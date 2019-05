El Empire State Building en asociación con iHeartMedia proyecta luz sobre la Robin Hood Foundation con el espectáculo música-a-luces de Shawn Mendes

NUEVA YORK, 12 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El Empire State Building, en asociación con iHeartMedia, anunció hoy que las luces de su mundialmente famosa torre brillarán en celebración de la Robin Hood Foundation – la mayor organización de lucha contra la pobreza de la ciudad de Nueva York – y su Evento Benéfico de 2019, el lunes 13 de marzo, con un espectáculo música-a-luces al ritmo de "If I Can't Have You", la canción más reciente de Shawn Mendes, cantante y compositor dos veces nominado a los Premios Grammy. El espectáculo lumínico en la torre, concebido por el diseñador de iluminación de fama mundial Marc Brickman, se hará coincidir con la presentación en vivo de Mendes en el Concierto Benéfico de la Robin Hood Foundation, que tendrá lugar en el Javits Center en la ciudad de Nueva York, y que se transmitirá simultáneamente por Z100 (ciudad de Nueva York) de iHeartMedia a las 10:30 p.m., hora del Este.

"Desde 2008, el Empire State Building ha sido un faro de apoyo para Robin Hood y sus esfuerzos diarios en la lucha contra la pobreza en nuestra ciudad", dijo Anthony E. Malkin, presidente de la junta directiva y CEO del Empire State Realty Trust. "Este año, en asociación con iHeartMedia y Shawn Mendes, amplificaremos el impacto de Robin Hood, tanto visualmente como a través de las ondas radiales, al proyectar una luz sobre su misión en la ciudad de Nueva York y en todo el mundo".

Shawn Mendes, cantante y compositor con categoría multiplatino y nominado a los premios GRAMMY, estrenó su sencillo más reciente, "If I Can't Have You", en Z100 a principios de este mes. A nivel mundial, ha vendido más de 15 millones de álbumes y 100 millones de sencillos y ha acumulado más de 20 mil millones de streams de sus canciones y 5 mil millones de visualizaciones en YouTube. Shawn ha completado dos giras mundiales con todas las entradas agotadas y con más de un millón de boletos vendidos, y en cuestión de minutos ha vendido llenos completos de recintos legendarios en todo el mundo. Su gira Shawn Mendes: The Tour, que comenzó en marzo de 2019, en estos momentos tiene más de 100 fechas anunciadas en el Reino Unido, Europa, América del Norte, América Latina, Asia y Australia/Nueva Zelanda. Encabezó la lista "21 Under 21" (21 menores de 21) de Billboard en 2017 y ha sido incluido en las listas "30 Under 30" (30 menores de 30) de Forbes, "25 Under 25" (25 menores de 25) de Spotify y "Most Influential Teens" (Adolescentes más influyentes) de Time Magazine durante cuatro años consecutivos.

"En la noche del lunes Shawn Mendes se convertirá en un neoyorquino honorario, y iHeartMedia se enorgullece de unirse al Empire State Building para proyectar luz sobre el generoso apoyo de Shawn para ayudar a Robin Hood a combatir la pobreza en nuestra ciudad", dijo John Sykes, presidente de Entertainment Enterprises de iHeartMedia.

Robin Hood es la mayor organización contra la pobreza en la ciudad de Nueva York. Robin Hood trabaja con más de 200 de las organizaciones sin fines de lucro con mayor impacto para sacar a familias de la pobreza, y su evento benéfico anual, la mayor recaudación de fondos sin fines de lucro en Estados Unidos, reúne a cerca de 4.000 líderes de todo el país para avivar y apoyar la labor de Robin Hood.

"Nuestro evento benéfico anual es un medio importante para reunir a la ciudad en apoyo de nuestro impacto y nuestra misión de ayudar a personas y familias a salir, de una forma sostenible, de la pobreza", señaló Wes Moore, CEO de Robin Hood. "Estamos honrados y entusiasmados por poder celebrar con toda la ciudad y por tener a nuestro lado a un grupo tan increíble de asociados y colaboradores en el trabajo crucial de ayudar a los neoyorquinos a alcanzar estabilidad económica".

Inmediatamente después del evento se publicará en el canal de YouTube (www.youtube.com/esbnyc) y en la página en Facebook (www.facebook.com/empirestatebuilding) del Empire State Building, para disfrute a nivel mundial, un video de todo el espectáculo de luces con la presentación especial de Shawn Mendes.

Acerca del Empire State Building

Elevándose 443 metros sobre la zona de Midtown Manhattan (desde la base hasta la antena), el Empire State Building, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "Edificio más famoso del mundo". Gracias a sus nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, espacios públicos y servicios, el Empire State Building ha atraído a destacados inquilinos de diversos sectores de todo el mundo. El Empire State Building fue nombrado como el destino de viajes más popular del mundo en un estudio realizado por Uber y fue nombrado el edificio favorito de Estados Unidos en una encuesta realizada por el American Institute of Architects (Instituto Americano de Arquitectos). Para obtener más información sobre el Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc o www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Acerca del Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), un fondo de inversión en bienes raíces (REIT) líder, es propietario, gestiona, opera, adquiere y reposiciona propiedades de oficina y venta al detalle en Manhattan y la gran zona metropolitana de Nueva York, incluido el Empire State Building, el "Edificio más famoso del mundo". Con sede en la ciudad de Nueva York (Nueva York), la cartera de oficinas y tiendas de la empresa abarca 938.000 metros cuadrados de espacio de alquiler, hasta el 31 de marzo de 2019, que consisten en 873.000 metros cuadrados de espacio de alquiler en 14 propiedades de oficinas, que son nueve en Manhattan, tres en el condado de Fairfield (Connecticut) y dos en el condado de Westchester (Nueva York); y aproximadamente 65.000 metros cuadrados de espacio de alquiler en la cartera de venta al detalle.

Acerca de iHeartMedia:

iHeartMedia es la principal empresa de audio en Estados Unidos que todos los meses llega hasta nueve de cada 10 estadounidenses y que, con sus 250 millones de radioescuchas mensuales, tiene el mayor alcance entre todas las empresas de medios en Estados Unidos. La posición de liderazgo de la empresa en lo que respecta a audio se extiende por múltiples plataformas, entre ellas 850 estaciones que transmiten en directo; su servicio digital iHeartRadio disponible en más de 250 plataformas y 2.000 dispositivos, incluso altavoces inteligentes, teléfonos inteligentes, televisoras y consolas de juegos; a través de sus influencers; los medios sociales; icónicos eventos de música en vivo de la marca; y podcasts, en calidad de la principal productora de podcasts comerciales. iHeartMedia también lidera a la industria del audio en analítica y tecnología de atribución para sus socios de marketing, mediante el uso de datos provenientes de su gigantesca base de consumidores. iHeartMedia es una división de iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRTQ). Para obtener más información acerca de la empresa, visite iHeartMedia.com.

Acerca de la Robin Hood Foundation:

Fundada en 1988, Robin Hood encuentra, estimula y crea las soluciones con mayor impacto y más escalables para sacar de la pobreza a familias que residen en la ciudad de Nueva York, mediante el uso de modelos que pueden funcionar en todo el país. Cada año Robin Hood invierte más de $100 millones para proporcionar servicios legales, vivienda, comidas, capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral, programas educativos y mucho más a familias que viven en la pobreza en la ciudad de Nueva York. Robin Hood se apoya en parámetros estrictos para dar seguimiento a cada programa, y como la junta directiva de Robin Hood cubre todos los gastos generales, el 100 por ciento de cada donación se destina directamente a la lucha contra la pobreza. Aprenda más en www.robinhood.org; y siga a Robin Hood en Facebook, Twitter e Instagram.

