa de etapa comercial que suministra su novedosa tecnología al creciente mercado global de los servicios de diálisis, anunció hoy junto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) y en colaboración con el Departamento de Salud del estado de Nueva York la entrega de 50 sistemas de hemodiálisis Tablo™ a hospitales en la ciudad de Nueva York y Long Island. Los primeros cinco hospitales incluyen Long Island Jewish Medical Center, North Shore University Hospital, Mount Sinai South Nassau, Staten Island University Hospital – sede norte y Brooklyn Hospital Center, campus del Downtown. Se anticipa que cinco hospitales más en la ciudad de Nueva York reciban sistemas Tablo en poco tiempo como parte de esta misma entrega.