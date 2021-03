El doctor Cheng-Chi Chao se une a ChemPartner ocupando el cargo de vicepresidente

- El doctor Cheng-Chi Chao se une a ChemPartner como vicepresidente y responsable de inmunoterapia e inflamación

SHANGHAI, 23 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai ChemPartner ha anunciado hoy el nombramiento de Cheng-Chi Chao, Ph.D., como vicepresidente y responsable de inmunoterapia e inflamación.

El doctor Chao cuenta con más de 20 años de experiencia dedicados al desarrollo de fármacos y una amplia experiencia en los campos de la oncología inmunológica y las enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico en la industria biofarmacéutica y en instituciones académicas. Antes de unirse a ChemPartner, el doctor Chao fue el responsable tecnológico/jefe de I+D en GenoImmune (una empresa de BGI) en China y ocupó un puesto de director senior de inmunoterapia contra el cáncer en Complete Genomics (una empresa de BGI) en Estados Unidos. Se encargó de supervisar la investigación y el desarrollo de descubrimientos para la inmunoterapia basada en neoantígenos y fue responsable de establecer tecnologías de plataforma emergentes destinada a la terapia celular y las vacunas contra el cáncer. Anteriormente, trabajó en varias compañías farmacéuticas globales, incluidos Merck Research Laboratories, Schering-Plough / DNAX Research Institute y Novartis.

"El historial profesional con el que cuenta el doctor Chao se ha dedicado al desarrollo de éxito de numerosos programas de terapia celular y biológicos que han avanzado desde el descubrimiento hasta la clínica o la comercialización, y va a ser un destacado activo para ChemPartner", comentó el doctor Ming Liu, vicepresidente senior y director de Biología y del Departamento de Farmacología de ChemPartner. "Nos hemos dedicado a ayudar a centenares de nuestros clientes farmacéuticos y biotecnológicos globales por medio del descubrimiento de fármacos para la inmunoterapia del cáncer y las enfermedades autoinmunes, y está previsto que las contribuciones del doctor Chao sirvan para realizar nuestra misión".

Los inmunólogos de ChemPartner están especializados en el sector de los ensayos in vitro que involucran respuestas inmunes adoptivas e innatas gracias a la utilización de varios tipos de células inmunes. El equipo dispone de una amplia experiencia en la evaluación de la activación/proliferación/diferenciación de células inmunes, liberación de citocinas, moléculas de señal, unión de receptores e interacción célula-célula. El departamento de inmunología e inflamación de ChemPartner proporciona una amplia gama de modelos in vitro fenotípicos y funcionales, además de contar también con modelos de tipo farmacodinámicos y farmacológicos in vivo destinados a las enfermedades humanas, incluyendo la inflamación respiratoria, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias de la piel, enfermedades inflamatorias del intestino y también la inflamación sistémica.

"Es un placer el hecho de pasar a formar parte de ChemPartner. Mi experiencia dentro del sector de la inmunología, combinada con la experiencia del equipo, proporcionará a los clientes de todo el mundo de ChemPartner las habilidades y la competencia que quieren y que a su vez necesitan", explicó el doctor Chao. "Estoy emocionado en relación a la oferta de servicios únicos en ChemPartner, además de disponer del potencial de crecimiento del departamento, y me ilusiona pensar en lo que nos deparará el futuro a todos nosotros".

Acerca de ChemPartner

Shanghai ChemPartner , que incluye ChemPartner, ChemPartner Biologics y China Gateway Pharmaceutical Development, ofrece un amplio rango de capacidades de descubrimiento y desarrollo de fármacos incluidos descubrimiento de productos biológicos, química y química medicinal, biología y farmacología, DMPK y toxicología exploratoria y CMC de moléculas pequeñas y grandes. Shanghai ChemPartner da servicio a una base global de clientes y cuenta con laboratorios, oficinas comerciales y representantes en Estados Unidos, Europa, China y Japón.

