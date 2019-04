El dispositivo electroquirúrgico de ARF SIRA™ de Innoblative recibe la autorización de la FDA

CHICAGO, 9 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Innoblative Designs, Inc. (Innoblative), una empresa privada de dispositivos médicos dedicada al desarrollo de soluciones quirúrgicas de energía avanzada de próxima generación, anunció que recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su dispositivo electroquirúrgico de ARF SIRA™, un novedoso aplicador de ablación por radiofrecuencia (ARF) que suministra energía para el uso electroquirúrgico, especialmente para la coagulación intraoperatoria y la ablación del tejido blando.

"El diseño del aplicador SIRA le confiere un carácter excepcional para la ablación de áreas de gran superficie", dijo el Dr. Brendan Visser, profesor asociado de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. "El aplicador esférico de gran tamaño minimiza el reposicionamiento subjetivo del dispositivo, lo cual asegura una ablación más controlable y predecible. Nunca antes había existido un dispositivo como este y estoy muy entusiasmado de ver como esta novedad ayuda a los pacientes en el quirófano".

En varios estudios clínicos de larga duración se ha mostrado que la ablación por radiofrecuencia del tejido blando reduce las complicaciones y las operaciones ulteriores1. Sin embargo, los aplicadores de RF convencionales que existen actualmente no están optimizados para tratar áreas de gran superficie, lo cual puede traer consigo procedimientos prolongados y profundidades de ablación variables. El dispositivo SIRA de Innoblative se usa junto al generador electroquirúrgico de radiofrecuencia para coagular y extirpar las áreas de gran superficie en procedimientos quirúrgicos abdominales abiertos, con una necesidad mínima de reposicionamiento. La forma única del aplicador SIRA permite aplicar energía de RF circunferencialmente, produciendo profundidades de ablación reproducibles.

"El dispositivo SIRA rompe con la costumbre habitual de las ofertas de ARF y de microondas actualmente disponibles", afirmó el Dr. Andrei Stieber, cirujano general de DeKalb Surgical Associates y Northside Hospital en Atlanta, Georgia. "Para lesiones superficiales, SIRA ofrece una solución intuitiva, controlable y fácil de usar para un problema que ocurre frecuentemente en la cirugía abdominal. Creo que el dispositivo SIRA agrega una importante herramienta al arsenal terapéutico del cirujano".

"La obtención de la autorización de la FDA es un hito significativo para Innoblative y esperamos comercializar el dispositivo SIRA en el mercado estadounidense", dijo Tyler R. Wanke, consejero delegado y cofundador de Innoblative. Con nuestra indicación inicial en las manos, continuamos trabajando para la obtención de indicaciones adicionales para las que nuestra novedosa tecnología pueda tener un impacto significativo en la atención de los pacientes".

Se estima que el tamaño del mercado global para los procedimientos de ablación es de unos 15 mil millones de dólares estadounidenses y se espera que este crezca a una CAGR del 13%2. El aumento de la prevalencia del cáncer es un factor importante que contribuye a este crecimiento del mercado. Según las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 13% de la población mundial sufre de cáncer y se espera un incremento de aproximadamente el 70% en las próximas décadas3.

Acerca de Innoblative Designs, Inc.

Innoblative Designs Inc. es una empresa de dispositivos médicos cuya misión es desarrollar soluciones quirúrgicas de energía avanzada de próxima generación que mejoran la manera en que los cirujanos coagulan y extirpan el tejido blando para asegurar una mejor atención de los pacientes. Para obtener más información visite Innoblative.com.

