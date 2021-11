El Empire State Building presenta decoraciones navideñas, escaparates y eventos especiales

"La alegría de la temporada navideña se siente en cada rincón de nuestra renovada Experiencia de Observatorio, integrando desde decoraciones impresionantes hasta nuestros festivos vendedores ambulantes", destacó Jean-Yves Ghazi, director general del Observatorio del Empire State Building. "Es un placer el hecho de dar la bienvenida a los visitantes a una experiencia auténtica y mágica durante la época más maravillosa del año".

Todos los fines de semana hasta finales de noviembre, el Empire State Building venderá cervezas especiales, incluida su propia IPA Hazy "View From the Top" que se vende exclusivamente en el Observatorio del piso 86, en asociación con Craft+Carry y Five Boroughs Brewing Co . Desde el 2 de diciembre, DŌ, Cookie Dough Confections , una empresa de masa y galletas comestibles para galletas con sede en Nueva York, ocupará el piso 86 como el vendedor emergente de diciembre. DŌ ofrecerá seis delicias festivas y con temas de la ciudad de Nueva York del carrito especial del 90 aniversario durante los primeros tres fines de semana de diciembre.

Una menorá gigante se encarga de dar la bienvenida a los invitados cuando entran a formar parte de la experiencia del observatorio del Empire State Building, y una oportunidad para tomar fotografías navideñas en la esquina noreste del observatorio del piso 86 también les permite realizar sus retratos navideños anuales con el telón de fondo más icónico y auténtico de la ciudad de Nueva York. Las decoraciones permanecerán en exhibición en el vestíbulo y durante toda la Experiencia del Observatorio hasta el día 6 de enero.

La Experiencia del Observatorio del Empire State Building se sometió a una reimaginación de arriba a abajo de 165 millones de dólares, completado en diciembre de 2019. Las renovaciones incluyen una entrada especial para invitados, un museo integral que cuenta con exhibiciones digitales y táctiles, y el observatorio del piso 102 completamente renovado. Los huéspedes se benefician de las mejoras en la calidad ambiental interior (IEQ) líderes en la industria, como los filtros MERV 13 y la bipolarización activa – todo ello para la confianza de los huéspedes. El observatorio del piso 86 está arreglado con lámparas de calor activadas por temperatura recién instaladas para mantener a los huéspedes calientes mientras disfrutan de la brillante vista invernal desde el corazón de la ciudad de Nueva York.

Las luces de la torre de fama mundial del edificio brillarán durante la temporada navideña con luces especiales para el Día de Acción de Gracias, Janucá, Navidad y Nochevieja.

El Empire State Building , "el edificio más famoso del mundo", propiedad del Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La reimaginación de 165 millones de dólares de la Empire State Building Observatory Experience crea una experiencia completamente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un Observatorio del piso 102 rediseñado con ventanas del piso al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la planta 86, el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes por toda su experiencia en la ciudad de Nueva York y cubre todo, desde la icónica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Obtenga más información en www.esbnyc.com . 2021 es el año del 90 aniversario del edificio que se inauguró oficialmente el 1 de mayo de 1931. Declarado "Edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Americano de Arquitectos, así como el destino turístico más popular del mundo por Uber y la atracción número uno de la ciudad de Nueva York por Lonely Planet da la bienvenida a más de 4 millones de visitantes anuales de todo el mundo.

Desde el año 2011, el edificio ha sido totalmente impulsado por electricidad eólica renovable, y sus muchos pisos albergan principalmente una amplia gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones minoristas como STATE Grill and Bar, Tacombi, y Starbucks. Si desea más información y entradas para la Experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga las páginas de Facebook , Twitter , Instagram , Weibo , YouTube , o TikTok del edificio.

El Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) un fideicomiso de inversiones inmobiliarias (REIT) líder, es propietario, administrador, operador, comprador y promotor de propiedades de oficinas y tiendas en Manhattan y el área metropolitana del Gran Nueva York, entre ellas el Empire State Building, el "Edificio Más Famoso del Mundo". Al 30 de septiembre de 2020, la compañía posee una cartera de propiedades de oficinas y locales comerciales que cubre 10,1 millones de pies cuadrados de superficie para renta, consistentes en 9,4 millones de pies cuadrados rentables en 14 oficinas, incluyendo nueve en Manhattan, tres en el Condado Fairfield, Connecticut, y dos en el Condado Westchester, Nueva York; y aproximadamente 700.000 pies cuadrados rentables en su cartera de locales comerciales.

El Empire State Realty Trust es líder en eficiencia energética en el ambiente construido y sostenibilidad, con un 76% de su portafolio admisible certificado por ENERGY STAR y totalmente alimentado por electricidad eólica renovable. Como el primer portafolio de bienes raíces comerciales en los Estados Unidos en lograr la calificación WELL Health-Safety Rating para salud y seguridad basada en evidencia y verificada por terceros, ESRT obtuvo además la calificación de 5 estrellas (la más alta posible) de GRESB y el reconocimiento Green Star por su desempeño en sostenibilidad en bienes raíces, y fue nombrado campeón Fitwel en la categoría de edificios saludables y de alto rendimiento. Para obtener más información sobre Empire State Realty Trust, visite Facebook , Instagram , Twitter y LinkedIn .

