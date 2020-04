El Empire State Building y iHeartMedia continúan inspirando con un nuevo espectáculo de música y luces al compás de una mezcla de emblemáticas canciones de los Beatles

NUEVA YORK, 10 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- El Empire State Building (ESB) y iHeartMedia anunciaron hoy una pausa de fin de semana para la Ciudad de Nueva York: un espectáculo sincronizado de música y luces con rock and roll a la medianoche, con los temas "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)" y "A Day in the Life" de los Beatles, el cual se estrenará el sábado 11 de abril y el domingo 12 de abril a las 12:00 a. m. La Q104.3 de iHeartMedia, la emisora de rock clásico de Nueva York, también disponible en la aplicación iHeartRadio, transmitirá las canciones en directo mientras las mundialmente famosas luces de la torre del ESB presentarán un espectáculo completamente nuevo que ha sido diseñado y ejecutado por su propio artista de luminotecnia, Marc Brickman. ESB y iHeartMedia continuarán los espectáculos de medianoche especiales cada fin de semana mientras la orden de permanecer en casa esté en vigor.

"Algunas personas necesitan una pausa, la oportunidad de cantar a todo pulmón y sacarse de encima el estrés de la semana. Alentamos a todas las personas que estén en su casa, a los socorristas y a las personas de todo el mundo a mirar hacia afuera y tener un momento de diversión", declaró Anthony E. Malkin, presidente y CEO de ESRT.

"En momentos como éstos, es importante que los neoyorquinos permanezcan unidos y se den apoyo y aliento", expresó Tom Poleman, director de Programación de iHeartMedia. "Nos entusiasma darle a nuestra resiliente ciudad algo para anhelar este fin de semana, conforme volvemos a aliarnos con el edificio más emblemático de Nueva York en un espectáculo sincronizado de música y luz, esta vez en nuestra emisora de rock clásico de Nueva York, la Q104.3".

Además de su nuevo espectáculo de luces, ESB continuará su programación nocturna:

Videos de los espectáculos también se transmitirán por Internet en directo para todas las personas por medio de la Earthcam en https://www.esbnyc.com/earthcam-empire-state-building, Facebook.com/Q1043 y Facebook.com/EmpireStateBuilding.

Acerca del Empire State Building

Elevándose 443 metros sobre Midtown Manhattan (desde la base hasta la parte superior de la antena), el Empire State Building, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc., es el "edificio más famoso del mundo". Con nuevas inversiones en la eficiencia energética, la infraestructura, las áreas públicas y los servicios, el Empire State Building ha atraído a inquilinos de primera clase en una diversa gama de sectores de todo el mundo. El Empire State Building fue nombrado el destino de viaje más popular del mundo en un estudio realizado por Uber y fue nombrado el edificio favorito de Estados Unidos en una encuesta realizada por el Instituto Estadounidense de Arquitectos (American Institute of Architects). Para más información sobre el Empire State Building, le rogamos visitar www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg o www.pinterest.com/empirestatebldg.

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), un importante fideicomiso de inversión en bienes inmuebles (real estate investment trust, REIT), posee, gestiona, opera, adquiere y reposiciona propiedades de oficina y establecimientos minoristas en Manhattan y el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York, entre ellos el Empire State Building, el "edificio más famoso del mundo". Con sede corporativa en la Ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, la cartera de propiedades de oficina y establecimientos minoristas de la empresa abarca 938.000 metros cuadrados de espacio para alquiler, al 31 de diciembre, consistentes en 873.000 metros cuadrados de espacio para alquiler en 14 propiedades de oficina, de ellas nueve en Manhattan, tres en el condado de Fairfield, Connecticut, y dos en el condado de Westchester, Nueva York; y aproximadamente 65.000 metros cuadrados de espacio para alquiler en establecimientos minoristas.

Acerca de iHeartMedia New York

iHeartMedia New York posee y opera las emisoras WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM y WOR-AM. iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) es la empresa de audio número uno en Estados Unidos, pues alcanza a nueve de cada 10 estadounidenses cada mes y, con sus 250 millones de oyentes mensuales, tiene mayor alcance que cualquier otra empresa de medios de Estados Unidos. La posición de liderazgo de la empresa en la plataforma audio se extiende a múltiples plataformas, lo que incluye más de 850 emisoras de transmisión en directo en más de 150 mercados; la radio digital mediante su servicio digital iHeartRadio disponible en más de 250 plataformas y 2000 dispositivos; mediante los influenciadores que intervienen en sus programas; las redes sociales; emblemáticos eventos musicales en directo; y los podcasts como la empresa publicadora de podcasts comerciales número uno. iHeartMedia también lidera el sector del audio en el análisis de datos, la selección del público objetivo y la atribución para sus socios de marketing gracias a su producto SmartAudio, utilizando datos de su masiva base de consumidores. Visite iHeartMedia.com para obtener más información sobre la empresa.

