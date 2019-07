El desarrollador inmobiliario chino Country Garden en la lista Fortune Global 500 por tercer año consecutivo

Las compañías chinas dominaron la lista, con 129 ocupando un puesto, y superando a sus contrapartes americanas (121 entradas). Sinopec, PetroChina y State Grid Corporation of China fueron las tres compañías chinas de mejor desempeño, lo que demuestra que a pesar de una economía global lenta, China ha mantenido un crecimiento estable, apoyado por los destacados logros de las firmas con sede en China.

A pesar de la desaceleración en el mercado global chino de bienes raíces en la segunda mitad del año pasado, y una serie de políticas implementadas para poner un freno en el mercado, los desarrolladores inmobiliarios chinos informaron resultados financieros sobresalientes. Cinco firmas chinas de bienes raíces asumieron sus puestos en la lista, sin cambios con respecto al año anterior, con dos compañías entre las primeras 200 por primera vez. Country Garden (02007.HK) publicó ingresos de US$57.308,7 millones, lo que representa un aumento interanual del 70,7 por ciento. La firma subió al puesto 177 en 2019, 176 puestos más desde el año pasado, además de ser la mayor suba de cualquier compañía en la lista. Este año marcó la inclusión de Country Garden en la lista por tercer año consecutivo desde su primera aparición en la lista en 2017, un testimonio de las rápidas mejoras en su solidez y tamaño.

Los ránkings de Country Garden en la lista Fortune Global 500

Año Ránking Suba 2017 (Primera aparición en la lista) 467 - 2018 353 114 2019 177 176

Fuente: Lista Fortune Global 500

Country Garden mantuvo un sólido crecimiento tanto en ingresos como en ganancias para 2018. Según los estados financieros para 2018, las ventas bajo contrato de la compañía pegaron un salto del 31,25 por ciento interanual a 501.880 millones de yuanes, en tanto los ingresos avanzaron un 67,1 por ciento a 379.080 millones de yuanes. La ganancia neta se ubicó en 48.540 millones de yuanes, una suba del 68,8 por ciento, en tanto las ganancias atribuibles a los accionistas fueron 34.620 millones de yuanes, un aumento del 32,8 por ciento.

El desarrollador inmobiliario chino líder registró ventas por 281.950 millones de yuanes para la primera mitad de 2019, manteniendo un sólido impulso de crecimiento. A principios de 2019, con los bienes raíces, la agricultura moderna y la robótica identificados como tres negocios cruciales, la compañía anunció nuevos planes para convertirse en un proveedor integral de alta tecnología de soluciones de estilo de vida para un mundo mejor, que atiende demandas del mercado y tendencias de desarrollo en permanente cambio.

Country Garden se ha convertido en uno de los constituyentes del Índice FTSE China 50, el Índice Hang Seng China 25 y los Índices MSCI Global Standard. La firma también ha sido incluida en el Índice Compuesto Hang Seng, Hang Seng Mainland 100 y el Índice Hang Seng China Enterprises, lo que demuestra que el crecimiento de la firma en tamaño corporativo, solidez de rentabilidad y prometedor potencial de crecimiento ha sido reconocido por los inversores institucionales. Country Garden ha sido calificada como 'BBB-' por Fitch, 'BB+' por S&P y 'Ba1' por Moody's (perspectiva estable), todo lo cual es una sólida evidencia de que las tres agencias internacionales autorizadas de calificación crediticia tienen confianza en el futuro de la compañía.

