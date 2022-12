El Dr. Achyuta Samanta, fundador de KIIT & KISS, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Utkal

BHUBANESWAR, India, 26 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Eminente educacionista, activista social, fundador de KIIT & KISS (Bhubaneswar) y miembro del Parlamento de Lok Sabha de Kandhamal, el Dr. Achyuta Samanta recibió el título honoris causa en D. Litt de la Universidad de Utkal, en reconocimiento por su inmensa contribución al campo de la educación y el servicio social. Este es el 50.o título honoris causa que se le otorga.

La Universidad de Utkal, que también es el alma mater del Dr. Samanta, le entregó este reconocimiento en su 50.a reunión, celebrada el 23 de diciembre de 2022. Obtuvo el título del rector de la universidad y gobernador de Odisha, el Prof. Ganeshi Lal en presencia del expresidente de la Corte Suprema de Justicia V. Gopala Gowda; la vicerrectora de la universidad, Prof. Sabita Acharya; y la secretaria principal de Educación Superior del Gobierno de Odisha, Bishnupada Sethi, entre otros.

Al dirigirse a la reunión de agosto, el gobernador hizo una mención especial del Dr. Samanta al comenzar su discurso, donde lo describió como una "leyenda líder de la convocatoria". Mencionó que el Dr. Samanta encarna atributos humanos clave como la simplicidad, la humildad, la gratitud, el valor, la perseverancia, la generosidad, la ecuanimidad, la paz y la bondad.

El Dr. Samanta expresó su más profundo agradecimiento al canciller por los honores recibidos, así como al VC y al sindicato universitario. "Todos somos conscientes de mi vida dedicada al servicio de los demás. Como reconocimiento de mi vida, trabajo y logros, me han otorgado muchos elogios y premios. Sin embargo, algunos premios son extra especiales, como este. Estoy encantado de que la Universidad de Utkal, mi propia alma mater, me conceda el título D. Litt honoris causa, el cual es mi 50. doctorado honoris causa, la mayor cantidad para cualquier indio. Dedico este premio a mi heroína, mi madre, y a todas sus luchas y sacrificios. Son las bendiciones y los buenos deseos de la gente los que me han ayudado a llegar a donde estoy hoy. Sus deseos siguen dándome fuerza para soñar más por el mejoramiento de la sociedad", afirmó el Dr. Samanta en sus comentarios.

Recientemente recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Global de Birla y otros títulos de la misma categoría de la Universidad de Berhampur.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1973924/KIIT_Event.jpg

