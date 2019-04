El ensayo VITROS® Troponina I de alta sensibilidad de Ortho para el diagnóstico del ataque cardíaco, ahora con el marcado CE, está disponible en los países de la UE.

Según la Organización Mundial de la Salud, hay 9,4 millones de muertes al año debido a la cardiopatía isquémica1. Sólo en los EE. UU., 750.000 pacientes sufren un ataque cardíaco cada año2. Un ataque al corazón es una emergencia, urgente y crítica en el tiempo, que requiere la intervención más rápida posible para preservar los mejores resultados posibles para el paciente.

El ensayo VITROS® Troponina I de alta sensibilidad puede ejecutarse en el último analizador de Ortho, el sistema integrado VITROS® XT 7600, así como en el sistema de inmunodiagnóstico VITROS® ECi/ECiQ, el sistema de inmunodiagnóstico VITROS® 3600 y el sistema integrado de VITROS® 5600.

El ensayo VITROS® Troponina I de alta sensibilidad está disponible comercialmente en todos los países que aceptan la marca CE, incluidos Chile y Australia.

1 Estimaciones de la OMS sobre la carga y la mortalidad por enfermedad, 2016. Descargado de https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GHE2016_Deaths_Global_2000_2016.xls?ua=1 January 8 2019

2 Mozzafarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. en nombre del Comité de Estadísticas de la Asociación Americana del Corazón y del Subcomité de Estadísticas de Accidentes Cerebrovasculares. Estadísticas de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Actualización de 2016: un informe de la American Heart Association. Circulación. 2016;133:e38-e360.

Acerca de Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics es una empresa líder en diagnóstico in vitro, que presta sus servicios a laboratorios clínicos y profesionales de la inmunohematología de todo el mundo. A Través de hospitales, redes hospitalarias, bancos de sangre y laboratorios en más de 125 países y territorios, los productos y servicios de alta calidad de Ortho permiten a los profesionales de la salud tomar decisiones de tratamiento mejor informadas. En el ámbito de la inmunohematología, los productos para el tipaje sanguíneo de Ortho ayudan a garantizar que el paciente reciba sangre segura, del grupo correcto y la unidad correcta. La empresa aporta avanzadas tecnologías y métodos de automatización, gestión de la información y herramientas de interpretación a laboratorios clínicos de todo el mundo, para contribuir a una mayor eficiencia y eficacia en su funcionamiento y a una mejor atención sanitaria. El propósito de Ortho es mejorar la calidad de vida y salvar vidas a través del diagnóstico; y lo hace redefiniendo lo que es posible, algo que ha marcado el perfil de Ortho durante más de 75 años y que impulsa a la empresa a seguir hacia delante. Para obtener más información, visite www.orthoclinicaldiagnostics.com.

