El Ejército de Salvación de Estados Unidos se dispone a "rescatar la Navidad" debido al enorme impacto de la COVID-19

La mayor organización de servicios sociales del país comienza más temprano que nunca su emblemática campaña de recaudación de fondos para la temporada de fiestas, para satisfacer las crecientes necesidades

ALEXANDRIA, Va., 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por primera vez en 130 años, el Ejército de Salvación (The Salvation Army) comienza temprano su campaña anual de recaudación de fondos para la temporada de fiestas, con el fin de rescatar la Navidad. Este año los fondos que la organización recauda mediante sus emblemáticos calderos rojos están en riesgo debido a la COVID-19, mientras que las solicitudes de servicios están en sus niveles históricos más elevados.

Con base en el incremento de los servicios que ya se brindan en respuesta a la pandemia, la organización podría atender a una cifra hasta 155 % mayor de personas en 2020 con ayuda para la Navidad, por ejemplo a poner alimentos en la mesa, a pagar cuentas, a proporcionar albergue y a ayudar a colocar regalos al pie del arbolito, suponiendo que los recursos estén disponibles. Al mismo tiempo, debido al cierre de las tiendas minoristas, a que los consumidores llevan menos monedas y dinero en efectivo, y a la reducción en el tráfico peatonal, el Ejército de Salvación pudiera registrar un descenso de hasta el 50 % en la cantidad de fondos que recauda mediante los calderos rojos, lo cual limitaría su capacidad de prestar servicios a las personas más vulnerables. Para ponerlo en perspectiva, el año pasado se recaudaron $126 millones mediante unos 30,000 calderos rojos.

"Nuestra capacidad para recaudar cruciales fondos para atender a las personas necesitadas esta Navidad y después está en riesgo", declaró el comisionado Kenneth G. Hodder, comandante nacional del Ejército de Salvación. "Necesitamos a todas las personas que se nos puedan unir y asegurar que la temporada de fiestas sea brillante para millones de personas necesitadas. Le pedimos que ayude a rescatar la Navidad con nosotros prestando ayuda de cualquier forma que pueda. Nuestra esperanza es contrarrestar estos desafíos para satisfacer la creciente demanda de servicios en todo el país".

Desde marzo, el Ejército de Salvación de Estados Unidos (The Salvation Army USA) ha proporcionado más de 100 millones de comidas, 1.5 millones de noches en albergue seguro, y apoyo emocional y espiritual a más de 800,000 personas necesitadas. Ahora más que nunca, la organización hace que donar sea más sencillo y seguro, para apoyar a las personas más vulnerables de nuestro país:

La mejor manera de asegurar que estos servicios cruciales continúen es inscribirse en el Ejército del Amor (Love's Army) con una donación mensual de sustento de $25 al mes.

al mes. Aunque este año habrá menos calderos rojos, algunos ya estarán afuera y seguirán funcionando hasta la temporada navideña. Para contribuir a garantizar la seguridad de todas las personas que tocan las campanas, de los donantes y de los socios, el Ejército de Salvación ha adoptado protocolos de seguridad obligatorios a escala nacional.

Done de manera digital con Apple Pay o Google Pay en cualquier caldero rojo en todo el país.

Pídale a Alexa de Amazon que done, diciendo: "Alexa, donate to The Salvation Army" ("Alexa, dona al Ejército de Salvación") y luego especifique el monto.

Done cualquier monto texteando la palabra "KETTLES" al 91999.

Haga donativos materiales en grandes cantidades.

Adopte "ángeles" adicionales para dar esperanza y alegría a niños y familias necesitados mediante el programa Árbol de Ángeles (Angel Tree) del Ejército de Salvación.

Y en todo el país, inclusive con la presencia de personas que tocarán campanas en Michigan Avenue, en Chicago , los cuerpos locales del Ejército de Salvación crearán conciencia de la necesidad de rescatar la Navidad en sus comunidades.

El exitoso tema "Rescue" de la artista Lauren Daigle, quien ha ganado dos premios Grammy y cuyos éxitos musicales han alcanzado la categoría multiplatino, ejerce de himno de esta campaña, un acertado tema de fondo para la ayuda que el Ejército de Salvación brinda a más de 23 millones de personas al año.

Cada donación brinda ayuda y esperanza a las personas necesitadas, y todos los donativos se quedan en la comunidad donde se entregan. Visite RescueChristmas.org para donar o aprender más sobre cómo puede ayudar al Ejército de Salvación a rescatar la Navidad este año. Si necesita servicios o conoce a alguna persona necesitada, le rogamos visitar SalvationArmyUSA.org para encontrar una sede cerca de su localidad.

Acerca del Ejército de Salvación

El Ejército de Salvación (The Salvation Army) cada año ayuda a más de 23 millones de estadounidenses a superar la pobreza, la adicción y las dificultades económicas mediante una variedad de servicios sociales. Al proporcionar alimentos para las personas con hambre, ayuda de emergencia para los damnificados de desastres, rehabilitación para los que sufren de drogadicción y alcoholismo, y ropa y albergue para las personas necesitadas, el Ejército de Salvación practica la mayor bondad en 7,600 centros de actividades en todo el país. En la primera lista de las "organizaciones benéficas favoritas de Estados Unidos" publicada por The Chronicle of Philanthropy, el Ejército de Salvación fue clasificada como la mayor organización sin fines de lucro de servicio directo y financiamiento privado del país. Para más información, visite SalvationArmyUSA.org. Síganos en Twitter en @SalvationArmyUS y #DoingTheMostGood.

FUENTE The Salvation Army USA

