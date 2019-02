El Empire State Building anuncia los ganadores del 25o. Concurso Nupcial Anual del Día de San Valentín

El ESB celebrará ceremonias de bodas de 15 minutos en su famoso Observatorio del piso 86:

7 a.m. – Fabiana Faria y Helena Barquet : Fabiana y Helena ejemplifican una verdadera historia de amor de la Ciudad de Nueva York . Copropietarias de la tienda de diseño para el hogar Coming Soon, en el Lower East Side, Fabiana le propuso matrimonio a Helena en el Plaza Hotel tras casi siete años de amor. Con una fascinación compartida por el Empire State Building y el significado subyacente en la iluminación nocturna de la torre, Fabiana y Helena están felices de celebrar su historia de amor y casarse en su icónico Observatorio del piso 86.

7:30 a.m. – Chitra Pathak y Nachiket Patel : Nachiket y Chitra, nativos de la India , se conocieron hace diez años, presentados por el hermano de Chitra. Después de una relación de cinco años que incluyó casi dos años de citas a larga distancia, en la actualidad viven felices en Jersey City , Nueva Jersey . El Empire State Building es el edificio favorito de Nachiket y, aunque la pareja aún planea celebrar una gran boda tradicional en la India , Nachiket presentó su solicitud esperando sorprender a Chitra con una boda en su hogar adoptivo. Chitra está feliz de casarse en el corazón de Nueva York , la ciudad en la que Nachiket y ella volvieron a unirse.

Para celebrar este evento memorable, y por primera vez, el Concurso Nupcial del Día de San Valentín de este año estuvo abierto a los fans internacionales del edificio a través de https://esbvalentinesday.com/.

"Con más de 1.000 participaciones de cerca y de lejos, es evidente que la historia gloriosa y el romance asociado con el Empire State Building continúan conmoviendo a personas de todo el mundo", dice Jean-Yves Ghazi, vicepresidente senior del Observatorio. "Estoy feliz de oficiar la boda de Helena y Fabiana y la de Chitra y Nachiket, y continuar así esta tradición por 25.º año".

Cada novia recibirá de regalo un vestido de su elección del famoso local insignia de Kleinfeld Bridal en la Ciudad de Nueva York. Además, una pareja ganadora puede recibir paquetes de premio de Grand Hyatt New York, STATE Grill and Bar, Turkish Airlines y Boca Raton Resort & Club, un Waldorf Astoria Resort, de Discover The Palm Beaches, la organización oficial de marketing de turismo del Condado de Palm Beach, Florida.

Para ver los detalles completos del concurso, visite www.facebook.com/empirestatebuilding. Para obtener más información sobre Kleinfeld Bridal, Grand Hyatt New York, Discover The Palm Beaches, Turkish Airlines y STATE Grill & Bar, visite https://www.kleinfeldbridal.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, https://www.thepalmbeaches.com, https://www.turkishairlines.com/ y www.stategrillesb.com.

Acerca del Empire State Building

Elevándose 443 metros sobre Midtown Manhattan (desde la base hasta la antena), el Empire State Building, perteneciente a Empire State Realty Trust, Inc., es "el edificio más famoso del mundo". Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, espacios públicos y servicios, el Empire State Building atrae a inquilinos de primera clase de una amplia gama de industrias de todo el mundo. El Empire State Building fue nombrado el destino de viaje más popular del mundo en un estudio realizado por Uber y el edificio preferido de los Estados Unidos en una encuesta del American Institute of Architects (Instituto Estadounidense de Arquitectos). Para obtener más información acerca del Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc o www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), una importante sociedad de inversión inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés), posee, gestiona, opera, adquiere y reposiciona oficinas y propiedades minoristas en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York, incluido el Empire State Building, "el edificio más famoso del mundo". Con sede en Nueva York, Nueva York, la cartera de oficinas y propiedades minoristas de la compañía abarcaba, al 30 de septiembre de 2018, 938.000 metros cuadrados en alquiler, compuestos por 873.000 metros cuadrados en alquiler en 14 locales de oficinas --nueve en Manhattan, tres en el Condado de Fairfield, Connecticut, y dos en el Condado de Westchester, Nueva York--, y aproximadamente 65.000 cuadrados en alquiler en la cartera minorista.

