El desafío NHL Player Gaming Challenge™ presentado por Honda pone a prueba la habilidad con el hockey virtual de los jugadores de la NHL

En la impresionante selección de talentosos jugadores confirmados para el NHL Player Gaming Challenge™ presentado por Honda están Brady Tkachuk, de los Ottawa Senators, que se enfrenta a su hermano Matthew, quien juega para los Calgary Flames. A los estelares hermanos se unen sus compañeros de equipo Jake DeBrusk y Charlie McAvoy de los Boston Bruins, Evander Kane de los San Jose Sharks, Evgeny Kuznetsov de los Washington Capitals, Alex DeBrincat de los Chicago Blackhawks, Tyler Johnson de los Tampa Bay Lightning y Darnell Nurse de los Edmonton Oilers, así como los ávidos jugadores Zach Hyman de los Toronto Maple Leafs y Filip Forsberg de los Nashville Predators. NHL Seattle, que empieza a jugar en 2021-22, estará representada por el ala cerrada de los Seattle Seahawks, Luke Willson, que jugaba hockey cuando crecía en LaSalle, Ontario.

A partir del jueves 30 de abril, Alex Faust, el anunciador en televisión de Los Angeles Kings, presentará la serie de partidos semanales, que se transmitirá los jueves y los sábados. NBC Sports transmitirá la primera serie de juegos, incluyendo Calgary vs. Ottawa y Columbus vs. Winnipeg, empezando a las 5 p.m. hora del Este en NBCSN como parte de su programación Hockey Happy Hour. Sportsnet transmitirá episodios selectos en Sportsnet ONE durante cuatro semanas consecutivas, empezando el viernes 1 de mayo a las 4 p.m. hora del Este con todos los partidos disponibles en Sportsnet.ca y Sportsnet NOW. Todos los juegos también se transmitirán en la programación en el aire de NHL Network o en su canal Twitch.

Todos los partidos presentados también se transmitirán en video continuo en las plataformas sociales de la NHL: Twitch, YouTube, Twitter, Facebook Premiere y NHL.com. Los fanáticos del hockey y de los juegos pueden seguir los partidos usando la etiqueta #HockeyAtHome.

"En las semanas pasadas, la NHL, sus Clubes y la comunidad de jugadores han estado muy activos con iniciativas de juego en un esfuerzo por conectarse con los fans mientras mantienen el distanciamiento social, como torneos benéficos, juegos simulados y videos nocturnos", dijo Chris Golier, vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Negocios de la NHL. "El NHL Player Gaming Challenge presentado por Honda llevará el juego a otro nivel. Sabemos lo competitivos que son nuestros jugadores, y en combinación con la interacción entre los jugadores, ver estas series de competencias será muy divertido".

El NHL Player Gaming Challenge™ presentado por Honda recuerda a los fans que se mantengan seguros, se queden en casa y jueguen juntos. Observando a los Jugadores de la NHL en video continuo desde la comodidad de sus hogares, los fans podrán ver cómo algunos de sus jugadores favoritos mantienen afinadas sus destrezas en el hockey y manejan la pausa de la temporada de la NHL® de 2019-20. ESL Gaming, un líder en deportes electrónicos, está proporcionando la producción, la dirección creativa y la guía logística del evento. Todos los partidos se jugarán usando consolas de juego Sony PS4.

Honda, el Socio Automovilístico Oficial de la NHL en los Estados Unidos y Canadá, ha apoyado las iniciativas de deportes electrónicos de la Liga desde la fundación del NHL Gaming World Championship™ en 2018.

"Aun sin competencia de hockey en vivo, Honda tiene el compromiso de mantener la participación de los fans apoyando la programación de la NHL durante la pausa de la temporada de 2019-20", dijo Meliza Humphrey, gerente de Honda Automobile Advertising (Publicidad de Automóviles de Honda) en American Honda Motor Co., Inc. "Sabemos que este es un momento difícil para muchas personas, entre ellas nuestros dedicados fans del hockey de la NHL y es un placer ponerlos en contacto con jugadores y partidos de la NHL en este ambiente virtual a la vez que apoyamos las tareas de auxilio frente al COVID-19".

Mientras la comunidad de la NHL sigue practicando el distanciamiento social y tomando todas las precauciones necesarias en estos momentos, la Liga seguirá ayudando a los fans a mantenerse conectados con los jugadores y con el juego dando acceso a un contenido único y a juegos archivados. NHL Pause Binge™ agrega contenido de video, editorial y digital de la NHL disponible en NHL.com, la app de la NHL y en los canales sociales de la NHL.

PARTICIPANTES PROGRAMADOS EN EL NHL PLAYER GAMING CHALLENGE™ PRESENTADO POR HONDA:

Anaheim Ducks: Cam Fowler

Arizona Coyotes: Conor Garland, Clayton Keller

Boston Bruins: Jake DeBrusk, Charlie McAvoy

Buffalo Sabres: Brandon Montour

Calgary Flames: Noah Hanifin, Matthew Tkachuk

Carolina Hurricanes: Warren Foegele

Chicago Blackhawks: Drake Caggiula, Alex DeBrincat

Columbus Blue Jackets: Elvis Merzlikins, Zach Werenski

Colorado Avalanche: J.T. Compher

Dallas Stars: Stephen Johns, Jamie Oleksiak

Detroit Redwings: Madison Bowey, Anthony Mantha

Edmonton Oilers: Caleb Jones, Darnell Nurse

Florida Panthers: Jonathan Huberdeau

Los Angeles Kings: Michael Amadio, Blake Lizotte

Minnesota Wild: Devan Dubnyk, Jordan Greenway

Montreal Canadiens: Victor Mete, Nick Suzuki

Nashville Predators: Filip Forsberg

New Jersey Devils: Mackenzie Blackwood

New York Islanders: Matt Martin

New York Rangers: Chris Kreider

NHL Seattle: Luke Willson, Seattle Seahawks (NFL)

Ottawa Senators: Brady Tkachuk, Chris Tierney

Philadelphia Flyers: James van Riemsdyk

Pittsburgh Penguins: Zach Aston-Reese, Bryan Rust

San Jose Sharks: Evander Kane, Marcus Sorensen

St Louis Blues: Colton Parayko, Robert Thomas

Tampa Bay Lightning: Tyler Johnson

Toronto Maple Leafs: Zach Hyman

Vancouver Canucks: Thatcher Demko, Adam Gaudette Vegas

Golden Knights: Ryan Reaves, Alex Tuch

Washington Capitals: Evgeny Kuznetsov

Winnipeg Jets: Anthony Bitetto, Kyle Connor

NHL y el Escudo de la NHL son marcas comerciales registradas y el nombre y el logo del NHL Player Gaming Challenge, NHL Gaming World Championship, Hockey At Home y NHL Pause Binge son marcas comerciales de la Liga Nacional de Hockey. NHL y las marcas de equipo de la NHL son propiedad de la NHL y sus equipos. © NHL 2020. Todos los derechos reservados.

EA SPORTS es una marca comercial de Electronic Arts Inc.

NHLPA y el logo de NHLPA son marcas comerciales registradas de la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional de Hockey

© NHLPA. Todos los derechos reservados.

