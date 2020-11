El Empire State y iHeart Radio desempacan el álbum navideño de Carrie Underwood "My Gift" para el espectáculo anual de luces en las festividades

NUEVA YORK, 13 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) y iHeartMedia anunciaron hoy que el espectáculo navideño anual de música y luces del edificio Empire State (ESB) presentará la nueva canción de Carrie Underwood "Hallelujah", que canta junto a John Legend en su primer álbum navideño llamado My Gift.

Marc Brickman, diseñador de luces de renombre mundial, preparó la coreografía del espectáculo de luces festivo, que tendrá su función inaugural el sábado 19 de diciembre y se sincronizará en vivo cada noche a las 8:00 p. m. hasta el viernes 25 de diciembre con la emisión de la canción en Z100 de iHeartRadio y en LiteFM. Los espectadores fuera del área de la ciudad de Nueva York pueden sintonizar el espectáculo en vivo por medio de Earthcam en esbnyc.com/about/live-cam. También se presentará un video del espectáculo completo en el canal de YouTube del edificio Empire State (www.youtube.com/esbnyc) inmediatamente después del debut el sábado 19 de diciembre.

"Las luces del edificio Empire State son el icono del cielo nocturno de la ciudad de Nueva York. Nuestros espectáculos de luces al ritmo de la música atraen millones de miradas y corazones; y ninguno es más popular que nuestro espectáculo anual de luces en Navidad, que ha crecido hasta convertirse en la exhibición más esperada y deslumbrante de la temporada de fiestas", afirmó Anthony E. Malkin, director de la junta, presidente y director general de ESRT. "ESB y iHeartMedia darán brillo a las festividades en nuestra gran ciudad y a nivel global por medio de nuestro canal de YouTube, donde le recordarán al mundo que la ciudad de Nueva York está más viva que nunca, y que aquí estará para compartir esta emoción de manera personal en los próximos años, mientras celebramos el primer álbum de navidad de Carrie Underwood al ritmo de este increíble dúo con Carrie y John Legend".

"Hallelujah" es un nuevo tema original del álbum navideño debut de Carrie Underwood My Gift, que se lanzó el 25 de septiembre y ya está disponible en todas partes. La superestrella ganadora del Premio Grammy se unió a John Legend para grabar el nuevo tema, que fue escrito por Legend y Toby Gad. El álbum de 11 temas incluye una mezcla de clásicos de las festividades de diciembre y varios temas nuevos originales.

"Me siento honrada de poder unirme al edificio Empire State para esta hermosa tradición", comentó Underwood. "Hoy más que nunca, es momento de acoger la esperanza y la alegría del tiempo de Navidad y compartir esa magia con personas de todo el mundo".

"Me emociona que la estación de Navidad de Nueva York, 106.7 LITE FM sea una vez más el hogar de este espectáculo de luces tan esperado en la cima del edificio Empire State, con la nueva canción de Carrie Underwood, "Hallelujah" con John Legend. Es un distintivo de la hermosa silueta de nuestra ciudad en la época de Navidad y lo esperamos con ansias todos los años", afirmó Chris Conley, director de Programación de 106.7 LITE FM.

El espectáculo de música e iluminación del ESB es el enorme lazo del regalo que ofrece el edificio Empire State a toda la ciudad de Nueva York: una celebración navideña que dura meses e incluye decoraciones clásicas y las luces mundialmente famosas de la torre. Este año, el ESB revelará una vidriera de exhibición festiva junto a LEGO que mostrará el especial de Navidad de La Guerra de las Galaxias. Por primera vez, el ESB también ofrecerá a las familias y amigos la oportunidad de tomar la foto perfecta para su tarjeta navideña 2020-2021. Con la compra de un boleto prémium para el observatorio del piso 102, los invitados tendrán la oportunidad de que les tomen una foto profesional en la gran escalinata con un ambiente con decoración navideña. Además, neoyorquinos, ¡asegúrense de mirar hacia arriba! Durante la temporada de la fiestas, el ESB compartirá la alegría con otro año de emotivos espectáculos temáticos de luces para el Día de Acción de Gracias, Navidad, Hanukkah y Año Nuevo.

Acerca del edificio Empire State

Con una elevación de 443 metros por encima del centro de Manhattan (desde la base hasta la punta de la antena), el edificio Empire State, propiedad del Empire State Realty Trust, Inc., es "El edificio más famoso del mundo". Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, áreas públicas y servicios, el edificio Empire State ha atraído a inquilinos de primer nivel de una gran variedad de industrias de todo el mundo. El edificio Empire State fue nombrado como el destino de viaje más popular del mundo en un estudio realizado por Uber, y fue nombrado el edificio favorito de Estados Unidos en una encuesta realizada por el American Institute of Architects. Para obtener más información sobre el edificio Empire State, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg o www.pinterest.com/empirestatebldg.

Acerca del Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) posee, administra, opera, adquiere y reubica propiedades para comercio minorista y oficinas en Manhattan y el gran área metropolitana de Nueva York, incluido al edificio Empire State, "El edificio más famoso del mundo". ESRT es un líder en eficiencia energética de entornos arquitectónicos y sustentabilidad, y la primera cartera comercial de bienes raíces de los Estados Unidos en alcanzar la certificación de seguridad en salud WELL, un índice basado en evidencias y verificado por terceros para todo tipo de instalaciones, enfocado en políticas de operaciones, protocolos de mantenimiento, planes de emergencia y capacitación de los accionistas para abordar el contexto de la COVID-19 en la actualidad y situaciones de salud relacionadas con la seguridad en el futuro. Al 30 de septiembre de 2020, la cartera de propiedades para comercio minorista y oficinas de la empresa abarca 3,07 millones de pies cuadrados rentables, y consta de 2,86 millones de metros cuadrados rentables en 14 propiedades de oficinas, que incluyen nueve en Manhattan, tres en Fairfield County, Connecticut, y dos en Westchester County, Nueva York; junto con aproximadamente 213.000 metros cuadrados rentables en su cartera de propiedades para el comercio minorista.

Acerca de Carrie Underwood

Carrie Underwood emergió de la promesa de haber ganadoAmerican Idol en 2005 para convertirse en una verdadera superestrella de múltiples formatos y medios, con logros en música, televisión, películas y ahora libros, como autora de uno de los libros más vendidos según el New York Times. Ha vendido más de 64 millones de discos en todo el mundo y ha grabado 27 sencillos que llegaron al puesto número uno, incluidos 14 en los que fue coautora, mientras continúa agotando localidades en sus giras por América del Norte y el Reino Unido. Su lanzamiento de 2018, Cry Pretty, es su quinto álbum en recibir la categoría de Platino o Multiplatino de la RIAA, incluido su Greatest Hits: Decade #1. El 25 de septiembre de este año, Carrie lanzó su octavo álbum y primero de temas navideños, My Gift, que debutó en el primer puesto de las listas de música country, música cristiana y música de festividades en su primera semana y marcó su octavo debut seguido en la posición número uno del ranking de la lista de música country. My Gift también debutó como número uno en la lista de música country del Reino Unido (su quinto número uno en la lista) y como número uno en la lista de música country de Canadá. Además, HBO Max transmitirá un especial nuevo y exclusivo dedicado a las festividades en diciembre, en el que Carrie cantará temas de My Gift con orquesta y coro en vivo. El especial original de Max tendrá la producción ejecutiva de Gary Goetzman y Tom Hanks para Playtone, junto con Underwood. También tuvo el papel de Maria von Trapp en el éxito de taquilla de tres horas de la NBC en la navidad de 2013, el programa especial ganador de un Emmy® The Sound of Music Live!, cuyas emisiones captaron a 44 millones de videntes, y este otoño regresa a su octava temporada como la voz del programa número uno en el horario central televisivo, Sunday Night Football de NBC. En noviembre pasado presentó los CMA Awards por doceavo año consecutivo. Underwood ha ganado más de 100 premios importantes, que incluyen 7 premios GRAMMY®; 15 premios ACM, entre ellos, tres por artista del año (la primera mujer de la historia en ganar dos veces y, a partir de 2020, la única mujer en ganar tres veces); 22 CMT Music Awards donde mantiene su récord de más premios ganados en la historia del show; 7 CMA Awards, y 15 American Music Awards con su 7ma victoria como Artista Femenina Favorita de Country y 6ta victoria como Álbum de Country Favorito por Cry Pretty, con lo que supera el récord de la AMA para más victorias en la categoría de Álbum de Country Favorito. Carrie es la artista de country más seguida en Instagram y la artista femenina de country más seguida en Twitter, Facebook y TikTok. Es una orgullosa miembro de Grand Ole Opry y fundadora y diseñadora en jefe de su firma de acondicionamiento físico y estilo de vida, CALIA de Carrie Underwood. En marzo de 2020, HarperCollins/Dey Street Books publicaron el primer libro de Carrie, FIND YOUR PATH: Honor Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong with the Fit52 Life, un libro de estilo de vida saludable en el que comparte su convicción de que una buena condición física es un camino de toda la vida, y ofrece un enfoque de sentido común para mantenerse activo, comer bien y verse tan bien como uno se siente, 52 semanas al año. Ese mismo mes, Carrie también lanzó su nueva aplicación de acondicionamiento físico, fit52, que es una plataforma de bienestar integral diseñada para animar y apoyar a los usuarios en su viaje de bienestar personal, y está disponible en la App Store y en Google Play.

Acerca de iHeartMedia New York

iHeartMedia New York es propietaria y operadora de WHTZ-FM, WKTU-FM, WAXQ-FM, WWPR-FM, WLTW-FM, WOR-AM y WWRL-AM, y es parte de iHeartMedia. La empresa iHeartMedia (NASDAQ: IHRT) es la número uno de audio en los Estados Unidos que llega a nueve de cada diez norteamericanos cada mes. Con sus 250 millones de oyentes mensuales, tiene más alcance que cualquier otra empresa de medios de los Estados Unidos. La posición de liderazgo de la empresa en el audio se extiende a múltiples plataformas, incluyendo más de 850 estaciones de emisión en vivo en más de 160 mercados de toda la nación, y por medio de su servicio digital iHeartRadio disponible en más de 250 plataformas y 2.000 dispositivos. Además, mediante influencers, sus eventos de música icónicos en vivo de marca y sociales, otros productos digitales y boletines, y podcasts como la publicadora número uno de podcasts comerciales. iHeartMedia también lidera la industria de audio en analítica, focalización y atribución para sus socios de marketing con su producto SmartAudio, al hacer uso de datos de su inmensa base de consumidores. Para obtener más información de la empresa, visite iHeartMedia.com .

