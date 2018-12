El Empire State Building celebra el hito de 25 años de bodas en el Día de San Valentín

NUEVA YORK, 5 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- El Empire State Building ha anunciado oficialmente que las inscripciones están abiertas para el 25º concurso anual de Bodas en el Día de San Valentín. Para celebrar este hito importante, por primera vez, el concurso estará abierto a los aficionados internacionales del edificio. Para honrar su aniversario de plata, solamente una pareja afortunada será elegida, basado en su historia de amor, para tener una ceremonia matrimonial de sus sueños en el mundialmente famoso Observatorio en el 86o piso el 14 de febrero de 2019.

Para este día memorable, se le obsequiará a la novia un paquete de premios que incluye un vestido de novia de su elección* del famoso salón Kleinfeld Bridal en la Ciudad de Nueva York y un vestido adicional de Kleinfeld Bridal Party* para una invitada de la novia. La pareja ganadora también recibirá dos vuelos de ida y vuelta a la Ciudad de Nueva York para ellos y dos invitados, patrocinado por Turkish Airlines, dos noches de alojamiento en el Grand Hyatt New York para la pareja y sus invitados*, un exclusivo desayuno continental y un brindis de prosecco en el propio STATE Grill and Bar del Empire State Building después de la ceremonia, y un paquete de luna de miel en el Boca Raton Resort & Club, un Waldorf Astoria Resort, de Discover The Palm Beaches, la organización oficial de marketing turístico para el Condado de Palm Beach, Florida.

"Durante los últimos veinticinco años, el Empire State Building ha sido la estrella de muchas historias diferentes de amor", dijo Jean-Yves Ghazi, el vicepresidente senior del Observatorio del Empire State Building que también oficiará la boda. "Este año, a instancias de nuestros aficionados en todo el mundo, hemos ampliado esta oportunidad a escala internacional, para todos los que han soñado con formar parte de este evento anual. Esperamos continuar esta tradición muy apreciada durante otros 25 años".

Para participar, las parejas que planean casarse o renovar sus votos pueden compartir su historia de amor vía https://esbvalentinesday.com/ comenzando el 5 diciembre hasta el 30 de diciembre de 2018. Las parejas deben tener más de 18 años y una licencia de matrimonio válida del estado de Nueva York en el momento de la ceremonia matrimonial para casarse. La renovación de votos se puede realizar con una licencia de matrimonio válida del estado de Nueva York.

Para obtener más información sobre Kleinfeld Bridal, Grand Hyatt New York, y STATE Grill & Bar, el Boca Raton Resort & Club y Discover The Palm Beaches, visite https://www.kleinfeldbridal.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, https://www.patinagroup.com/state-grill-and-bar, http://www.bocaresort.com/, y https://www.thepalmbeaches.com/.

Para los detalles y reglas completos del concurso, visite https://esbvalentinesday.com/. *Pueden aplicarse restricciones.

Acerca del Empire State Building

Elevándose a la altura de los 1.454 pies encima de Midtown Manhattan (desde la base a la antena), el Empire State Building, de propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "Edificio Más Famoso del Mundo". Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, áreas públicas y comodidades, el Empire State Building ha atraído a arrendatarios de primera clase de una amplia gama de industrias en todo el mundo. La sólida tecnología de difusión del rascacielos soporta a importantes estaciones de televisión y radio FM en el mercado metropolitano de Nueva York. El Empire State Building fue nombrado el edificio preferido de los Estados Unidos en una encuesta del Instituto Estadounidense de Arquitectos, y el Observatorio del Empire State Building es una de las atracciones más apreciadas, siendo el destino turístico #1 de la región. Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc o www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), un destacado fondo de inversión inmobiliaria (real estate investment trust, REIT), posee, gestiona, opera, adquiere y reposiciona locales de oficinas y minoristas en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York, incluyendo el Empire State Building, el edificio más famoso del mundo. Con sede en la Ciudad de Nueva York, Nueva York, la cartera de oficinas y minorista de la compañía abarca 10,1 millones de pies cuadrados de alquiler, a fecha de 30 de junio de 2018, compuestos de 9,4 millones de pies cuadrados de alquiler en 14 locales de oficinas, incluidos nueve en Manhattan, tres en el Condado de Fairfield, Connecticut, y dos en el Condado de Westchester, Nueva York, y aproximadamente 700.000 pies cuadrados de alquiler en la cartera minorista.

