El director de Personal del Tidal Basin Group es designado miembro del consejo asesor de The Institute for Diversity and Inclusion in Emergency Management

Por mucho tiempo, Joseph ha sido promotor de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI), y ha ayudado a impulsar iniciativas mientras prestaba servicios en el gobierno federal y ha dado charlas en conferencias regionales y nacionales sobre el tema, incluida la declaración ante el Congreso sobre DEI en 2021.

Joseph tiene más de 15 años de experiencia en cargos ejecutivos de alto nivel en los sectores público y privado, entre los que se incluyen exadministrador de la región V de FEMA y exdirector de la Agencia para el Manejo de Emergencias de Illinois (IEMA). Antes de ser ascendido a director de Personal, Joseph se desempeñó como vicepresidente de Respuesta de Tidal Basin. Supervisó estrategias de crecimiento, despliegues operativos de personal y proyectos para programas de respuesta, y representó a la organización en eventos nacionales.

"Realmente nos entusiasma que James se incorpore a nuestro consejo asesor mientras I-DIEM sigue impulsando la equidad dentro de la empresa de gestión de emergencias. Aporta una perspectiva única y una experiencia como veterano en la gestión de emergencias, y nos sentimos honrados por su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión", expresó Chauncia Willis, directora ejecutiva de I-DIEM.

Acerca de Tidal Basin

Tidal Basin es la empresa consultora líder en gestión de emergencias y desastres del país que ofrece experiencia y recursos en gestión programática y técnica a gobiernos, organizaciones, empresas y comunidades. Nuestras soluciones y experiencia en gestión integrada de desastres ayudan a nuestros clientes y socios a lograr sus objetivos de preparación y recuperación frente a desastres de una manera más eficaz. Nuestros conocimientos y capacidad de explorar todas las fuentes de financiamiento disponibles nos permite ofrecer el máximo valor al aumentar la cantidad de fondos que nuestros clientes reciben para programas que ayudan a mejorar sus comunidades y negocios. Para obtener más información sobre lo que hacemos y nuestro equipo, visite tidalbasingroup.com.

Acerca de The Institute for Diversity and Inclusion in Emergency Management

The Institute for Diversity and Inclusion in Emergency Management es una organización mundial sin fines de lucro 501(c)3 establecida para facilitar el cambio integrando la equidad en todos los aspectos de la gestión de emergencias. Nuestro enfoque se centra en la humanidad, y nuestra visión apoya el empoderamiento de las comunidades marginadas en todas las fases del ciclo de gestión de desastres.

