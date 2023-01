- El equipo global de OPHTECS da la bienvenida a la doctora Schnider, una de las mujeres más influyentes en la industria óptica y una de las investigadoras y educadoras de lentes de contacto más destacadas del mundo

- Para hacer cumplir los esfuerzos de I+D de la empresa para nuevos productos para el cuidado de lentes y actividades de relaciones profesionales globales -

KOBE, Japón, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- OPHTECS Corporation (de aquí en adelante, OPHTECS), una empresa con sede en Kobe que investiga, desarrolla, produce y comercializa productos para el cuidado de lentes de contacto, ha firmado un nuevo contrato de asesoramiento con la doctora Cristina M. Schnider como directora sénior de Asuntos Médicos Globales de la empresa.

En la investigación y el desarrollo de productos para el cuidado de lentes de contacto, OPHTECS siempre ha introducido productos innovadores y líderes en la industria. Además, la empresa lleva a cabo activamente actividades académicas basadas en evidencia científica y se ha ganado la confianza abrumadora de muchos oftalmólogos y especialistas en lentes de contacto de todo el mundo.

Foto: Izq.; Doctora Cristina M. Schnider, Dcha.; consejero delegado de OPHTECS, Joe Yoneda

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105255/202212281757/_prw_PI1fl_7q4GIF31.jpg

Para fortalecer aún más su investigación y desarrollo de nuevos productos y las actividades académicas, OPHTECS ha invitado a la doctora Schnider, una de las 50 mujeres más influyentes en la industria óptica y miembro de la prestigiosa Sociedad Internacional para la Investigación de Lentes de Contacto (ISCLR), a incorporarse al Consejo de Asesores como director sénior de la compañía.

Biografía de la doctora Cristina M. Schnider

Doctora en Optometría/MBA/Miembros de la Academia Estadounidense de Optometría (AAO)

2019-2020: presidenta de AAO Section on Cornea, Contact Lenses and Refractive Technologies

2019-actualmente: consultora independiente y propietaria, C Schnider Insights

2022: Premio Kamelia Massih de la Universidad del Pacífico para un optometrista distinguido

2022-actualmente: Gas Permeable Lens Institute, comité asesor

