El documental de Anthony Wonke muestra a Johnnie Walker servirse una medida del espíritu de nuestro tiempo

Como nominado a los Academy Award, Emmy y director y productor ganador de un BAFTA, cuyos sujetos de documental anteriores incluyen a Cristiano Ronaldo, Star Wars y AP McCoy, ha pasado una gran parte de su tiempo en confinamiento descubriendo historias anteriormente no contadas y perspectivas sobre cómo Johnnie Walker ha superado de forma constante la adversidad con optimismo, cementando su lugar en la cultura como icono mundial.



Entre la amplia cartera de contribuciones están la de actriz, activista y embajadora de marca, Sophia Bush ha comentado: "La gente no busca nuevos productos que impacten en sus vidas; desean marcas que impacten en el mundo de forma positiva. Johnnie Walker ha reconocido eso, actuando de forma continuada por medio de campañas de impacto y programas. Están preparados para tirar del arco de la historia y ayudar a avanzar la cultura hacia adelante, y estoy muy orgulloso de que hayan formado parte de este viaje junto a ellos como apoyo a los esfuerzos de igualdad de género en concreto".



A Bush se le han unido los "likes" de Cappadonna de Wu-Tang Clan, el músico rock Zakk Wylde, Sean Miyashiro, de 88rising, la leyenda de la publicidad, Sir John Hegarty y muchos más, a la vez que vemos el impacto cultural de la marca desde Myanmar hasta Brasil, desde India hasta Irak.



El vicepresidente de contenido, externalizaciones y adquisiciones de Discovery, Myriam Lopez-Otazu, explicó: "Estamos muy contentos de la presentación de The Man Who Walked Around the World en las plataformas y servicios de Discovery este mes de noviembre. Es fascinante esta historia, y teniendo en cuenta en dónde estamos ahora en el mundo, se trata de algo que ha llegado de forma muy puntual".

El director de Diageo Global Scotch, John Williams, añadió: "Nuestra historia es una de la que estamos muy orgullosos de participar. En Johnnie Walker destacamos por algo, y ese algo es el progreso – siempre hemos buscado cómo avanzar, para hacer que el día siguiente sea mejor que el anterior. Hace dos siglos que hemos aprendido que el progreso necesita de resiliencia y optimismo, siendo esos los ideales que residen detrás de nuestra filosofía Keep Walking, y estoy impaciente, y estamos en un momento en el que la filosofía podría ser lo más relevante".

El socio administrativo de Something™ Originals, Andy Hewitt, comentó: "Imagina, graba y edita este documental en el contexto de una pandemia mundial, todo ello con las tensiones que este año ha provocado, lo que produce una historia de relevancia contemporánea que no creo que nadie pueda apreciar por completo cuando llegamos en primer lugar con la idea de un documental. No podríamos estar más orgullosos del producto acabado".

