El dispositivo para la diabetes de BOYDSense destaca como innovación en el Desafío de Innovación de la RESI 2019

- El dispositivo para la diabetes de BOYDSense está entre las innovaciones destacadas del Desafío de Innovación de la RESI 2019

La tecnología no invasiva de análisis del aliento de la empresa reconocida por su innovación y potencial para revolucionar la industria de monitorización de la glucosa

SAN BRUNO, California, 29 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- BOYDSense, Inc., la empresa de tecnología médica, ha vuelto de la conferencia RESI (Redefining Early Stage Investments o redefiniendo la inversión en fases iniciales) en Boston con una segunda posición en el desafío de innovación RESI Innovation Challenge y un sinfín de reconocimientos por parte tanto de inversores como de asistentes al evento, una de las conferencias de biotecnología y tecnología médica más importantes del año. El g-Sense Breath Meter de la empresa, un dispositivo portátil diseñado para predecir de forma precisa los valores de glucosa en sangre al medir los compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aliento humano, fue seleccionado como finalista y posteriormente ganador entre 130 candidaturas.

BOYDSense’s first product under development, the g-Sense Breath Meter, is an affordable handheld device designed to accurately predict blood glucose values by measuring the volatile organic compounds (VOCs) in human breath.

"Ser uno de los finalistas destacados en este prestigioso evento del sector confirma lo que nuestro equipo de liderazgo y actuales inversores ya saben, que la tecnología de BOYDSense está preparada para desempeñar un papel central en la transición hacia sistemas no invasivos de monitorización de la diabetes y otras enfermedades crónicas", dijo Bruno Thuillier, consejero delegado de BOYDSense.

BOYDSense se encontraba entre las 350 empresas emergentes de biotecnología y hubo 350 inversores que asistieron a este evento anual, organizado por Life Science Nation. El Desafío de Innovación de la RESI 2019 está abierto a empresas internacionales en fase inicial dentro de los campos de la biotecnología, la tecnología médica, de diagnóstico y la salud digital. De las 130 candidaturas iniciales, el comité de revisión científica de Life Science Nation seleccionó personalmente a 38 finalistas para que presentasen sus tecnologías durante la conferencia y los ganadores fueron elegidos a partir del voto de los asistentes.

El Sr. Thuillier y Joel Rabasco, vicepresidente de Gestión de Producto de BOYDSense, presentaron la revolucionaria tecnología de biomarcadores de COV de BOYDSense en formato de exposición, además de compartir con los inversores y otros asistentes cómo esta tecnología mejorará enormemente la experiencia del usuario y reducirá las barreras tradicionales gracias a un discreto dispositivo portátil que analiza el aliento para ofrecer un sistema de monitorización de la diabetes completamente indoloro.

"Tanto el segundo premio del Desafío de Innovación de la RESI, como el entusiasmo que recibimos por parte de inversores y compañeros han sido un gran impulso para que BOYDSense siga trabajando con miras a lanzar al mercado nuestro primer producto comercial y ponerlo a disposición de las personas con diabetes", dijo el Sr. Thuillier.

Acerca de BOYDSense

BOYDSense, Inc. es una empresa de tecnología médica que desarrolla herramientas asequibles y no invasivas para medir biomarcadores críticos presentes en el aliento exhalado. Su misión es construir una plataforma que haga posible la captura y visualización de biofirmas, en cualquier momento y cualquier lugar, para ayudar a los consumidores a gestionar mejor sus enfermedades. La metabolómica del aliento se basa en la captura, identificación y cuantificación de patrones de biomarcadores de compuestos orgánicos volátiles (COV) presentes en el aliento humano, y en su aprovechamiento para diagnosticar y monitorizar enfermedades crónicas, como la diabetes. La plataforma de BOYDSense también permitirá a los consumidores y prestadores de servicios de asistencia sanitaria usar el aliento como medio no invasivo para detectar y monitorizar enfermedades como el cáncer, la obesidad y el asma, entre otras. El g-Sense Breath Meter, el primer producto en desarrollo de BOYDSense, es un económico dispositivo portátil que permite a las personas con diabetes medir de forma precisa los valores de glucosa en sangre a través de COV presentes en el aliento sin el coste, el dolor y el estigma social vinculados a los medidores de glucosa convencionales con punción digital. BOYDSense es una empresa de Alpha MOS, el líder en análisis de compuestos orgánicos volátiles.

Para obtener más información, visite www.boydsense.com.

Contacto de Medios:

Joel Rabasco

BOYDSense

Correo electrónico: joel.rabasco@boydsense.com

Teléfono móvil: +1 (650) 246-9226

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1017933/BOYDSense_g_Sense_Breath_Meter.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1017934/BOYDSense_Logo.jpg

SOURCE BOYDSense, Inc.