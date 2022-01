El documento técnico de Sync cuantifica las preocupaciones sobre la obsesión online de la Generación Z

El programa de bienestar digital lanza el primer informe global y anuncia nuevos estudios centrados en la generación más joven, incluida la investigación con la Universidad Milano-Bicocca y otras entidades creíbles

- La investigación de Sync encuentra que dos tercios de los jóvenes (18-24 años, 58%) quieren reducir el tiempo que pasan de forma online

- Más de la mitad de los encuestados de la Generación Z (54%) indica que el uso de la tecnología les distrae

- Sync y sus socios utilizarán metodologías de investigación innovadoras para investigar el impacto en el bienestar del uso excesivo de Internet y las redes sociales en la generación más joven

DHAHRAN, Arabia Saudita, 1 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Mejorar la salud es tradicionalmente una alta prioridad en esta época del año, y esto significa cada vez más cambiar nuestros comportamientos online. Mientras amigos, familias y colegas buscan volver a conectarse en 2022, el programa de bienestar digital, Sync , ha publicado un documento técnico que explora los desarrollos globales en los hábitos de Internet y las redes sociales. El programa prioriza la investigación para comprender el impacto del uso excesivo en los jóvenes - el 58% de los cuales afirman pasar más tiempo online del que les gustaría.

Abdullah Al-Rashid, director de Sync, afirmó: "La investigación de Sync en colaboración con ASDA'A BCW y PSB Insights demuestra una de las mayores contradicciones de la sociedad moderna: los beneficios y los efectos potencialmente dañinos de nuestra creciente dependencia de las redes sociales. Ninguna generación se verá más afectada que aquella que ha crecido usando esta tecnología, con el impacto potencial en el futuro de la humanidad aún desconocido. Para ayudar a abordar este fenómeno, nos asociamos con universidades líderes en el desarrollo de soluciones para promover el bienestar digital de los jóvenes".

El doctor Mark Griffiths, Profesor Distinguido de Adicción al Comportamiento en la Universidad de Nottingham Trent en Reino Unido, explicó: "El último informe de Sync destaca tanto las ventajas como las desventajas de pasar más tiempo de forma online en todo el mundo. Aunque los aspectos positivos superan a los negativos, particularmente en relación con la conectividad a las redes sociales, el informe destaca la naturaleza potencialmente distractora de las nuevas tecnologías y cómo el uso de la tecnología puede afectar otras actividades importantes, incluidas las tareas educativas y laborales. He estado estudiando las 'adicciones tecnológicas' durante 30 años y, aunque el informe no examina la adicción de nuevas tecnologías desde una perspectiva clínica, ciertamente proporciona evidencia de que las tecnologías online pueden ser problemáticas para una minoría, incluso si no está al nivel de una condición clínicamente diagnosticada".

Los datos ilustran la preocupación cada vez mayor entre los jóvenes

El primer documento técnico de Sync[1], Global Digital WellbeingReport 2021 , ilustra lo arraigados que están los nuevos medios en los hábitos de comunicación de los jóvenes, en particular debido a la pandemia de la COVID-19:

Dos tercios de los encuestados de la Generación Z (58%) afirman pasar más tiempo online del que les gustaría, lo que destaca los posibles efectos adversos en la salud física y mental.

M ás de uno de cada dos (54%) de los jóvenes indica que la tecnología en su vida los distrae de las tareas cotidianas.

La gran mayoría (69%) de los jóvenes de 18 a 24 años ha explicado que usan aplicaciones de mensajería más ahora que antes de la pandemia, lo que podría evitar volver al contacto directo a medida que el impacto disminuye.

Reflexionando acerca de la investigación, el doctor Griffiths añadió: "El informe brinda percepciones muy interesantes sobre el uso de la tecnología y la mayoría piensa que las adicciones en línea son condiciones médicas y que algunos tipos de tecnología, como los teléfonos inteligentes, están diseñados para ser adictivos incluso entre las personas mayores. Como investigador también me complació ver que más del 40% de los encuestados creen que el gobierno debería financiar estudios que se centren en las adicciones tecnológicas y que la mayoría cree que debería haber más recursos para tratar tales adicciones. Tres cuartas partes de los encuestados pensaron que sus propios gobiernos deberían hacer más para brindar atención asequible y de alta calidad para las adicciones en línea. Este tipo de datos indican que las adicciones en línea parecen haber permeado la conciencia pública".

Nuevas asociaciones de investigación

Después de llevar a cabo este informe inicial, Sync está explorando de manera proactiva el efecto del uso excesivo de Internet y las redes sociales en los adultos jóvenes. Esto incluye futuras colaboraciones con la Universidad de Milano-Bicocca.

La colaboración de Sync con el Centro de Investigación de Bienestar Digital de la Universidad de Milano-Bicocca utilizará un nuevo enfoque holístico para estudiar la relación de los estudiantes universitarios con sus teléfonos inteligentes, incluido el impacto en la concentración y la ansiedad en diferentes contextos sociales.

Marco Gui, director del Centro, explicó: "En la actualidad, todos los estudiantes universitarios poseen un teléfono inteligente, que brinda conectividad con la que las generaciones pasadas solo podían soñar. Pero, ¿a qué precio? Estamos agradecidos por el apoyo de Sync a nuestra nueva metodología para investigar los beneficios potenciales y efectos nocivos de estar permanentemente conectado".

Cumbre global de bienestar digital de Sync

La primera cumbre de bienestar digital de Sync se llevará a cabo el 29 y 30 de marzo de 2022, y reunirá a líderes de opinión, instituciones, personas influyentes y al público mundial para crear conciencia sobre las preocupaciones sobre el bienestar digital y desarrollar nuevas ideas para proteger a los usuarios de los medios digitales del mundo. Para obtener más información, visite https://sync.ithra.com/ .

Notas para los redactores

Dave Gordon, consejero delegado de PSB global, afirmó: "El primer estudio de bienestar digital de Sync cubre uno de los temas más importantes y florecientes de nuestro tiempo: cómo las comunidades de todo el mundo se están adaptando al papel transformador de la tecnología en nuestras vidas. El alcance de este estudio, que se realizó en junio y julio de 2021 entre más de 15.000 consumidores, brinda visibilidad de los matices regionales y demográficos de las formas en que las tecnologías digitales influyen e impactan a los consumidores en 30 países. Juntos, PSB y SYNC ayudarán informar a los legisladores, académicos, medios de comunicación y al público sobre cómo las tecnologías emergentes influirán en nuestras generaciones futuras".

Sunil Jones, director general de BCW Middle-East, destacó "El primer Estudio de Bienestar Digital de Sync es realmente innovador, ya que proporciona datos e información críticos para mejorar la comprensión de los efectos del uso creciente de las redes sociales y su impacto en los estilos de vida de jóvenes de todo el mundo. El estudio subraya cómo podemos aprovechar las posibilidades de la tecnología digital al mismo tiempo que garantizamos el bienestar a largo plazo de todos los usuarios".

Acerca deSync

Sync es una iniciativa de bienestar digital lanzada por el Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial (Ithra) con la visión de crear un mundo en el que todos tengamos el control de nuestras vidas digitales. La iniciativa está guiada por una extensa investigación en colaboración con entidades globales para comprender las amplificaciones de la tecnología y cómo está afectando nuestras vidas, y traducir el conocimiento adquirido en campañas de concientización, herramientas, experiencias, contenido educativo y programas destinados a aumentar la conciencia pública global sobre el tema.

Acerca de Ithra

El Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial (Ithra) es uno de los destinos culturales más influyentes de Arabia Saudita, un destino para los curiosos, creativos y buscadores de conocimiento. A través de una serie convincente de programas, actuaciones, exhibiciones, eventos e iniciativas, Ithra crea experiencias de clase mundial en sus espacios públicos interactivos. Estos reúnen cultura, innovación y conocimiento de una manera diseñada para atraer a todos. Al conectar creativos, desafiar perspectivas e ideas transformadoras, Ithra se enorgullece de inspirar a los líderes culturales del futuro. Ithra es la iniciativa insignia de RSE de Saudi Aramco y el centro cultural más grande del Reino, que comprende un laboratorio de ideas, una biblioteca, un cine, un teatro, un museo, una exhibición de energía, un gran salón, un museo para niños y una torre Ithra.

Para más información visite: www.ithra.com .

[1] Desarrollado basándose en una encuesta llevada a cabo con 15.000 personas en 30 países y comisionada por medio de Sync y dirigida por medio de PSB Middle-East en junio y julio de 2021.

